即月期指最後交易價26255跌68點，低水93點

即月期指最後交易價26255，跌68點，低水93點，暫成交78214張。即月國指期貨最後交易價8881，跌3點，低水1點，暫成交65329張。另外，即月科指期貨最後交易價5088，跌29點，高水17點，暫成交100907張。

《經濟通通訊社12日專訊》