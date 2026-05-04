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04/05/2026 19:05

《再戰明天》澳洲央行公布議息結果，滙控公布業績

　　澳洲央行公布議息結果，及滙控公布業績，料為周二（5日）市場焦點。

　　中國內地、日本及南韓假期休市。各國重要經濟活動方面，周二本港時間12:30pm，澳洲央行發布貨幣政策決定聲明。1:30pm，澳洲央行總裁布洛克在央行委員會政策會議後舉行新聞發布會。

*本港公布第一季GDP，美國公布PMI等數據*

　　數據方面，周二12:30pm（本港時間．下同），澳洲公布官方指標利率，料由4.1%升上4.35%。4:30pm，香港公布第一季本地生產總值，年率升幅料由3.8%收窄至3.5%，經季節調整季率升幅料維持於1%。8:30pm，美國公布3月出口，月率升幅料由4.2%收窄至2%；3月進口月率升幅料由4.3%收窄至2.8%；3月貿易收支料由負573億美元惡化至負606億美元。9:45pm，美國公布4月綜合採購經理人指數，料由50.3升至52；4月服務業採購經理人指數料由49.8升至51.4。10:00pm，美國公布3月新屋銷售，月率料由下滑17.6%改善至升6.3%。

　　在本港，明日公布業績的公司有:滙豐控股(00005)等。

　　此外，明日賽力斯(09927)將有基石投資者持股解禁。

　　另外，美國周三（6日）公布4月ADP小非農新增就業人數。美國周五（8日）公布4月非農就業人口變動及失業率。
《經濟通通訊社4日專訊》

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