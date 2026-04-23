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23/04/2026 16:46

即月期指最後交易價25921跌240點，成交94879張

　　即月期指最後交易價25921，跌240點，高水6點，成交94879張。即月國指期貨最後交易價8735，跌64點，高水2點，成交81394張。另外，即月科指期貨最後交易價4867，跌95點，高水1點，成交176063張。
《經濟通通訊社23日專訊》

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