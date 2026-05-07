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07/05/2026 17:20

【夜期時段】即月期指最新報26484點，跌31點，低水142點

　　即月期指在夜期時段開市報26493點，跌22點，低水133點，最新報26484點，跌31點，低水142點，合約成交246張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報8890點，跌9點，低水29點，最新報8893點，跌6點，低水26點，合約成交344張。
《經濟通通訊社7日專訊》

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07/05/2026 09:15  期指高開301點報26431，國指期貨升92點報8884

07/05/2026 09:11  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7384.8跌4.8點

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