【夜期時段】5月期指最新報25913點，跌27點，低水199點

是日期指結算，5月期指在夜期時段開市報25926點，跌14點，低水186點，最新報25913點，跌27點，低水199點，合約成交577張。

5月國指期貨在夜期時段開市報8756點，跌12點，低水50點，最新報8759點，跌9點，低水47點，合約成交768張。

《經濟通通訊社29日專訊》