《日入而息》本港3月零售額升12.8%勝預期，先正達集團傳最快9月來港上市

先正達集團傳最快9月來港上市，估值或達3900億元

三一重工據報考慮讓旗下電動重卡子公司在港上市，或籌39億元

可孚醫療(01187)H股首掛較招股價高逾1%，每手賺51元，超購398倍；首掛即破發較招股價低逾1%，每手蝕43元

穎通控股(06883)上月於北京、上海及深圳開設4間門店

德信服務集團(02215)今日開市前停牌，待公布原因；控股股東胡一平被裁定破產，今日下午復牌

星太鏈(00399)就上市委停牌決定申司法覆核被拒，今日起停牌

第一太平(00142)旗下MPIC首季綜合核心溢利淨額按年升5%至69億披索

華潤電力(00836)旗下華潤新能源首季純利跌31%，早前宣布分拆於A股上市

富通科技(00465)主席與潛在買方就可能買賣1.87億股訂立諒解備忘錄，今日下午復牌

小米(01810)成立科技新公司，含電池製造業務；小米新一代SU7上市48日鎖單逾8萬台

阿里千問指五一假期用戶「去哪玩」提問漲超400%

石四藥(02005)成為首家取得脂溶性維生素注射液藥品生產註冊批件公司；兩款醫療器械產品獲中國河北省藥品監督管理局頒發醫療器械註冊證

AEON(00984)九龍城店提前逾年半退租，永旺付5300萬終止協議，九龍城廣場否認重建傳聞

中銀香港(02388)首季私人銀行業務非利息收入按年升逾20%，資產管理規模穩步增長；Visa與中銀香港完成由AI代理執行的信用卡支付，以推動代理式商務

滙控(00005)麥哲衡任獨立非執董，梅愛苓任高級獨立非執董

Mox Bank有信心今年實現收支平衡，擬未來3年投資10億元；推出Mox+財富方案，投資及存款結餘要求60萬元或以上

大新銀行(02356)2025至26年度稅務貸款業務按年雙位數增長

保誠(02378)提前續租ifc一期三層樓面，市傳月租達830萬

宏安(01243)鴨脷洲PORTO本周六開售86伙，入場價由483.8萬元起

恒地(00012)夥希慎(00014)紅磡首岸第3期加推30伙，入場價733.6萬起

恒地土瓜灣壹沐第二期加推42伙，本周六開售158伙

貓眼娛樂(01896)內地五一檔期總票房按年升1.5%

奈雪的茶(02150)五一假期全國多地門市銷量環比增超7倍

中生製藥(01177)附屬莫西利膠囊獲內地批出上市第2項適應症

金地商置(00535)4月合約銷售總額按年升73%，惟首四月跌25%

港交所(00388)任命張明為董事總經理及大宗商品業務主管

中國碳中和(01372)主要股東沙濤今增持55萬股

九源基因(02566)公眾持股量約為22.22%，仍低於上市規則最低規定

中康科技(02361)公眾持股量約為16.45%，低於上市規則最低規定

佰金生命科學(01466)附屬公司與扶搖元氣訂立策略合作框架協議

創新奇智(02121)4月公開市場合共購回32.33萬股，總代價為171.2萬

華潤建材科技(01313)畢馬威退任獨立核數師，建議委任致同為獨立核數師

廣汽集團(02238)4月銷量升3.9%，首四月升2.7%

中國管業(00380)附屬2150萬元收購旺角上海街地下物業

匯舸環保(02613)公眾持股量約為22.73%，仍低於上市規則最低規定