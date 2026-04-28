《日入而息》本港3月出口升35.8%遠超預期，中海油首季多賺7%

本港3月整體出口和進口按年上升35.8%和41.2%，遠超預期

宏志閣倘75%業主6月底前確認賣業權予政府將納入方案，涉248個單位收購成本約10億元；宏志閣居民將安排於5月13至17日再次返回單位執拾，其餘7座有第二輪上樓

中國平安(02318)首季純利跌7.4%至250.2億人幣，收入跌7%

中海油(00883)首季純利升7.1%至391億元人民幣，收入升8.6%

中石化油服(01033)首季純利跌6.2%至2億人幣，收入升2.4%

比亞迪電子(00285)首季純利跌95.5%至2783萬人幣，收入升3.5%

差估署指3月私宅樓價指數按月升1.39%，創逾兩年高；美聯岑頌謙料差估署4月份樓價指數有望連續第11個月錄得上升；利嘉閣料4月樓價升約1.5%，上半年升近8.6%

競委會擬接納Keeta修訂協議承諾刪獨家合作限制，今起諮詢公眾；Keeta 2月起已開放商戶與小型平台合作、刪價格限制等

香港迪士尼2025年度淨利5.36億，入場750萬人創開園第二高，首次實現「零貸款」；港迪士尼CEO表示淨利回落因天氣與外遊，五一黃金周酒店房近訂滿暫無意加票價

政治局會議指今年經濟起步有力，精準有效實施更加積極財政政策和適度寬鬆貨幣政策；深挖內需潛力，深入實施服務業擴能提質行動

美媒指Meta因中方否決交易，準備撤銷對Manus收購；外交部回應禁外資收購Manus：中方依法依規審查後作出有關決定；發改委禁外資收購Manus，央視指禁的是企業「洗澡式出海」不合規做法；官媒稱監管叫停Manus併購案合理、合法、必要