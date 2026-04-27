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期貨新聞

27/04/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數210192張減逾三萬三張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於上周五(24日)共為210192張，較前減33626張；若計入其他月份的未平倉合約，總數319795張，增4807張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
24/04(五)210192-336263197954807
23/04(四)243818669631498810590
22/04(三)23712214693043987220
21/04(二)23565346632971786382
20/04(一)230990-27334290796-18910

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
24/04(五)53675-17322114491-7142
23/04(四)7099730231216332974
22/04(三)679746521186595008
21/04(二)6732223621136513023
20/04(一)64960-3181106287969

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社27日專訊》

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