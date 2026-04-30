《日入而息》渣打首季稅前多賺17%勝預期，本港負資產宗數回落至逾萬宗按季大減逾46%

|渣打(02888)首季列帳基準稅前溢利增17%，淨利收入增1%，首季經營收入59億元創季度紀錄；首季信貸減值支出增至2.96億美元，經調整淨息差按年跌7個基點；今年指引列帳基準經營收入按年增幅接近5-7%範圍較低水平；渣打指已因應下行風險作出撥備，中東衝突下信用狀況仍然強韌
|本港三間發鈔行維持最優惠利率不變，經絡料美聯儲下半年仍有減息機會；滙豐維持最優惠利率5厘不變；恒生維持港元最優惠利率5厘不變；金管局指美國未來息率走向存在不確定性，油價高企對通脹影響仍有待觀察
|金管局指今年第一季末負資產住宅按揭貸款宗數為11424宗，按季下跌46.4%；3月份新申請住宅按揭貸款個案按月增加26.9%至10311宗；今年3月份認可機構的存款總額上升0.1%，其中港元存款上升0.7%，外幣存款則下跌0.3%
|港府2025-26年度錄得112億元盈餘，財政儲備為6655億元
|招商局集團據報有意入股香港電訊(06823)RAN業務少數股權，涉資或高達10億美元
|本港私樓供應回落至10.1萬伙，貨尾跌穿2萬創7季新低；仲量聯行料未來三至四年潛在供應量將於今年下半年跌穿10萬伙水平
|中原CCL按周升0.96%連升2周共1%，創逾2年半新高
|平安數字銀行獲選為香港銀行公會數字銀行委員會主席銀行；去年除稅後虧損收窄至2.74億元，淨利息收入按年增62%
|WeLab Bank去年收益按年增35%至9.4億元，財富管理AUM增近2.7倍
|livi Bank去年轉賺2077萬元，淨利息收入升8%
|Mox Bank去年淨利息收入按年上升28%，今年首季收支平衡
|京東(09618)發文宣布其超市「日日8折」，疑似暗諷HKTVmall「孤寒」；順豐、京東等九家快遞龍頭簽上海首份行業協商協議，保障10萬快遞員權益
|統計局表示4月製造業PMI保持擴張，連續兩個月高於臨界點；4月RatingDog中國製造業PMI升至52.2，創近五年半新高；內地4月官方製造業PMI略降至50.3%，勝預期
|人行1262億逆回購利率持平，淨投放1257億；人行陸磊出席中國支付清算協會大會：強化跨境二維碼統一網關管理；人行5月6日開展3000億買斷式逆回購，較到期量縮減5000億
|中證監前主席易會滿被「雙開」，在上市審批等方面謀利，搞權色、錢色交易
|鮑威爾任內最後一場記者會，稱無懼伊朗戰局衝擊，美經濟增長料保2%；駿利亨德森指聯儲局按兵不動，惟通脹風險審視更為嚴謹；摩根資管指美聯儲局很可能在可預見未來維持利率不變；富達指基本預期美聯儲仍然略微偏向鴿派，沃什上場有望年底前降息一次；嘉信理財指聯儲局維持利率不變符預期，通脹、能源風險及領導層換屆成焦點
|美聯儲鷹聲震懾，恒指收跌335點報25776失兩萬六兼穿兩平均線，全月仍累升近千點
|滬綜指收升0.11%本月揚5.7%，寒武紀登頂股王
|歐元最新報1.1692/93，日圓最新報159.32/33
|渣打(02888)首季列帳基準稅前溢利增17%，淨利收入增1%，首季經營收入59億元創季度紀錄；首季信貸減值支出增至2.96億美元，經調整淨息差按年跌7個基點；今年指引列帳基準經營收入按年增幅接近5-7%範圍較低水平
|星展集團首季純利按年增長1%至29.3億坡元，息合共81坡仙
|中創新航(03931)首季純利升62%至3.7億人幣
|中教控股(00839)中期純利跌21.7%至7.6億人幣，不派息
|力勤資源(02245)首季純利約12億元人民幣
|招商局集團據報有意入股香港電訊(06823)RAN業務少數股權，涉資或高達10億美元
|受萬科(02202)拖累，深鐵集團去年虧損372億元
|恒隆地產(00101)現時淨負債比率降至約30%，料樓價短、中期續升
|貴州銀行(06199)截至今年3月底資本充足率13.54%
|迷策略(02440)首次進軍收藏卡發行業務，獲TVB授權《正義女神》藏卡
|城建設計(01599)公眾持有H股不足25%，正尋求內資股全流通
|中銀香港(02388)支持金管局新一輪支援中小企措施；料貨幣政策不會因聯儲局領導層更替出現明顯轉向，籲警惕滯脹風險
|平安數字銀行獲選為香港銀行公會數字銀行委員會主席銀行；去年除稅後虧損收窄至2.74億元，淨利息收入按年增62%
|大華銀行香港委任羅俊光為企業銀行業務部主管
|WeLab Bank去年收益按年增35%至9.4億元，財富管理AUM增近2.7倍
|livi Bank去年轉賺2077萬元，淨利息收入升8%
|Mox Bank去年淨利息收入按年上升28%，今年首季收支平衡
|OSL(00863)穩定幣USDGO流通規模突破3億美元
|太興(06811)陳淑芳稱首季同店銷售錄中高單位數增長，正研究年內推出1至2個新品牌
|京東(09618)發文宣布其超市「日日8折」，疑似暗諷HKTVmall「孤寒」；順豐、京東等九家快遞龍頭簽上海首份行業協商協議，保障10萬快遞員權益
|HKTVmall周末再推85折優惠，集團稱擅打減價戰、無懼競爭
|範式智能(06682)擬斥4億人幣購GPU服務器，應對API需求激增
|中石油(00857)戴厚良稱把保供擺在更突出位置，全力保障國內油氣供應
|中電(00002)與中國海油簽署合作備忘錄，深化雙方在能源領域交流與協作
|香港航空上調香港來回內地客運燃油附加費，5月專用石油氣上限價格每公升最少加25%
|商湯(00020)發布及開源日日新SenseNova U1模型
|阿里(09988)發布兩款數字員工產品QoderWake和Qoder，可承擔軟件工程師等角色；螞蟻國際打造AI商業網絡，開源全球首個智能體移動支付標準；螞蟻控股完成收購耀才，耀才澄清無計劃涉足Web3，不拓展內地經紀服務
|九建(00034)旗下中環歌賦街舊樓下月22日舉行強拍，底價2.77億元
|新地(00016)沙田新城市廣場斥700萬配合五一黃金周推廣，料5月人流及營業額按年錄雙位數增長
|港鐵(00066)就屯門第16區站第二期物業發展項目，諮詢地產建設商會
|信星鞋業(01170)受託人近日購60萬股，總代價約30萬元
|泰林科建(06193)附屬售冷卻系統業務5%股份，料錄收益約110萬元人民幣
|曹操出行(02643)附屬同意877.4萬元人民幣向關連方出售吉利品牌汽車
|鳳凰衛視(02008)楊家強辭任集團財務總監，李奇接任
|山高控股(00412)李天章辭任董事會主席，康建接任
|復宏漢霖(02696)治療癌症注射液1期臨床研究完成內地首例患者給藥
|華潤電力(00836)向中證監及深交所申請建議分拆河南發電廠REIT上市
|撥康視雲(02592)附屬眼科候選藥物完成美國當局臨床試驗安全性審查
|百奧家庭(02100)董事會主席戴堅增持46.8萬股
|中國港能(00931)Muath Ibrahim Al-Eidi獲正式委任為國際顧問
|中國龍天集團(01863)未接獲聯交所發出進行公司除牌程式通知，續停牌
|俞敏洪回應獲授180萬股稱東方甄選(01797)成立後沒領過一分錢工資
|先聲藥業(02096)樂德奇拜單抗新藥上市申請獲國家藥品監督管理局受理
|天聚地合(02479)延遲刊發2025年年度報告，繼續暫停買賣
|普星能量(00090)股東周年大會將延期至6月30日或之前舉行
|港龍中國地產(06968)首季合同銷售金額按年下跌68.6%
|華潤燃氣(01193)畢馬威將退任獨立核數師職務，建議委任德勤為新任獨立核數師
|遠東控股(00036)正制定一份全面且可行復牌方案，續停牌
|黃河實業(00318)今早開市前停牌，待公布原因
|灣區發展(00737)承建商承接高速公路升級施工工程，合同價約3606.8萬元人民幣
|習近平稱要以更大力度、更實舉措加強基礎研究，打牢科技強國根基
|全國人大常委會會議在京閉幕，趙樂際稱服務保障「十五五」良好開局
|全國人大常委會會議任命張柱為農業農村部部長、張成中為應急管理部部長；農業農村部成立生豬產業監測預警專家諮詢委員會
|民航局表示無人機實名登記和激活要求5月1日起全國實施；公安機關提醒無人機飛前須實名登記，節假日留意目的地相關管理規定
|北京香山論壇先導會5月7日至9日舉行
|國資委今年重點加強境外產權管理、整治違規掛靠和假冒國企等
|首季國內19.01億人次出遊增6%，總花費1.86萬億增近3%
|廣州提高住房公積金貸款額度至個人最高100萬元、育兒家庭360萬元
|深圳樓市新政進一步放寬限購，核心區深戶可買3套房
|能源局副局長何洋見中電主席嘉道理，就對接國家「十五五」能源規劃等交換意見
|財政部指首季國企利潤同比降5.1%，營收降0.4%
|工信部指首季規模以上電子信息製造業利潤同比增1.25倍；首季軟件業利潤3894億元，同比增1%
|滬深交易所五一假期5月1日至5日休市，6日起復市
|3月末境外機構和個人持有境內股票3.7萬億，環比減10.8%
|內地6月起優化黃金及黃金製品進出口政策，「非一批一證」可9個月內無限批次報關
|今年第二批915億超長期特別國債支持設備更新資金已下達
|統計局表示4月製造業PMI保持擴張，連續兩個月高於臨界點；4月RatingDog中國製造業PMI升至52.2，創近五年半新高；內地4月官方製造業PMI略降至50.3%，勝預期
|人行1262億逆回購利率持平，淨投放1257億；人行陸磊出席中國支付清算協會大會：強化跨境二維碼統一網關管理；人行5月6日開展3000億買斷式逆回購，較到期量縮減5000億
|中證監前主席易會滿被「雙開」，在上市審批等方面謀利，搞權色、錢色交易
|小紅書據報發內部信，宣布成立AI一級部門和企業智能部
|宇樹科技發布雙臂人形機器人，定價2.69萬元起；宇樹科技首家直營店北京王府井開業
|谷歌將入駐廣州天河珠江新城，預計三季度投入運營
|瑞幸咖啡首季總淨收入按年增長35.3%，擬斥不逾3億美元回購
|聞泰科技將被實施退市風險警示，去年巨虧超87億
|台股收跌0.96%，報38926.63點
|海關總署表示即日起允許西班牙開心果和無花果乾進口
|官媒指Manus有意規避中國監管，禁售令並非禁止AI企業出海
|美軍擬調高超音速導彈攻伊朗，油價加速上漲
|能源成本上漲，據報日本考慮提供31億美元的夏季電費及燃氣補貼
|歐洲央行料維持利率不變，評估中東戰火影響
|日本工業產值下降，伊朗戰爭令需求前景蒙陰影
|法國經濟第一季度意外陷入停滯，伊朗戰事衝擊開始顯現
|美聯儲局維持利率，印度盧比跌至紀錄新低
|鮑威爾任內最後一場記者會，稱無懼伊朗戰局衝擊，美經濟增長料保2%；駿利亨德森指聯儲局按兵不動，惟通脹風險審視更為嚴謹；摩根資管指美聯儲局很可能在可預見未來維持利率不變；富達指基本預期美聯儲仍然略微偏向鴿派，沃什上場有望年底前降息一次；嘉信理財指聯儲局維持利率不變符預期，通脹、能源風險及領導層換屆成焦點
|星巴克次季業績勝預期，股價急漲逾8%
|據報SK海力士考慮最快於7月在美國上市，擬募資超100億美元
|Alphabet首季收入升22%至1099億美元勝預期，雲端運算為最大推力
|Meta首季營收勝預期，上調全年資本開支至1450億美元引憂慮
|三星電子首季淨利潤按年增474.3%，得益於晶片業務強勁表現
|亞馬遜AWS首季營收飆28%勝預期，惟次季利潤指引疲弱
|路透指英偉達B300服務器在華售價翻倍至百萬美元
|332個私人駕駛教師執照下月11日起接受申請，涵蓋私家車、巴士及貨車三大組別
|保安局提交《消防條例》六大修訂建議，強化消防裝置規管、引入消防裝置責任人制等
|民青局稱會加強管控青年宿舍採購家具及設備招標
|電子煙今起禁攜，違者罰款3000元，控煙酒辦執法即發罰款通知
|彭博指今年以來港元債市籌740億元創紀錄，中東等地區局勢動盪香港成避風港
|新居屋、綠置居、白居二今起同步接受申請，增青年中籤機會，轉售限制年期縮短至10年
|運輸署指屢有粵港車輛常規配額虛假信息，籲市民切勿誤信
|銀公舉辦「哈薩克斯坦論壇」，共拓中亞金融合作新機遇
|香港銀行同業結算有限公司提醒公眾慎防偽冒網站
|金管局指美國未來息率走向存在不確定性，油價高企對通脹影響仍有待觀察；本港三間發鈔行維持最優惠利率不變，經絡料美聯儲下半年仍有減息機會；滙豐維持最優惠利率5厘不變；恒生維持港元最優惠利率5厘不變；恒生銀行表示聯儲局短期觀望，年底或重現減息空間，投資宜聚焦AI並配置抗通脹板塊
|金管局指3月份新申請住宅按揭貸款個案按月增加26.9%至10311宗；今年3月份認可機構的存款總額上升0.1%，其中港元存款上升0.7%，外幣存款則下跌0.3%；今年第一季末負資產住宅按揭貸款宗數為11424宗，按季下跌46.4%
|港府2025-26年度錄得112億元盈餘，財政儲備為6655億元
|仲量聯行料未來三至四年潛在供應量將於今年下半年跌穿10萬伙水平
|私樓供應回落至10.1萬伙，貨尾跌穿2萬創7季新低
|中原CCL按周升0.96%連升2周共1%，創逾2年半新高
|中原投資表示完成收購富豪東方酒店，投資額逾20億元
|銅鑼灣怡和街恒生銀行發生企圖行劫案，警方正扣留一名男子調查
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