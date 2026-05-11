《日入而息》特朗普周三起訪華，瑞銀維持恒指年底30000點目標

雲英谷科技通過上市聆訊，雷軍、華為屬上市前股東

騰訊(00700)據報跟投階躍星辰新一輪融資，助其衝刺赴港上市

微信支付上線「組合支付」，可選兩種方式完成付款，暫先支持「轉帳」

樂動機器人(01236)首掛開報53.5元較招股價高逾倍，每手賺5428元；超購6707倍首掛收高1.28倍，每手賺6728元

北京首都機場(00694)4月旅客吞吐量按年增長5.3%，首4個月升8.3%

盈大地產(00432)擬發行5億美元擔保票據，用於還債及一般企業用途

中生製藥(01177)附屬與葛蘭素史克達成獨家戰略合作，加速bepirovirsen在內地上市進程

滬港聯合(01001)已就青衣先進建造業大樓發展項目提交投標書

自然美(00157)陳瑞隆辭任獨立非執行董事

國泰(00293)目標今年招聘3000人，目前招聘及培訓已回復至較正常水平；國泰飛倫敦客機疑引擎故障折返香港，無人受傷

阿里將千問app與淘寶全面互通，千問app接入淘寶全品類商品

滙豐促成港府成功定價機構綠色債券及基建債券；恒生於商業流動理財應用程式推出港股買賣服務，年內續推出存款證交易等服務

煤氣(00003)佛山三水建綠色甲醇新生產基地，料2028年投產，年產能達20萬噸

奇瑞(09973)回應在日推出EV新品牌：僅參投項目、不參與經營管理

康希諾生物(06185)青少年及成人用Td5cp新藥上市申請獲納內地當局優先審評

迷策略(02440)寶可夢藏卡代幣化基金首次發行即獲超額認購

恒盛地產(00845)收到額外復牌指引，續停牌

華大酒店(00201)宣派特別息每股0.005元

易緯集團(03893)完成換股及發行5000萬股大股東MKI可換股債券股份

鴻騰(06088)首季來自持續經營之淨利潤升67.3%

越秀地產(00123)獲提供5億元循環貸款融資

港鐵(00066)黃珮玟不再任運物局局長替任董事，李力綱接任

中信銀行(00998)聘任趙元新為該行副行長，自上周四起正式就任

新天綠色能源(00956)4月完成發電量按年減少0.63%

優必選(09880)夥日立中國開發不同生產場景智能化解決方案

中廣核電力(01816)惠州4號機組開始全面建設

中銀人壽推出全新流動應用程式，與中銀香港手機銀行對接

港燈(02638)南丫風采發電站歷史任務完成，即日起正式關閉

石藥(01093)一項自研單克隆抗體偶聯藥物再次獲內地當局納突破性治療品種名單

福森藥業(01652)附屬注射用氯諾昔康上市申請獲內地當局批准

旭輝(00884)4月合同銷售金額按年跌61%，首四月跌57%

瑞博生物(06938)一款核心產品向歐洲當局遞交針對VTE防治2b期臨床試驗申請