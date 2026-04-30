恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數210436張，減逾萬張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為210436張，較前減10553張；若計入其他月份的未平倉合約，總數254443張，減10548張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|29/04(三)
|210436
|-10553
|254443
|-10548
|28/04(二)
|137433
|-37353
|402424
|20302
|27/04(一)
|174786
|-35406
|382122
|62327
|24/04(五)
|210192
|-33626
|319795
|4807
|23/04(四)
|243818
|6696
|314988
|10590
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|29/04(三)
|56469
|-9193
|86642
|-9347
|28/04(二)
|29743
|-11615
|125732
|-11676
|27/04(一)
|41358
|-12317
|137408
|22917
|24/04(五)
|53675
|-17322
|114491
|-7142
|23/04(四)
|70997
|3023
|121633
|2974
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社30日專訊》
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