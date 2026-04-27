《日入而息》發改委禁外資收購Manus，招商局集團據報加入長和港口出售交易談判

|國家發改委：依法依規對外資收購Manus項目作出禁止投資決定
|招商局集團據報加入長和(00001)港口出售交易談判
|長江集團獨立股東大比數通過出售UKPN，待交易完成後將討論會否派發特別息；電能(00006)在UKPN交易完成後，研派特別息或回購
|據報滙豐檢討香港員工子女學費津貼，目前每年每名子女上限3.83萬美元；滙豐、渣打(02888)據報聯名在港舉辦投資者活動，滙控(00005)CEO艾橋智及渣打溫拓思將出席
|機管局據報擬發行150億元債券，最快明日定價，期限涵蓋3至10年
|港交所(00388)加推17隻股票每周期權，涵蓋泡泡瑪特(09992)及老鋪黃金(06181)等，6月中下旬分批登場
|騰訊QClaw發布新版本，支持Hermes框架，接入DeepSeek-V4-Pro等最新模型
|百度(09888)運輸署署長視察蘿蔔快跑機場島測試項目；百度文庫網盤發布通用智能體GenFlow4.0，為首個全端可用「AI工作台」
|首3月中國非金融類對外直接投資335.1億美元，下降6.1%；內地首季批發和零售業增加值增4.1%，AI智能眼鏡銷售額增近五成；內地首季保險業保費收入同比增6.2%，賠付支出增7.5%
|內地3月工業企業利潤同比增長15.8%，創去年9月以來新高
|特朗普稱美國將不再派代表團前往巴基斯坦與伊朗談判；白宮記者晚宴才傳槍聲，英王周一如期訪美，緊急提升安全措施；美司法部撤鮑威爾調查，共和黨參議員同意推進沃什出任聯儲局主席；美國多家廉價航空公司聯合請求白宮撥25億美元紓困
|恒指全日跌52點收報25925，騰訊跌3%，晶片股高走中芯收升6%
|滬綜指收升0.16%，政策提振半導體全天強勢
|歐元最新報1.1741/43，日圓最新報159.22/23
|A股化學品生產商濱化集團申來港IPO，去年多賺8%
|A股陽光電源遞表申來港IPO，去年多賺兩成
|智能機器人提供商樂動機器人通過上市聆訊，傳集資逾1億美元
|曦智科技-P(01879)暗盤報711元，高招股價逾倍
|邁威生物-B(02493)暗盤報27.84元，高招股價少於1%
|福萊特玻璃(06865)首季純利跌64.1%至3814.7萬人幣
|藥明康德(02359)首季純利升26.7%至46.5億人幣
|百奧賽圖-B(02315)首季虧轉盈賺1億人幣
|招商局集團據報加入長和(00001)港口出售交易談判；長江集團獨立股東大比數通過出售UKPN，待交易完成後將討論會否派發特別息
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|華潤醫藥(03320)那屈肝素鈣原料藥獲化學原料藥上市申請批准通知書
|瑞房(00272)將擔保附屬擬發行之票據
|鷹普精密(01286)首季收入按年升22.5%，調升全年銷售預測
|石四藥(02005)兩產品在內地通過一致性評價
|亞太資源(01104)每股未經審核資產淨值4.85元
|博泰車聯(02889)德國歐摩威簽戰略合作備忘錄，推高算力SDV及AGI汽車應用
|中國水務(00855)擬現金回購3.25億美元2026年到期票據，配合新債發行優化資本結構
|鑫苑服務(01895)執董兼首席財務官王勇辭任，湯宇操上任執董
|據報滙豐檢討香港員工子女學費津貼，目前每年每名子女上限3.83萬美元
|滙豐、渣打(02888)據報聯名在港舉辦投資者活動，滙控(00005)CEO艾橋智及渣打溫拓思將出席
|中銀香港(02388)夥中銀人壽推跨地域綜合養老金融服務方案
|中信銀行(00998)全額贖回規模400億人幣無固定期限資本債券
|支付寶小荷包上線「承諾券」，轉入「承諾金」邀友共用；螞蟻國際:本港的士司機接受AlipayHK等程式支付車資日均交易金額增逾1.6倍；螞蟻靈光App上線「體驗世界模型」功能，一張圖生成3D世界
|騰訊QClaw發布新版本，支持Hermes框架，接入DeepSeek-V4-Pro等最新模型
|嘉里建設(00683)成功以逾4.3億收購九龍塘義本道6號住宅用地
|華懋與港鐵(00066)合作發展何文田「瑜一．天海」累沽724伙，套現逾123億
|新世界(00017)柏傲莊III累沽274伙套現約45億，本周四再賣45伙
|HKTVmall推出85折優惠回應超市競爭，王維基稱「要睇吓邊個先投降」
|中集安瑞科(03899)與攀鋼集團就鋼焦一體化項目達成合作意向；首季收益按年下降10.8%至51.44億人幣
|奇瑞汽車(09973)與火山引擎達成戰略合作，豆包大模型接入「小奇同學」
|奇瑞聯手寧德時代(03750)深化換電戰略開發換電車型及電池，年底全國換電站料突破3000座
|境外發債額度尚有8000萬美元，新城發展(01030)研增發，向債券持有人試水溫
|容大科技(09881)收到復牌指引，續停牌
|康哲藥業(00867)就兩款已上市原研藥靜脈鐵劑簽訂獨家商業化與供應協議
|瀾滄古茶(06911)簽署額度4000萬元人民幣授信協議
|安東油田服務(03337)主席羅林及高管擬斥不多於3500萬元增持股份
|百奧家庭互動(02100)全新手遊《亂塗！彩世界》將於明日在內地正式推出；獲主席戴堅增持35萬股
|華潤醫藥(03320)旗下華潤雙鶴收購新百藥業100%股權
|惠譽將萬科(02202)評級下調至限制性違約
|電能(00006)在UKPN交易完成後，研派特別息或回購
|旭日國際黃金海灣．意嵐加推70伙，入場價由426.6萬起
|吉星新能源(03395)阿爾伯塔能源監管機構授予液化天然氣項目用地之土地處置權
|周大福人壽推「匠心．飛越」儲蓄保險計劃，料總內部回報率可達6.5%
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|瀚華金控(03903)建議將公司中文名稱更改為瀚華控股
|致浩達控股(01707)延遲刊發2025年度年報，續停牌
|同仁堂科技(01666)首季純利按年跌25.4%至1.69億人幣
|時代電氣(03898)首季純利升1.9%至6.4億人幣
|易緯集團(03893)HIL換股股份今完成發行，MKI仍為最大股東
|中國智能科技(00464)授出5670萬份公司購股權
|五礦資源(01208)附屬簽訂5億美元信貸融資
|國家數據集管理服務平台據報近期將正式對外發布
|彭博指中國稅務部門整頓「循環開票」，震動金屬交易市場
|國稅總局指離境退稅「即買即退」一周年，退稅額增9倍
|「五一」文化和旅遊消費周啟動，發放超2.84億元消費券
|企業國有資產法施行近17年首次修訂，將健全國有資本收益管理制度
|航天局建設商業航天公共服務平台，布局太空算力等新業態
|國家發改委依法依規對外資收購Manus項目作出禁止投資決定
|最高法院裁定露韋美對宇樹科技發起惡意訴訟，須賠償8萬元
|意大利據報將引渡中國黑客赴美受審，涉竊取新冠疫苗研究成果
|首3月中國非金融類對外直接投資335.1億美元，下降6.1%；內地首季批發和零售業增加值增4.1%，AI智能眼鏡銷售額增近五成；內地首季保險業保費收入同比增6.2%，賠付支出增7.5%
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|人行2185億逆回購利率持平，放水2180億，另開展4000億MLF
|廣東省委宣傳部副部長倪謙涉嚴重違紀違法受查
|中國信通院啟動DeepSeek-V4國產化適配測試工作
|榮耀旗下智能助手YOYO率先接入DeepSeek-V4模型
|無界動力完成新一輪融資，天使輪累計融資超2億美元
|內地33款App因個人信息收集使用問題被通報
|海口出台限價商品住房上市交易新規，滿足四項條件可放售
|台股收升1.76%，報39616.63點
|台積電洩密案宣判，主犯「內鬼」工程師囚10年
|巴基斯坦總統訪華赴湖南海南，中國外交部表示願推動兩國各地友好交流合作
|澳洲外長黃英賢明起訪華三天，北京冀增進政治互信、深化互利合作
|比利時副首相兼外交大臣普雷沃今起訪華五天，北京盼擴大共識、深化合作
|商務部指歐盟《工業加速器法案》構成嚴重投資壁壘和制度性歧視
|外交部表示中方關注白宮晚宴槍擊事件，反對非法暴力行為；美通過MATCH等出口管制法案，中國商務部表示密切關注，認真評估影響；美擬制裁中國煉油廠，外交部促停止濫施制裁和「長臂管轄」
|日本首相表示目前無需編制額外預算來緩解中東衝突的影響
|特朗普稱美國將不再派代表團前往巴基斯坦與伊朗談判；白宮記者晚宴才傳槍聲，英王周一如期訪美，緊急提升安全措施；美司法部撤鮑威爾調查，共和黨參議員同意推進沃什出任聯儲局主席；美國多家廉價航空公司聯合請求白宮撥25億美元紓困
|韓國向弱勢族群發放現金援助，以緩解油價上漲經濟壓力
|油價上升無阻升勢，日韓股周一收市齊創新高
|瑞士嘉盛指通脹預期維持穩定，歐洲央行4月沒加息理由
|安聯投資料日本央行4月按兵不動，若霍爾木茲海峽重開料最快夏季加息
|豐田3月全球銷量按年下降7.3%，中東地區暴跌三分之一
|野村股價下挫，第四財季獲利不如分析師預期
|方舟投資伍德拋售AMD股票，套現7500萬美元
|陳茂波稱國家正擴大內需提振消費，香港角色更吃重
|丘應樺稱新疆產業對接香港視野協同效應可期，港為新疆最大外資來源地
|孫東稱河套及新田科技城定位「橋頭堡」，助港對接國家發展大局
|機管局據報擬發行150億元債券，最快明日定價，期限涵蓋3至10年
|積金評級表示強積金4月人均暫賺2.03萬元，有望收復3月份虧損
|經絡指3月MMI報3.21厘，創8個月新低
|多國聯手打擊網上兒童色情拘326人，港警拘9男涉管有兒童色情物品及非禮
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