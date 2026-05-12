即月期指最後交易價26255跌68點，低水93點

即月期指最後交易價26255，跌68點，低水93點，暫成交78214張。即月國指期貨最後交易價8881，跌3點，低水1點，暫成交65329張。另外，即月科指期貨最後交易價5088，跌29點，高水17點，暫成交100907張。
《經濟通通訊社12日專訊》
【你點睇？】習特會本周北京舉行，你認為今次中美雙方最優先想解決的是？特朗普今次訪華最主要目的是？ ► 立即投票
12/05/2026 16:31
即月期指最後交易價26255，跌68點，低水93點，暫成交78214張。即月國指期貨最後交易價8881，跌3點，低水1點，暫成交65329張。另外，即月科指期貨最後交易價5088，跌29點，高水17點，暫成交100907張。
《經濟通通訊社12日專訊》
【你點睇？】習特會本周北京舉行，你認為今次中美雙方最優先想解決的是？特朗普今次訪華最主要目的是？ ► 立即投票
上一篇新聞︰12/05/2026 17:20 【夜期時段】即月期指最新報26240點，跌15點，低水108點
下一篇新聞︰12/05/2026 15:05 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7411.5跌25.25點
12/05/2026 19:31 《再戰明天》特朗普對中國進行國事訪問，騰訊阿里公布業績
12/05/2026 19:27 《日入而息》傳百勝中國及凱雷等競購怡和餐飲業務，京東集團首季經調整盈利跌42%勝預期
12/05/2026 17:23 《外圍焦點》英倫銀行副總裁發表演講，美國公布CPI
12/05/2026 09:15 期指高開57點報26380，國指期貨升5點報8889
12/05/2026 09:10 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7430.5跌6.25點
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N