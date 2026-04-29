【夜期時段】5月期指最新報25913點，跌27點，低水199點

是日期指結算，5月期指在夜期時段開市報25926點，跌14點，低水186點，最新報25913點，跌27點，低水199點，合約成交577張。
5月國指期貨在夜期時段開市報8756點，跌12點，低水50點，最新報8759點，跌9點，低水47點，合約成交768張。
《經濟通通訊社29日專訊》
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29/04/2026 17:20
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