即月期指最後交易價25921跌240點，成交94879張

即月期指最後交易價25921，跌240點，高水6點，成交94879張。即月國指期貨最後交易價8735，跌64點，高水2點，成交81394張。另外，即月科指期貨最後交易價4867，跌95點，高水1點，成交176063張。

《經濟通通訊社23日專訊》