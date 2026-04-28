恒指期貨現貨月份未平倉合約總數72777張，減47831張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為72777張，較前減47831張；若計入其他月份的未平倉合約，總數176375張，減429張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|27/04(一)
|72777
|-47831
|176375
|-429
|24/04(五)
|120608
|-15519
|176804
|16704
|23/04(四)
|136127
|8720
|160100
|17235
|22/04(三)
|127407
|-3309
|142865
|-2118
|21/04(二)
|130716
|12017
|144983
|12536
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|27/04(一)
|31371
|-10751
|70350
|1010
|24/04(五)
|42122
|-6882
|69340
|5708
|23/04(四)
|49004
|5975
|63632
|9922
|22/04(三)
|43029
|6520
|53710
|7245
|21/04(二)
|36509
|25
|46465
|87
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社28日專訊》
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