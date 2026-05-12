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12/05/2026 19:31

《再戰明天》特朗普對中國進行國事訪問，騰訊阿里公布業績

　　特朗普對中國進行國事訪問，及騰訊阿里公布業績，料為周三（13日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間周三晚7:45pm，美國總統特朗普抵達北京，對中國展開國事訪問（至15日）。美國財長貝森特會見中國國務院副總理何立峰。歐洲央行管委暨芬蘭央行總裁雷恩在一會議發表主旨演講。8:15pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫發表演講。10:00pm，英倫銀行貨幣政策委員會委員曼恩發表演講。

*歐元區公布第一季GDP，美國公布PPI*

　　數據方面，周三（13日）7:50am（本港時間．下同），日本公布3月國際收支經常帳餘額，料由39327億日圓降至38961億日圓。2:00pm，德國公布4月批發物價。5:00pm，歐元區公布第一季國內生產總值，經季節調整季率升幅料由0.2%收窄至0.1%，經季節調整年率升幅料由1.2%收窄至0.8%；3月工業生產年率跌幅料由0.6%擴大至1.6%，經季節調整月率升幅料由0.4%收窄至0.2%。8:30pm，美國公布4月生產者物價指數，月率升幅料維持於0.5%，年率升幅料由4%擴大至4.8%。

　　在本港，明日公布業績的公司有:騰訊控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)等。
《經濟通通訊社12日專訊》

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