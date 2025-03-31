【人行操作】人行１６６７億逆回購利率持平，淨投放３１７億

《經濟通通訊社３１日專訊》人民銀行公布，今日進行１６６７億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平１﹒５％。
公開市場今日有１３５０億元逆回購到期，即今日淨投放３１７億元。
本周公開市場將有１１８６８億元逆回購到期，其中周一至周四分別到期１３５０億元、
３７７９億元、４５５４億元、２１８５億元。周五（４日）恰逢清明假期，到期資金順延至４
月７日。（ｊｑ）
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31/03/2025 09:33
《經濟通通訊社３１日專訊》人民銀行公布，今日進行１６６７億元（人民幣．下同）７天
期逆回購，中標利率持平１﹒５％。
公開市場今日有１３５０億元逆回購到期，即今日淨投放３１７億元。
本周公開市場將有１１８６８億元逆回購到期，其中周一至周四分別到期１３５０億元、
３７７９億元、４５５４億元、２１８５億元。周五（４日）恰逢清明假期，到期資金順延至４
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