恒指期貨現貨月份未平倉合約總數139085張，減11390張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為139085張，較前減11390張；若計入其他月份的未平倉合約，總數151839張，減9645張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|07/05(四)
|139085
|-11390
|151839
|-9645
|06/05(三)
|150475
|15396
|161484
|15502
|05/05(二)
|135079
|-4759
|145982
|-4777
|04/05(一)
|139838
|17667
|150759
|17774
|30/04(四)
|122171
|-11528
|132985
|-11740
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|07/05(四)
|33332
|-2888
|41018
|-1760
|06/05(三)
|36220
|-9298
|42778
|-9461
|05/05(二)
|45518
|2676
|52239
|2701
|04/05(一)
|42842
|-540
|49538
|-552
|30/04(四)
|43382
|5908
|50090
|5846
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社8日專訊》
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