《日入而息》本港3月出口升35.8%遠超預期，中海油首季多賺7%

|本港3月整體出口和進口按年上升35.8%和41.2%，遠超預期
|宏志閣倘75%業主6月底前確認賣業權予政府將納入方案，涉248個單位收購成本約10億元；宏志閣居民將安排於5月13至17日再次返回單位執拾，其餘7座有第二輪上樓
|中國平安(02318)首季純利跌7.4%至250.2億人幣，收入跌7%
|中海油(00883)首季純利升7.1%至391億元人民幣，收入升8.6%
|中石化油服(01033)首季純利跌6.2%至2億人幣，收入升2.4%
|比亞迪電子(00285)首季純利跌95.5%至2783萬人幣，收入升3.5%
|差估署指3月私宅樓價指數按月升1.39%，創逾兩年高；美聯岑頌謙料差估署4月份樓價指數有望連續第11個月錄得上升；利嘉閣料4月樓價升約1.5%，上半年升近8.6%
|競委會擬接納Keeta修訂協議承諾刪獨家合作限制，今起諮詢公眾；Keeta 2月起已開放商戶與小型平台合作、刪價格限制等
|香港迪士尼2025年度淨利5.36億，入場750萬人創開園第二高，首次實現「零貸款」；港迪士尼CEO表示淨利回落因天氣與外遊，五一黃金周酒店房近訂滿暫無意加票價
|政治局會議指今年經濟起步有力，精準有效實施更加積極財政政策和適度寬鬆貨幣政策；深挖內需潛力，深入實施服務業擴能提質行動
|美媒指Meta因中方否決交易，準備撤銷對Manus收購；外交部回應禁外資收購Manus：中方依法依規審查後作出有關決定；發改委禁外資收購Manus，央視指禁的是企業「洗澡式出海」不合規做法；官媒稱監管叫停Manus併購案合理、合法、必要
|日本央行決定將基準利率維持在0.75厘不變；日本央行議息會爆嚴重分歧，反映伊朗戰爭推高緊縮壓力；植田和男為日圓打氣，稱如果經濟不大幅放緩，仍有可能加息；日本財務大臣表示準備隨時對匯率波動作出反應
|北水淨流入過百億元恒指仍收跌245點，寧王挫7%，蘋概股弱勢舜宇跌6%
|滬綜指收跌0.19%，煤炭、石油等能源股逆勢爆發
|歐元最新報1.1691/93，日圓最新報159.58/61
|中滙集團(00382)中期純利跌58.4%至1億人幣，不派息
|國富氫能(02582)全年虧損擴大至3.8億人幣，不派息；360萬美元認購納斯達克上市公司UCAR股份
|印尼媒體巨頭MNC Digital進軍港股第二上市，市值逾50萬億印尼盾
|商米科技-W(06810)暗盤報93.8元，高招股價逾倍
|曦智科技(01879)首掛開高3.8倍每手勁賺過萬，上限定價超購近5800倍；首掛收高3.8倍每手勁賺過萬元，盤中高見996元
|邁威生物-B(02493)首掛下限定價開報28.3元，較招股價高逾2%每手賺132元；首掛曾破發收高不足1%，下限定價每手僅賺32元
|永泰生物-B(06978)午後停牌，停牌前報2.28元跌近27%
|勁方醫藥-B(02595)勁方Pan RAS抑制劑GFH276具備完全獨立、自主原創知識產權
|九巴與中銀香港(02388)簽訂5億港元3年期貸款
|OCBC華僑銀行香港3間指定分行將於周六延長營業時間
|越疆(02432)A股創業板上市申請獲深交所受理，進入審核階段
|國富量子(00290)張華晨辭任聯席CEO，袁天夫調任為首席執行官
|5100藏冰川(01115)與港大團隊簽合作備忘錄，研礦泉水對高尿酸血症療效
|海爾智家(06690)因業績未達行權條件，註銷逾3195萬份股票期權
|博泰車聯(02889)折讓約一成配售籌逾億元獲曹德旺之子曹暉旗下公司入股籌
|比亞迪(01211)上調部分車型選裝天神之眼價格
|小米(01810)MiMo-V2.5系列模型全球開源，百萬億Token激勵計劃啟動
|阿里達摩院推出第三個癌症篩查AI模型，實現腸癌「無感」檢測；支付寶推出「AI收」，助商家和開發者通過AI Agent提供商業化服務；天貓618將於5月21日開啟，採用官方立減優惠方式
|聯通(00762)發布UniClaw，打造100+個智能體應用
|競委會擬接納Keeta修訂協議承諾刪獨家合作限制，今起諮詢公眾；Keeta 2月起已開放商戶與小型平台合作、刪價格限制等
|名創優品(09896)上海成立畫廊公司，經營範圍包含工藝美術品批發等
|非凡領越(00933)旗下Clarks推出全新電商平台，引入逾100個合作品牌
|港鐵(00066)料古洞站項目2027年底竣工，形容工程進度理想
|新地(00016)荃灣橫窩仔街住宅項目形瑨首推110伙，入場價由461.46萬起
|周大福(01929)尖沙咀廣東道全球首家旗艦店下月正式開幕
|杭州恒隆廣場今日正式試業，零售租出率已逾90%
|宏安(01243)鴨脷洲PORTO首推50伙，入場價由483.8萬起
|大成食品(03999)首季虧轉盈362.3萬人幣
|秦港股份(03369)首季純利升1.7%至4.3億元
|中聯重科(01157)首季純利跌37.3%至8.8億人幣
|海信家電(00921)首季純利跌8.2%至10.3億元人幣
|中石化油服(01033)首季純利跌6.2%至2億人幣，收入升2.4%
|中海油(00883)首季純利升7.1%至391億元人民幣，收入升8.6%
|中國交通建設(01800)首季新簽合同額按年增長0.58%
|比亞迪電子(00285)首季純利跌95.5%至2783萬人幣，收入升3.5%
|中國平安(02318)首季純利跌7.4%至250.2億人幣，收入跌7%
|粵海置地(00124)首季虧損收窄至290.1萬元
|華電國際(01071)首季純利跌9.9%至17.9億人幣
|康希諾(06185)首季虧損擴大至4042.4萬人幣
|徽商銀行(03698)首季純利升4.6%至49.96億元人民幣
|泰格醫藥(03347)首季純利跌70.4%至4904.3萬人幣
|中國科教產業(01756)中期純利跌63.9%至8469.1萬人幣，不派息
|康龍化成(03759)首季純利升9.75%至3.4億人幣
|遼港股份(02880)首季純利升75.9%至3.6億人幣
|山東新華製藥股份(00719)首季純利跌25.2%至8390.3萬人幣
|兗礦能源(01171)首季純利升42.1%至395.5萬人幣
|中國外運(00598)首季純利升5.7%至6.8億人幣
|諾科達(00519)與金元物業集團達成機器人解決方案協議
|泡泡瑪特(09992)Labubu冷藏箱待開售，二手炒價據報已超9萬元人民幣
|中廣核電(01816)台山核電站2號機組仍有序進行年度換料大修工作；董事會通過與中廣核訂立股權轉讓協議決議案
|百奧家庭(02100)主席戴堅增持15.6萬股
|中國生物製藥(01177)康曉燕已獲委任為首席醫學官，劉蒙出任慢病領域臨床開發負責人
|聯邦制藥(03933)產品TUL321膠囊獲美國FDA新藥臨床試驗批准
|政治局會議指今年經濟起步有力，精準有效實施更加積極財政政策和適度寬鬆貨幣政策；深挖內需潛力，深入實施服務業擴能提質行動
|發改委「十五五」期間服務業有20萬億元增長空間；大力培育工業設計領軍企業，推動設計與產品互促共進
|商務部有序放寬服務領域准入限制，破除跨境服務貿易壁壘
|市監總局表示服務業國家標準已超7000項，團體標準約2.7萬項
|國有煉油企業據報尋求5月恢復成品油出口
|多家航企5月再加燃油附加費，春秋航空漲幅較4月近翻倍
|國資委表示接續發力新能源車、AI等重點領域，超前培育量子信息、核聚變等前沿賽道
|教育部增設38種本科專業，包括具身智能、腦機科學與技術等
|文旅部持續開展強制購物專項整治，嚴格實行大型演出實名購票入場；深入糾治無證經營、強迫購物，專項整治網上報團貨不對辦
|內地網信部門查處多款字節AI產品，涉未落實生成合成內容標識要求
|「探店」網紅白冰偷稅911萬元，被追繳及罰款共1891萬元
|廣東支持規劃建設商業航天產業園區，推動重點產品低成本批量生產
|北交所首季券商執業質量評價出爐，中信證券居首
|中戰集團非法集資314億，創始人劉必安被判無期，另有15人獲刑
|內地五一假期料日均225萬人次出入境，羅湖、福田口岸均超20萬；內地五一假期跨區域流動人次預計達15.2億，創同期新高
|人行435億逆回購利率持平，淨投放385億；人行據報召集部分銀行開會，指導加強信貸投放力度
|廣西政協原副主席彭曉春涉受賄被提起公訴
|DeepSeek-V4-Pro限時減價優惠延長至5月底；DeepSeek註冊資本增五成至1500萬元，梁文鋒持股佔比升至34%
|博納影業AI電影獲發公映許可證，審查分類仍為動畫電影
|格力電器已具備人形機器人製造能力，工業機器人應用超2000台
|霸王茶姬正式登陸韓國，首爾三家門店4月30日同步開業
|汕頭投控集團據報將入股華興銀行，佔股比例或僅次於第一大股東
|台股收跌0.24%，報39521.73點
|福建積極推進一批、謀劃一批閩台融合發展重點項目
|美媒指Meta因中方否決交易，準備撤銷對Manus收購；外交部回應禁外資收購Manus：中方依法依規審查後作出有關決定；發改委禁外資收購Manus，央視指禁的是企業「洗澡式出海」不合規做法；官媒稱監管叫停Manus併購案合理、合法、必要
|王文濤晤德國汽車工業協會主席，冀歐方加快安排中國車企談判
|工信部副部長辛國斌晤歐汽協秘書長稱支持歐洲車企來華發展
|伊朗戰爭爆發以來，疑首次有液化天然氣運輸船駛出波斯灣；伊朗戰火第59日，普京現身見伊朗外長，允全力維護德黑蘭利益
|阿聯酋向巴基斯坦追討35億美元，巴基斯坦調解身分或惹惱阿聯酋
|白宮嚴密保安迎接英王，特朗普稱查理斯三世將非常安全
|印尼雅加達附近火車相撞，至少造成7死81傷
|泰國下調小戶型電費，上調大額用戶電價
|韓國前第一夫人金建希涉操縱股價，二審被判監4年
|日本央行決定將基準利率維持在0.75厘不變；日本央行議息會爆嚴重分歧，反映伊朗戰爭推高緊縮壓力；植田和男為日圓打氣，稱如果經濟不大幅放緩，仍有可能加息；日本財務大臣表示準備隨時對匯率波動作出反應
|受惠於AI熱潮，韓國超越英國成全球第8大股市
|加拿大將設立首隻主權財富基金，初始規模250億加元
|葡萄牙央行行長違規購買股票被調查，被迫清倉股票
|橋水基金達利歐稱滯脹環境下，沃什不應降息
|歐盟向Google發布AI競爭合規指南，強制開放安卓系統存取權限
|Netflix聯合創辦人表示AI革命將使人文科學重新受到重視
|OpenAI近期未能實現用戶和銷售目標，恐難支撐天文數字支出
|蘋果前CEO表示OpenAI是蘋果多年來最大競爭威脅
|Google據悉不顧員工反對，與美國國防部簽署機密AI合作協議
|普徠仕委任邵帥為中國業務主管
|宏志閣倘75%業主6月底前確認賣業權予政府將納入方案，涉248個單位收購成本約10億元；宏福苑收購範圍料擴至宏志閣，約四分之三業主同意賣業權，政府最快今午交代
|政府擬分兩階段美化蘭桂坊街道，業界自資擋土牆壁畫冀打造打卡熱點
|世邦魏理仕指樓市正過渡至穩步復甦階段，料今年樓價升最多一成
|科大醫學院大樓動土，葉玉如稱新學院將結合AI與數據科學，培育跨界醫學人才
|香港迪士尼2025年度淨利5.36億，入場750萬人創開園第二高，首次實現「零貸款」；港迪士尼CEO表示淨利回落因天氣與外遊，五一黃金周酒店房近訂滿暫無意加票價
|樓價指數連升10個月，中原料租金及樓價於次季升勢持續
|高力料樓價延續強勢，全年樓價將上升5-10%
|差估署指3月私宅樓價指數按月升1.39%，創逾兩年高；美聯岑頌謙料差估署4月份樓價指數有望連續第11個月錄得上升
|利嘉閣料4月樓價升約1.5%，上半年升近8.6%
|羅兵咸永道指AI與數據中心驅動新一輪電訊業投資，中國領跑轉型
|金發局報告指香港保險滲透率高達17.2%，位居全球首位；香港保險業聯會研究：五年內私人醫療保險成本恐升五成，或令保費調整
|本港三月整體出口和進口按年上升35.8%和41.2%
|碇點金融提醒市民留意偽冒「HKDAP」穩定幣
|聯交所譴責大唐集團時任主席及副總裁
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