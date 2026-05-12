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12/05/2026 17:23

《外圍焦點》英倫銀行副總裁發表演講，美國公布CPI

　　美國總統特朗普即將於本周訪華舉行「習特會」，美股昨日走勢向好，其中標指與納指再創盤中及收市新高。道指收市升95.31點或0.19%，報49704.47點；標指升13.91點或0.19%，報7412.84點；納指升27.05點或0.1%，報26274.13點。港股方面，恒生指數收市報26347，跌58點或0.2%，成交2626億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:40pm，歐洲央行執委埃爾德森在一會議發表閉幕演講。7:30pm，台灣總統賴清德在哥本哈根民主峰會發表視頻演說。13日凌晨1:00am，芝加哥聯儲總裁古爾斯比參加當地商會舉辦的問答環節。1:30am，英倫銀行副總裁兼審慎監管局CEO伍茲發表演講。

　　數據方面，今晚8:30pm，美國公布4月消費者物價指數，月率升幅料由0.9%收窄至0.6%，年率升幅料由3.3%擴大至3.7%；4月核心消費者物價指數年率升幅料由2.6%擴大至2.7%。

　　在美國，今日公布業績的公司有：虎牙(US.HUYA)、京東(US.JD)、騰訊音樂(US.TME)等。
《經濟通通訊社12日專訊》

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