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04/05/2026 16:46

即月期指最後交易價26006升382點，成交91292張

　　即月期指最後交易價26006，升382點，低水90點，成交91292張。即月國指期貨最後交易價8771，升117點，低水3點，成交89656張。另外，即月科指期貨最後交易價4985，升109點，高水8點，成交96616張。
《經濟通通訊社4日專訊》

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