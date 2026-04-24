恒指期貨現貨月份未平倉合約總數136127張，增8720張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為136127張，較前增8720張；若計入其他月份的未平倉合約，總數160100張，增17235張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/04(四)
|136127
|8720
|160100
|17235
|22/04(三)
|127407
|-3309
|142865
|-2118
|21/04(二)
|130716
|12017
|144983
|12536
|20/04(一)
|118699
|-20744
|132447
|-18942
|17/04(五)
|139443
|7468
|151389
|7952
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|23/04(四)
|49004
|5975
|63632
|9922
|22/04(三)
|43029
|6520
|53710
|7245
|21/04(二)
|36509
|25
|46465
|87
|20/04(一)
|36484
|-2450
|46378
|-1982
|17/04(五)
|38934
|6268
|48360
|6357
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社24日專訊》
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