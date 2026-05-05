即月期指最後交易價25813跌193點，成交80390張

即月期指最後交易價25813，跌193點，低水86點，成交80390張。即月國指期貨最後交易價8725，跌46點，低水5點，成交69583張。另外，即月科指期貨最後交易價4938，跌47點，高水8點，成交87877張。
《經濟通通訊社5日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
05/05/2026 16:46
即月期指最後交易價25813，跌193點，低水86點，成交80390張。即月國指期貨最後交易價8725，跌46點，低水5點，成交69583張。另外，即月科指期貨最後交易價4938，跌47點，高水8點，成交87877張。
《經濟通通訊社5日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇
下一篇新聞︰05/05/2026 16:31 即月期指最後交易價25813跌193點，低水86點
05/05/2026 15:07 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7246.75升16.5點
05/05/2026 09:15 期指低開122點報25884，國指期貨跌17點報8754
05/05/2026 09:06 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7231.0升0.75點
05/05/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數204237張，增逾萬九張
05/05/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數216189張，增逾萬六張
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N