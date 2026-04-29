  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
期貨新聞

29/04/2026 17:20

【夜期時段】5月期指最新報25913點，跌27點，低水199點

　　是日期指結算，5月期指在夜期時段開市報25926點，跌14點，低水186點，最新報25913點，跌27點，低水199點，合約成交577張。
　　5月國指期貨在夜期時段開市報8756點，跌12點，低水50點，最新報8759點，跌9點，低水47點，合約成交768張。
《經濟通通訊社29日專訊》

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

下一篇新聞︰29/04/2026 17:17  《外圍焦點》加拿大央行及美儲局公布議息結果，美國公布耐用品訂單等數據

其他
More

29/04/2026 16:46  5月期指最後交易價25940升376點，成交115578張

29/04/2026 16:31  5月期指最後交易價25940升376點，低水172點

29/04/2026 15:05  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7182.5升11.5點

29/04/2026 09:15  期指高開81點報25788，國指期貨升49點報8698

29/04/2026 09:06  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7184.0，升13點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

紙包不住火的美國國內激進政治暴力

29/04/2026 17:33

大國博弈

美國跪了嗎？

29/04/2026 11:10

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，本地銀行紛加存息搶客，工銀亞洲3...

26/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區