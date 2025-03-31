【聚焦數據】中國３月官方製造業ＰＭＩ回升至５０﹒５％，符預期

《經濟通通訊社３１日專訊》受春節因素影響逐步消退，企業生產經營活動加快，國家統計

局公布，３月製造業採購經理指數、非製造業商務活動指數和綜合ＰＭＩ產出指數均回升，在擴

張區間繼續上行。



３月製造業採購經理指數回升為５０﹒５％，比上月上升０﹒３個百分點，與市場預期一致

。產需兩端擴張加快。生產指數和新訂單指數分別為５２﹒６％和５１﹒８％，比上月上升

０﹒１和０﹒７個百分點，擴張有所加快。鐵路船舶航空航天設備、計算機通信電子設備等行業

生產指數和新訂單指數均升至５５﹒０％以上較高景氣區間。價格指數有所回落。受近期原油、

鐵礦石等部分大宗商品價格波動等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為

４９﹒８％和４７﹒９％，比上月下降１﹒０和０﹒６個百分點。



３月非製造業商務活動指數５０﹒８％，比上月上升０﹒４個百分點，擴張步伐有所加快。



３月綜合ＰＭＩ產出指數為５１﹒４％，比上月上升０﹒３個百分點，表明企業生產經營活

躍度有所增強。構成綜合ＰＭＩ產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為

５２﹒６％和５０﹒８％。（ｃｔ）

