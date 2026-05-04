《日入而息》外匯基金首季投資收入345億，謝振中獲委任為政府新聞處處長

外匯基金首季投資收入345億元，港股投資虧損50億元；去年底外匯基金美元資產佔比低於80%，往後將更為多元化；第二季存在很大不確定性，外匯基金將保持多元化配置，重申無意改變聯匯制度；金管局余偉文稱待首批穩定幣推出後，再考慮是否發新牌；香港金融市場繼續暢順運作，香港經濟保持韌性；阮國恒稱銀行業信貸風險維持可控，整體貸款上升