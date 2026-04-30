《日入而息》渣打首季稅前多賺17%勝預期，本港負資產宗數回落至逾萬宗按季大減逾46%

渣打(02888)首季列帳基準稅前溢利增17%，淨利收入增1%，首季經營收入59億元創季度紀錄；首季信貸減值支出增至2.96億美元，經調整淨息差按年跌7個基點；今年指引列帳基準經營收入按年增幅接近5-7%範圍較低水平；渣打指已因應下行風險作出撥備，中東衝突下信用狀況仍然強韌

本港三間發鈔行維持最優惠利率不變，經絡料美聯儲下半年仍有減息機會；滙豐維持最優惠利率5厘不變；恒生維持港元最優惠利率5厘不變；金管局指美國未來息率走向存在不確定性，油價高企對通脹影響仍有待觀察

金管局指今年第一季末負資產住宅按揭貸款宗數為11424宗，按季下跌46.4%；3月份新申請住宅按揭貸款個案按月增加26.9%至10311宗；今年3月份認可機構的存款總額上升0.1%，其中港元存款上升0.7%，外幣存款則下跌0.3%

港府2025-26年度錄得112億元盈餘，財政儲備為6655億元

招商局集團據報有意入股香港電訊(06823)RAN業務少數股權，涉資或高達10億美元

本港私樓供應回落至10.1萬伙，貨尾跌穿2萬創7季新低；仲量聯行料未來三至四年潛在供應量將於今年下半年跌穿10萬伙水平

中原CCL按周升0.96%連升2周共1%，創逾2年半新高

平安數字銀行獲選為香港銀行公會數字銀行委員會主席銀行；去年除稅後虧損收窄至2.74億元，淨利息收入按年增62%

WeLab Bank去年收益按年增35%至9.4億元，財富管理AUM增近2.7倍

livi Bank去年轉賺2077萬元，淨利息收入升8%

Mox Bank去年淨利息收入按年上升28%，今年首季收支平衡

京東(09618)發文宣布其超市「日日8折」，疑似暗諷HKTVmall「孤寒」；順豐、京東等九家快遞龍頭簽上海首份行業協商協議，保障10萬快遞員權益

統計局表示4月製造業PMI保持擴張，連續兩個月高於臨界點；4月RatingDog中國製造業PMI升至52.2，創近五年半新高；內地4月官方製造業PMI略降至50.3%，勝預期

人行1262億逆回購利率持平，淨投放1257億；人行陸磊出席中國支付清算協會大會：強化跨境二維碼統一網關管理；人行5月6日開展3000億買斷式逆回購，較到期量縮減5000億

中證監前主席易會滿被「雙開」，在上市審批等方面謀利，搞權色、錢色交易