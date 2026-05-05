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期貨新聞

05/05/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數139838張，增17667張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為139838張，較前增17667張；若計入其他月份的未平倉合約，總數150759張，增17774張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
04/05(一)1398381766715075917774
30/04(四)122171-11528132985-11740
29/04(三)13369969211447257087
28/04(二)49569-2320818720710832
27/04(一)72777-47831176375-429

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
04/05(一)42842-54049538-552
30/04(四)433825908500905846
29/04(三)37474-184644244-1870
28/04(二)13149-1822259263-11087
27/04(一)31371-10751703501010

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社5日專訊》

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