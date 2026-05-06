《日入而息》本港3月零售額升12.8%勝預期，先正達集團傳最快9月來港上市

|本港3月零售業總銷貨價值臨時估計為339億元，按年升12.8%，勝預期；零售管理協會料4月零售或仍錄得升幅，半數會員指生意僅單位至低雙位數上升
|日本政府疑似再度干預匯市，日圓兌美元強勁上揚1.8%
|國家大基金據報洽談領投DeepSeek首輪融資，估值或達450億美元
|先正達集團傳最快9月來港上市，估值或達3900億元
|三一重工據報考慮讓旗下電動重卡子公司在港上市，或籌39億元
|可孚醫療(01187)H股首掛較招股價高逾1%，每手賺51元，超購398倍；首掛即破發較招股價低逾1%，每手蝕43元
|標普指本港樓市進入溫和復甦階段，料今年樓價升最多10%，惟明年或僅持平
|積金評級指4月強積金人均賺逾2萬元，創單月新高；GUM指4月強積金人均賺20231元，年初至今賺13742元
|財政部表示今年在港分六期發行840億元人民幣國債，首兩期共295億已完成
|伊朗外長訪華見王毅，強調可盡快解決好霍爾木茲海峽開放問題；中國外交部敦促美伊盡早全面止戰，緩解霍爾木茲海峽局勢緊張；中國外交部重申與美國就特朗普訪華事宜保持著溝通
|英國制裁中國實體，華外交部將採取必要措施維護正當合法權益；中方回應英國制裁2家中國實體，已嚴正交涉，將維護中企合法利益
|五一全社會跨區域人員流動量預計超15億人次；「五一」假期1128萬人次出入境，較去年同期增3.5%；國鐵集團指五一假期全國鐵路累計發送旅客約1.58億人次；「五一」假期全國民航載客1054萬人次，日均客座率增至近84%
|恒指升315點報26213半個月來收盤新高，成交逾三千億，惟午後北水沽壓增
|滬綜指收升1.17%，兩市成交達3.2萬億逾三個月高
|歐元最新報1.1775/77，日圓最新報155.92/95
|先正達集團傳最快9月來港上市，估值或達3900億元
|三一重工據報考慮讓旗下電動重卡子公司在港上市，或籌39億元
|可孚醫療(01187)H股首掛較招股價高逾1%，每手賺51元，超購398倍；首掛即破發較招股價低逾1%，每手蝕43元
|穎通控股(06883)上月於北京、上海及深圳開設4間門店
|德信服務集團(02215)今日開市前停牌，待公布原因；控股股東胡一平被裁定破產，今日下午復牌
|星太鏈(00399)就上市委停牌決定申司法覆核被拒，今日起停牌
|第一太平(00142)旗下MPIC首季綜合核心溢利淨額按年升5%至69億披索
|華潤電力(00836)旗下華潤新能源首季純利跌31%，早前宣布分拆於A股上市
|富通科技(00465)主席與潛在買方就可能買賣1.87億股訂立諒解備忘錄，今日下午復牌
|小米(01810)成立科技新公司，含電池製造業務；小米新一代SU7上市48日鎖單逾8萬台
|阿里千問指五一假期用戶「去哪玩」提問漲超400%
|石四藥(02005)成為首家取得脂溶性維生素注射液藥品生產註冊批件公司；兩款醫療器械產品獲中國河北省藥品監督管理局頒發醫療器械註冊證
|AEON(00984)九龍城店提前逾年半退租，永旺付5300萬終止協議，九龍城廣場否認重建傳聞
|中銀香港(02388)首季私人銀行業務非利息收入按年升逾20%，資產管理規模穩步增長；Visa與中銀香港完成由AI代理執行的信用卡支付，以推動代理式商務
|滙控(00005)麥哲衡任獨立非執董，梅愛苓任高級獨立非執董
|Mox Bank有信心今年實現收支平衡，擬未來3年投資10億元；推出Mox+財富方案，投資及存款結餘要求60萬元或以上
|大新銀行(02356)2025至26年度稅務貸款業務按年雙位數增長
|保誠(02378)提前續租ifc一期三層樓面，市傳月租達830萬
|宏安(01243)鴨脷洲PORTO本周六開售86伙，入場價由483.8萬元起
|恒地(00012)夥希慎(00014)紅磡首岸第3期加推30伙，入場價733.6萬起
|恒地土瓜灣壹沐第二期加推42伙，本周六開售158伙
|貓眼娛樂(01896)內地五一檔期總票房按年升1.5%
|奈雪的茶(02150)五一假期全國多地門市銷量環比增超7倍
|中生製藥(01177)附屬莫西利膠囊獲內地批出上市第2項適應症
|金地商置(00535)4月合約銷售總額按年升73%，惟首四月跌25%
|港交所(00388)任命張明為董事總經理及大宗商品業務主管
|中國碳中和(01372)主要股東沙濤今增持55萬股
|九源基因(02566)公眾持股量約為22.22%，仍低於上市規則最低規定
|中康科技(02361)公眾持股量約為16.45%，低於上市規則最低規定
|佰金生命科學(01466)附屬公司與扶搖元氣訂立策略合作框架協議
|創新奇智(02121)4月公開市場合共購回32.33萬股，總代價為171.2萬
|華潤建材科技(01313)畢馬威退任獨立核數師，建議委任致同為獨立核數師
|廣汽集團(02238)4月銷量升3.9%，首四月升2.7%
|中國管業(00380)附屬2150萬元收購旺角上海街地下物業
|匯舸環保(02613)公眾持股量約為22.73%，仍低於上市規則最低規定
|比亞迪(01211)成英國最大電動汽車品牌，首4月市場份額超7%
|五一全社會跨區域人員流動量預計超15億人次；「五一」假期1128萬人次出入境，較去年同期增3.5%；國鐵集團指五一假期全國鐵路累計發送旅客約1.58億人次；「五一」假期全國民航載客1054萬人次，日均客座率增至近84%
|交通部指「五一」假期15.17億人次跨區域出行，創新高；五一假期北京接待遊客1883萬人次、旅遊總花費223.6億，均創新高；五一假期北京重點商圈消費金額錄112億元，同比增3%；「五一」北京市屬公園迎客331萬人次，頤和園遊客量居首
|稅務總局指五一假期消費相關行業銷售收入同比增14.3%；五一假期海南離島免稅購物金額5.54億元，同比增10%
|北京「五一」樓市熱度升溫，二手房成交量同比大增72%；廣州「五一」假期一二手住宅認購量同比均增超50%；機構指五一假期深圳二手房成交同比增80.6%，新房增45.5%
|中指院表示前4月上海宅地出讓金居全國首位，廣州北京緊隨其後
|國家數據領域國際合作上海綜合試點啟動
|廣電總局治理電視劇侵權傳播，有劇集片頭已加「保護正版人人有責」提示語
|華潤底價70.45億競得深圳龍崗一涉宅用地
|人行260億逆回購利率持平，收水2669億，另開展3000億買斷式逆回購；五一假期銀聯網聯共處理交易金額7.85萬億元，同比增超2%
|安徽合肥市委書記費高雲涉嚴重違紀違法受查
|享界S9座椅險夾傷兒童，鴻蒙智行未達防夾功能觸發閾值
|內媒指AIC擴容暫限國有行及股份行，城商行入局難度仍較大
|國家大基金據報洽談領投DeepSeek首輪融資，估值或達450億美元
|月之暗面將完成20億美元融資，美團龍珠領投出資超2億美元
|台股收升0.91%，報41138.85點再創新高
|伊朗外長訪華見王毅，強調可盡快解決好霍爾木茲海峽開放問題；中國外交部敦促美伊盡早全面止戰，緩解霍爾木茲海峽局勢緊張；中國外交部重申與美國就特朗普訪華事宜保持著溝通
|英國制裁中國實體，華外交部將採取必要措施維護正當合法權益；中方回應英國制裁2家中國實體，已嚴正交涉，將維護中企合法利益
|澳洲對中國鋼卷徵收最高82%反傾銷關稅
|中國常駐聯合國代表傅聰稱防止AI成為少數富國的「遊戲」
|法國公司證實船隻在霍爾木茲海峽遇襲，有船員受傷；美國汽油價格突破每加侖4.5美元，為2022年7月以來首次；阿聯酋航空環球航線網絡恢復至96%，每周營運逾1300班航班
|俄羅斯及烏克蘭先後宣布臨時停火，紀念衛國戰爭勝利
|韓國高院法官凌晨墜斃，死前曾判前第一夫人金建希坐監
|MSCI新興市場股指上漲1.5%，創紀錄新高
|韓國4月CPI按年升2.6%，創近兩年新高；韓國第一季出口近2200億美元創歷史新高，晶片出口上漲139%；韓股收市上升447點，史上首度突破7000點大關
|日本政府疑似再度干預匯市，日圓兌美元強勁上揚1.8%
|泰國4月通脹率達2.89%，能源推高價格，創三年多新高
|黃仁勳確認英偉達在華AI加速器市場份額降至0%
|行政長官李家超於禮賓府晤烏茲別克斯坦總理，探討深化雙邊合作
|立法會關注油價衝擊航空運力，陳美寶稱5至6月僅少於5%航班取消，7月旺季約1%
|財政部表示今年在港分六期發行840億元人民幣國債，首兩期共295億已完成
|李慧琼稱正籌劃7月全體議員赴京參加國情研習及考察班
|香港迪士尼業績造好，議員提建議擴建，羅淑佩稱園區尚有土地可擴建發展
|逆線行車被控不小心駕駛，立法會監委會向陳家珮發書面警告，認定性質未達嚴重
|五一黃金周結束，漁護署於東壩及熱門露營點錄19宗執法個案
|北角新港宴會廳突停業欠薪百萬，老闆失聯，20多名員工措手不及
|積金評級指4月強積金人均賺逾2萬元，創單月新高；GUM指4月強積金人均賺20231元，年初至今賺13742元
|標普指本港樓市進入溫和復甦階段，料今年樓價升最多10%，惟明年或僅持平
|地監局呼籲非本地學生於香港租屋時最好委託持牌地產代理
|葵涌iCITY二期售罄45伙單位，套現約1.23億
|警方正研發新一代999緊急電話系統，市民可發送相片等多媒體資料求助
|本港3月零售業總銷貨價值臨時估計為339億元，按年升12.8%，勝預期
|瑞銀與港大推出第五屆可持續及社會創新領導力課程
|本港首季食肆總收益價值284億元，按年升1.1%
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