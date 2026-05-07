【夜期時段】即月期指最新報26484點，跌31點，低水142點

即月期指在夜期時段開市報26493點，跌22點，低水133點，最新報26484點，跌31點，低水142點，合約成交246張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8890點，跌9點，低水29點，最新報8893點，跌6點，低水26點，合約成交344張。

《經濟通通訊社7日專訊》