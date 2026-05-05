恒指期貨現貨月份未平倉合約總數139838張，增17667張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為139838張，較前增17667張；若計入其他月份的未平倉合約，總數150759張，增17774張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|04/05(一)
|139838
|17667
|150759
|17774
|30/04(四)
|122171
|-11528
|132985
|-11740
|29/04(三)
|133699
|6921
|144725
|7087
|28/04(二)
|49569
|-23208
|187207
|10832
|27/04(一)
|72777
|-47831
|176375
|-429
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|04/05(一)
|42842
|-540
|49538
|-552
|30/04(四)
|43382
|5908
|50090
|5846
|29/04(三)
|37474
|-1846
|44244
|-1870
|28/04(二)
|13149
|-18222
|59263
|-11087
|27/04(一)
|31371
|-10751
|70350
|1010
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社5日專訊》
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