恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數233456張減2404張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為233456張，較前減2404張；若計入其他月份的未平倉合約，總數286123張，減985張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|11/05(一)
|233456
|-2404
|286123
|-985
|08/05(五)
|235860
|-12739
|287108
|-12932
|07/05(四)
|248599
|28654
|300040
|29126
|06/05(三)
|219945
|27200
|270914
|27699
|05/05(二)
|192745
|-11492
|243215
|-11235
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|11/05(一)
|134558
|2509
|171094
|2561
|08/05(五)
|132049
|-5751
|168533
|-6627
|07/05(四)
|137800
|15582
|175160
|15855
|06/05(三)
|122218
|4377
|159305
|4652
|05/05(二)
|117841
|-6455
|154653
|-5994
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社12日專訊》
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