《再戰明天》美國公布CPI，京東及京東物流公布業績

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美國公布CPI，及京東及京東物流公布業績，料為周二（12日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，中國國務院副總理何立峰周二至周三（12至13日）率團赴韓國與美方舉行經貿磋商。美國財長貝森特會見日本首相高市早苗。歐盟外交事務委員會（國防）會議舉行。歐盟能源部長舉行非正式會議（至13日）。周二本港時間3:15pm，瑞士央行與IMF舉辦國際貨幣體系高級別會議，紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯參與關於高度不確定時期貨幣政策的小組討論。晚上6:40pm，歐洲央行執委埃爾德森在一會議發表閉幕演講。7:30pm，台灣總統賴清德在哥本哈根民主峰會發表視頻演說。



*日本公布同時及領先指標，德國公布CPI*



數據方面，周二9:30am（本港時間．下同），澳洲公布4月NAB企業信心指數。1:00pm，日本公布3月同時指標，料由116.3升至116.6；3月領先指標料由113.3升至114.3。2:00pm，德國公布4月消費者物價指數，月率升幅料由1.1%收窄至0.6%，年率升幅料由2.7%擴大至2.9%。8:30pm，美國公布4月消費者物價指數，月率升幅料由0.9%收窄至0.6%，年率升幅料由3.3%擴大至3.7%；4月核心消費者物價指數年率升幅料由2.6%擴大至2.7%。



在本港，明日公布業績的公司有:騰訊音樂-SW(01698)、京東物流(02618)、京東集團-SW(09618)等。



另外，美國周三公布4月生產價格指數(PPI)。美國總統特朗普周三至周五（15日）對中國進行國事訪問。

《經濟通通訊社11日專訊》