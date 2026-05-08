《外圍焦點》歐洲央行執委發表演講，美國公布失業率等數據

市場焦點重回中東戰局風險，隨著美國總統特朗普擬重啟「自由計劃」於霍爾木茲海峽護航商船，投資者憂慮美伊爆發正面軍事衝突，刺激國際油價由跌轉升，觸發股市的避險拋售。美股三大指數昨日先升後倒跌，標指與納指於盤中創下新高後急速回吐。道指收市跌313點或0.63%，報49596點；標指跌28點或0.38%，報7337點；納指跌32點或0.13%，報25806點。港股方面，恒生指數收市報26393，跌232點或0.9%，成交2798億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:00pm，歐洲央行執委奇波洛內在AsVis可持續發展節的預錄視頻採訪。8:20pm，英倫銀行總裁貝利在英倫銀行研究會議上談論全球失衡問題。9日凌晨12:00am，歐洲央行執委施納貝爾發表演講。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布4月失業率，料維持於4.3%。10:00pm，美國公布3月批發庫存，月率升幅料由0.8%擴大至1.4%；3月批發貿易月率升幅料由2.7%收窄至1.8%；5月密歇根大學消費者信心指數料由49.8降至49.5。明日，中國公布4月出口，年率升幅料由2.5%擴大至8.4%；4月進口年率升幅料由27.8%收窄至20%；4月貿易收支料由511.3億美元升至851億美元。

《經濟通通訊社8日專訊》