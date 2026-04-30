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30/04/2026 09:15

期指低開199點報25741，國指期貨跌70點報8698

　　期指低開199點報25741，國指期貨低開70點報8698，科指期貨低開46點報4866。
《經濟通通訊社30日專訊》

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