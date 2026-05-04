04/05/2026 19:00
《日入而息》外匯基金首季投資收入345億，謝振中獲委任為政府新聞處處長
|外匯基金首季投資收入345億元，港股投資虧損50億元；去年底外匯基金美元資產佔比低於80%，往後將更為多元化；第二季存在很大不確定性，外匯基金將保持多元化配置，重申無意改變聯匯制度；金管局余偉文稱待首批穩定幣推出後，再考慮是否發新牌；香港金融市場繼續暢順運作，香港經濟保持韌性；阮國恒稱銀行業信貸風險維持可控，整體貸款上升
|政府委任謝振中為政府新聞處處長，明日履新
|滙控(00005)明放榜，券商料首季稅前利潤升約1%，料首季派息0.1美元
|陳浩濂稱港金結算公司清算系統目標今年試運行，港交所正準備重啟黃金期貨交易；港交所擬未來數月內重啟黃金期貨交易，余學勤：會徵詢市場參與者及持份者意見
|稅務局今日派發277萬份報稅表，印花稅勁飆61%；政府豁免宏福苑業主及居民25/26年度應繳稅款，去年已寬免24/25年度應繳稅款餘額
|政府擬修例規定彈珠機店、夾公仔機及網吧，需領取牌照經營
|星海圖據報擬來港上市，籌約39億元
|五一短途跨境遊火熱，拱北口岸三天迎客超123萬人次；「五一」假期前3天跨區域人員流動量預計超9億人次；長三角鐵路今日料載客402萬人次，較去年同期增2.3萬人次；全國鐵路迎假期返程高峰，今日預計發送旅客2030萬人次
|財政部長助理常軍紅稱東盟與中日韓應加強宏觀政策溝通協調；朱鶴新出席東盟與中日韓財長和央行行長會，討論中東局勢影響
《即日市況》
|恒指午後升幅收窄，收升319點報26095受制百天線，北水關閘全日成交1770億元
《美元匯價》
|歐元最新報1.1717，日圓最新報156.96/98
《公司資訊》
|星海圖據報擬來港上市，籌約39億元
|北京深演智能科技通過本港上市聆訊，去年純利跌近六成
|天星醫療(01609)暗盤報329.8元，高招股價逾倍
|小鵬汽車(09868)4月交付量按月升13%，按年跌約11.5%
|六福集團(00590)馬來西亞首間Love LUKFOOK JEWELLERY開業
|騰訊(00700)增持《黑神話：悟空》遊戲開發商遊戲科學，持股比例至24%；中國AI大模型周調用量再超美國，騰訊混元Hy3 preview登頂
|東陽光藥(06887)甘精胰島素注射液獲美FDA批准上市
|中國奧園(03883)未能於寬限期內支付票息構成違約及交叉違約
|小魚盈通(00139)延長特別授權配售新股份截止日期
|彩客新能源(01986)中國證監會已同意彩客科技上市註冊申請
|渣打(02888)於網站新增手語傳譯功能，加強聽障人士網絡安全意識
|花旗集團委任李慧賢為香港區企業銀行主管
|香港電訊(06823)本屆世界盃通行證上客量速度較快，勝預期
|石四藥(02005)首季純利按年增長1.6%
|福士汽車否認比亞迪(01211)有意收購其德國小型工廠
|九倉(00004)及會德豐旗下九龍塘龍庭里8號項目命名為The Monet，提供133伙單位
|富豪酒店集團推出共居品牌ASPIRE HOUSE，為全港最大規模酒店集團式「學生酒店」
|平安數字銀行推港元定存優惠，一個月港元定存首五萬8厘
|滙控(00005)明放榜，券商料首季稅前利潤升約1%，料首季派息0.1美元；滙豐委任黃杏妍為香港中小企業主管
|復宏漢霖(02698)靶向PD-L1抗體偶聯藥物於日本獲許可開展臨床試驗
|富衛集團(01828)授出股份獎勵
|HKE(01726)中匯辭任公司核數師，大華馬施雲接任
|科軒動力控股(00476)根據一般授權認購新股份
|嵐圖(07489)泰山X8五一假期前三天新訂單增逾6000輛，累計破3.6萬輛
|信和集團斥逾800萬推廣世界盃，料三大商場人流雙位數增長
《中國要聞》
|五一短途跨境遊火熱，拱北口岸三天迎客超123萬人次；「五一」假期前3天跨區域人員流動量預計超9億人次；長三角鐵路今日料載客402萬人次，較去年同期增2.3萬人次；全國鐵路迎假期返程高峰，今日預計發送旅客2030萬人次
|李強廣西調研指加快推進水網建設，全面提升綜合效益
|內地9.8萬自媒體帳號未標註信息來源被處置
|網傳舊標準電動自行車均須淘汰，官方闢謠指不會強制淘汰已購買車輛
|四部門支持地方開展凍豬肉商業儲備收儲，促進市場平穩運行
|廣州樓市「穗八條」落地，五一假期新盤訪客及買家齊升
|內地五一勞動節假期，滬深股市休市，周三復市
|湖南廣電新聞報道啟用AI主播，網絡投票近半數認為「真人不可替代」
|AI替代人類工作？員工遭降薪、解約，杭州法院判企業違法
|豆包擬推出付費版本，最高每月500元，將專注生產力場景
|靈心巧手據報下一輪融資尋求60億美元估值
|去年A股公司境外收入總額首次突破12萬億元，中國石油領跑
|國開行首季發放穩外貿專項轉貸款285.4億，支持超6500戶次外貿小微企業
|餘額寶年化收益率跌破1%，每萬元日收益不足0.27元
|新西蘭a2嬰兒配方奶粉檢出嘔吐毒素在美回收，中國海關表示未見經一般貿易渠道進口
|小區難收齊物業費，江西、雲南等地倡議公職人員、黨員幹部帶頭交
|紅果短劇回應「電影板塊試行VIP付費看」：非新功能，應版權方要求設定
《寶島快訊》
|台股收升4.57%，衝上四萬大關報40705點，創歷史新高
《大國博弈》
|中國在《開羅宣言》發表地埃及開羅米娜宮飯店建立紀念碑
|財政部長助理常軍紅稱東盟與中日韓應加強宏觀政策溝通協調；朱鶴新出席東盟與中日韓財長和央行行長會，討論中東局勢影響
|孟加拉外長卡利勒明起訪華三天，中方表示願增進政治互信、深化合作
|印尼與中國二維碼支付體系實現互聯互通
《國際要聞》
|西班牙首相專機故障，緊急降落土耳其
|美國廉價航空Spirit宣布停運，與白宮的紓困談判破裂
|世衛通報指大西洋一艘郵輪爆漢坦病毒疫情，已造成3人死亡
《外圍經濟》
|DWS指聯儲局委員取態略帶鷹派，市場面對更大不確定性；瑞士嘉盛銀行指聯儲局內「鷹派」聲音漸強，提高未來減息門檻；安本指聯儲局傾向保持耐性而非即時緊縮措施，科技板塊料領漲股市
|高盛估計日本上周動用5萬億日圓干預匯市，理論上有條件干預30次
|受AI熱潮推動，MSCI亞太指數創盤中新高，韓股突破6900點
|蘋果上調Mac mini起售價，人工智能熱潮導致晶片供應短缺
|後巴菲特時代首季財報，巴郡現金儲備升至3970億美元新高
|三星家族耗時五年終繳清12萬億韓元遺產稅
《其他消息》
|許正宇在烏茲別克斯坦出席亞洲開發銀行年會組別會議
|五一黃金周第3日錄逾103萬人次出入境，內地訪客近20萬；五一黃金周酒店入住率達九成，崔定邦稱過夜旅客佔半，一程多站成趨勢
|金管局余偉文稱待首批穩定幣推出後，再考慮是否發新牌；外匯基金首季投資收入345億元，港股投資虧損50億元；去年底外匯基金美元資產佔比低於80%，往後將更為多元化；第二季存在很大不確定性，外匯基金將保持多元化配置，重申無意改變聯匯制度；香港金融市場繼續暢順運作，香港經濟保持韌性；中小企信貸狀況大致保持穩定
|阮國恒稱銀行業信貸風險維持可控，整體貸款上升
|陳茂波稱預計今年首季GDP增長加快，出口連升25個月，五一開局旅客增6%
|台山核電站3號蒸汽發生器發現兩個卷屑狀異物，目前仍處於安全狀態
|陳浩濂稱港金結算公司清算系統目標今年試運行，港交所正準備重啟黃金期貨交易
|香港銀行學會與財資市場公會簽署戰略合作備忘錄，推動銀行及財資專業資歷互認
|電商平台掀減價戰，王維基稱返香港與同事準備「全年減價戰」
|智安投指地緣政治無阻美股創新高，堅守長期配置，才是跑贏波動關鍵
|消息指謝振中獲任命新聞處處長明日起履新，回歸後首度由非政務官掌舵
|Uber宣布收購香港本地初創公司「飛的」
|澳門4月賭收199億澳門元，按年升5.5%
|黃金交易所主席張德熙8000萬沽大埔康樂園兩幢洋房，持貨逾20年賺逾3910萬
|政府擬修例規定彈珠機店、夾公仔機及網吧，需領取牌照經營
|稅務局今日派發277萬份報稅表，印花稅勁飆61%
|政府委任謝振中為政府新聞處處長，明日履新
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