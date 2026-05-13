  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯
期貨新聞

13/05/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數242456張增9000張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為242456張，較前增9000張；若計入其他月份的未平倉合約，總數295266張，增9143張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
12/05(二)24245690002952669143
11/05(一)233456-2404286123-985
08/05(五)235860-12739287108-12932
07/05(四)2485992865430004029126
06/05(三)2199452720027091427699

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
12/05(二)135448890171909815
11/05(一)13455825091710942561
08/05(五)132049-5751168533-6627
07/05(四)1378001558217516015855
06/05(三)12221843771593054652

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社13日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

上一篇新聞︰13/05/2026 09:10  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7418.25跌8.25點

下一篇新聞︰13/05/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數224533張增1581張

其他
More

13/05/2026 09:15  期指高開44點報26299，國指期貨升4點報8885

13/05/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數134636張，增3354張

12/05/2026 19:31  《再戰明天》特朗普對中國進行國事訪問，騰訊阿里公布業績

12/05/2026 19:27  《日入而息》傳百勝中國及凱雷等競購怡和餐飲業務，京東集團首季經調整盈利跌42%勝預期

12/05/2026 17:23  《外圍焦點》英倫銀行副總裁發表演講，美國公布CPI

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

美伊談判不過是特朗普的獨角戲

12/05/2026 15:25

中東戰火

鮑威爾勢為短期內減息製造門檻

04/05/2026 10:49

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區