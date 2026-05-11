11/05/2026 19:08
《日入而息》特朗普周三起訪華，瑞銀維持恒指年底30000點目標
|中國外交部表示特朗普5月13-15日對中國進行國事訪問；特朗普訪華落實，中國外交部指元首外交對中美關係具不可替代引領作用；習特會周四登場，分析料中美關係未必有重大突破，應視為進一步互動起點；景順料習特會或達成協議恢復貿易流動，中期股市看法正面
|瑞銀維持恒指年底30000點目標，今年樓價最樂觀升一成；瑞銀於星港兩地擴展旗艦活動「亞洲投資論壇」規模及範圍，料兩地吸引來逾六千人參與
|據報本港銀行增人手清理不良資產，加快出售抵押資產或促借款人清盤
|雲英谷科技通過上市聆訊，雷軍、華為屬上市前股東
|騰訊(00700)據報跟投階躍星辰新一輪融資，助其衝刺赴港上市
|虧損嚴重，中國民營煉油企業據報尋求中央批准降低開工率
|內地4月CPI增1.2%優於預期，PPI增幅擴至2.8%大勝預期；機構料內地4月新增貸同比微增，M2增速持穩於8.5%；統計局表示國際原油價格變動和假期出行需求增加，CPI溫和回升；國際大宗商品價格快速上漲，PPI漲幅擴大
|伊朗戰火第三個月，特朗普訪華前指伊朗戲弄美國，和談瀕臨破局；內塔尼亞胡稱或使用武力手段移除伊朗濃縮鈾
|梁文鋒據報將出資200億元領投DeepSeek首輪融資
《即日市況》
|恒指先跌後微升收報26406，阿里跌近4%，內房強勢龍湖升8%
《深滬股市》
|滬綜指收升1.08%企穩四千二，創近11年收盤新高
《美元匯價》
|歐元最新報1.1767/68，日圓最新報157.12/16
《公司資訊》
|雲英谷科技通過上市聆訊，雷軍、華為屬上市前股東
|騰訊(00700)據報跟投階躍星辰新一輪融資，助其衝刺赴港上市
|微信支付上線「組合支付」，可選兩種方式完成付款，暫先支持「轉帳」
|樂動機器人(01236)首掛開報53.5元較招股價高逾倍，每手賺5428元；超購6707倍首掛收高1.28倍，每手賺6728元
|北京首都機場(00694)4月旅客吞吐量按年增長5.3%，首4個月升8.3%
|盈大地產(00432)擬發行5億美元擔保票據，用於還債及一般企業用途
|中生製藥(01177)附屬與葛蘭素史克達成獨家戰略合作，加速bepirovirsen在內地上市進程
|滬港聯合(01001)已就青衣先進建造業大樓發展項目提交投標書
|自然美(00157)陳瑞隆辭任獨立非執行董事
|國泰(00293)目標今年招聘3000人，目前招聘及培訓已回復至較正常水平；國泰飛倫敦客機疑引擎故障折返香港，無人受傷
|阿里將千問app與淘寶全面互通，千問app接入淘寶全品類商品
|滙豐促成港府成功定價機構綠色債券及基建債券；恒生於商業流動理財應用程式推出港股買賣服務，年內續推出存款證交易等服務
|煤氣(00003)佛山三水建綠色甲醇新生產基地，料2028年投產，年產能達20萬噸
|奇瑞(09973)回應在日推出EV新品牌：僅參投項目、不參與經營管理
|康希諾生物(06185)青少年及成人用Td5cp新藥上市申請獲納內地當局優先審評
|迷策略(02440)寶可夢藏卡代幣化基金首次發行即獲超額認購
|恒盛地產(00845)收到額外復牌指引，續停牌
|華大酒店(00201)宣派特別息每股0.005元
|易緯集團(03893)完成換股及發行5000萬股大股東MKI可換股債券股份
|鴻騰(06088)首季來自持續經營之淨利潤升67.3%
|越秀地產(00123)獲提供5億元循環貸款融資
|港鐵(00066)黃珮玟不再任運物局局長替任董事，李力綱接任
|中信銀行(00998)聘任趙元新為該行副行長，自上周四起正式就任
|新天綠色能源(00956)4月完成發電量按年減少0.63%
|優必選(09880)夥日立中國開發不同生產場景智能化解決方案
|中廣核電力(01816)惠州4號機組開始全面建設
|中銀人壽推出全新流動應用程式，與中銀香港手機銀行對接
|港燈(02638)南丫風采發電站歷史任務完成，即日起正式關閉
|石藥(01093)一項自研單克隆抗體偶聯藥物再次獲內地當局納突破性治療品種名單
|福森藥業(01652)附屬注射用氯諾昔康上市申請獲內地當局批准
|旭輝(00884)4月合同銷售金額按年跌61%，首四月跌57%
|瑞博生物(06938)一款核心產品向歐洲當局遞交針對VTE防治2b期臨床試驗申請
|ASMPT(00522)根據僱員股份獎勵計劃發行股份
《中國要聞》
|4月通脹數據高於預期，分析指動能持續條件料仍不具備
|商務部指牛肉保障措施項下巴西進口牛肉已達規定數量50%
|統計局表示國際原油價格變動和假期出行需求增加，CPI溫和回升；國際大宗商品價格快速上漲，PPI漲幅擴大
|鄭柵潔赴上海人工智能實驗室調研，圍繞安全治理等問題交流
|天舟十號順利升空，搭載柔性單晶硅電池實驗品將助商業航天等發展
|醫保局就今年醫保目錄及商保創新藥目錄調整公開徵意見
|交通部推進交通物流降本提質增效，實施「AI+交通運輸」行動
|虧損嚴重，中國民營煉油企業據報尋求中央批准降低開工率
|三部門聯合印發智能體規範應用與創新發展實施意見
|北京數據出境負面清單機制擴至全市，涵蓋9個行業領域
|內地4月CPI增1.2%優於預期，PPI增幅擴至2.8%大勝預期；機構料內地4月新增貸同比微增，M2增速持穩於8.5%
|人行連續三日開展5億逆回購利率持平，淨投放5億
|河南AMC中原資管原總經理李建國涉大搞權錢交易，被開除黨籍
|元道通信、清越科技因財務造假將被強制退市
|Vbot維他動力完成近5億元Pre-A輪融資，超能機器狗已量產交付
|字節跳動據報將AI基礎設施支出增加25%至2000億元
|梁文鋒據報將出資200億元領投DeepSeek首輪融資
|華為芯片基礎技術實驗室亮相央視新聞聯播，任正非罕見出鏡；鴻蒙智行首款旗艦MPV智界V9將於5月15日發布
|大灣區首個「華龍一號」項目太平嶺核電4號機組開工
|廣州開展人工智能百模培育行動，推動智能網聯汽車等研發推廣
《寶島快訊》
|台股收升0.45%，報41790.06點
|王滬寧在京會見國民黨副主席張榮恭，籲加強兩岸文化交流、深化融合發展
|貢茶據報擬以20億美元出售，貝恩資本等多家私募股權公司競購
《大國博弈》
|中國外交部表示特朗普5月13-15日對中國進行國事訪問；特朗普訪華落實，中國外交部指元首外交對中美關係具不可替代引領作用；習特會周四登場，分析料中美關係未必有重大突破，應視為進一步互動起點；景順料習特會或達成協議恢復貿易流動，中期股市看法正面；中美聯合偵破跨國走私販毒案拘5人
《國際要聞》
|伊朗戰火第三個月，特朗普訪華前指伊朗戲弄美國，和談瀕臨破局；內塔尼亞胡稱或使用武力手段移除伊朗濃縮鈾
|韓國證實貨船在霍爾木茲海峽爆炸起火是外部襲擊造成，惟未指出責任方
|土耳其客機在加德滿都降落時爆胎起火，機上人員安全撤離
|泰國前總理他信獲假釋出獄，將於曼谷住所完成餘下四個月假釋期
|涉漢坦病毒郵輪上5名法國公民已回國，其中一人出現症狀
|爆發漢坦病毒郵輪已有94人撤離，其餘乘客將隨郵輪赴荷蘭消毒
|英國工黨在地方選舉慘敗，首相施紀賢面對下台壓力
《外圍經濟》
|伊朗戰事令市場波動，歐洲石油巨企獲利高達47.5億美元；DWS指利率市場波動顯著，債券受衝擊遠超股市
|日圓淡倉大幅下降，官方干預逼退淡友；美國財長訪問東京前，日本國債大幅走低，日經指數收跌
|美國4月就業數據改善，但中東戰事打擊消費者信心
|TikTok將在英國推出無廣告模式，每月3.99英鎊
|德勤發布全球人力資本趨勢報告，以適應力、人機協同與文化重塑打造AI時代人力核心優勢
|瑞士嘉盛銀行指AI開始改變全球生產力增長前景，美國現階段處相對有利位置
《其他消息》
|李家超稱年底前成立香港藥物及醫療器械監督管理中心
|人才辦率團訪問杭州和寧波，招攬年輕人才和企業家來港發展
|陳茂波稱粵港澳大灣區具三重優勢，讓香港發揮產業協同與規則銜接兩大功能；本港未來經濟前景積極正面，惟不知何時有黑天鵝，需謹慎評估全年經濟預測
|陳茂波稱強積金制度自2000年推行至今，資產規模已突破1.5萬億元
|盧寵茂稱郵輪出現漢坦病毒再次敲響警鐘，下次疫情大流行只是時間問題
|馬航客機香港機場準備起飛時疑爆胎，無人受傷
|據報證監會擬重組首席財務總監職位，正名為營運總裁
|證監會指StableStock和HabitTrade並沒有獲證監會發牌，不得在香港從事任何受規管活動
|教育平台Canvas遭黑客入侵，生產力局籲受影響機構暫停使用，先評估受影響程度
|據報港府擬倡首階段發放至少1萬個網約車牌照
|瑞銀於星港兩地擴展旗艦活動「亞洲投資論壇」規模及範圍，料兩地吸引來逾六千人參與；維持恒指年底30000點目標，今年樓價最樂觀升一成
|何猷君持股企業據報斥6.81億人幣拿下三亞海棠灣地塊，料建電競場館
|香檳大廈B座舊址放寬地積比申請遭否決，恒地稱仔細研究文件再決定行動
|中原十大屋苑本周末錄13宗成交，按周增44.4%
|佳寶林曉毅以2704萬購BEACON PEAK三房，早前國泰CEO斥5456萬購入四房單位
|銀聯國際推出的士出行優惠，進一步拓展跨境支付場景
|信保局推「中小企保障易」先導計劃，助中小企應對高風險買家
|華潤隆地葵涌酒店轉型學生宿舍，月租6500元起
|林溢欣黃蜂集團斥資186.5萬購入兩款電動車，共享平台最低日租650元搶攻市場
|食環署公布狗隻進入食肆新規，7月初實施設一個月適應期
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