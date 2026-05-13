  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
期貨新聞

13/05/2026 19:19

《再戰明天》特朗普對中國進行國事訪問，阿里健康中芯華虹公布業績

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 特朗普訪華國事訪問（至15日）
▷ 阿里健康、中芯國際等14日公布業績
▷ 多國14日公布GDP、零售銷售等經濟數據

　　特朗普對中國進行國事訪問，及阿里健康中芯華虹公布業績，料為周四（14日）市場焦點。

　　各國重要經濟活動方面，美國總統特朗普對中國進行國事訪問（至15日）。金磚國家外長會議舉行（至15日）。周四本港時間12:00pm，日本央行審議委員增一行發表講話。5:15pm，歐洲央行總裁拉加德出席一頒獎典禮。晚上8:10pm，歐洲央行銀行監管委員會委員馬沙多在一研討會發表主旨演講。

*英國公布第一季GDP，美國公布零售銷售等數據*

　　數據方面，周四7:50am（本港時間．下同），日本公布4月貨幣供應M2；4月貨幣供應M3。2:00pm，英國公布第一季出口，季率料由下滑0.7%改善至升0.4%；第一季國內生產總值季率升幅料由0.1%擴大至0.6%，年率升幅料由1%收窄至0.8%；第一季進口季率升幅料由0.7%收窄至0.3%；3月服務業指數月率料由0.5%逆轉至下滑0.1%；3月工業生產月率料由0.5%逆轉至下滑0.2%，年率料由下滑0.4%改善至升0.3%。8:30pm，美國公布4月出口物價，月率升幅料由1.6%收窄至1.1%，年率升幅料由5.6%擴大至6.6%；4月進口物價月率升幅料由0.8%擴大至1%，年率升幅料由2.1%擴大至3%；4月零售銷售月率升幅料由1.7%收窄至0.5%；連續申請失業救濟金人數料由176.6萬升至178萬；首次申請失業救濟金人數料由20萬升至20.5萬。

　　在本港，明日公布業績的公司有:阿里健康(00241)、中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、中國黃金國際(02099)等。
《經濟通通訊社13日專訊》

【你點睇？】習特會本周北京舉行，你認為今次中美雙方最優先想解決的是？特朗普今次訪華最主要目的是？ ► 立即投票

下一篇新聞︰13/05/2026 19:14  《日入而息》阿里第四季經調整後盈利僅8600萬人幣遠遜預期，騰訊首季經調整盈利升11%

其他
More

13/05/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報26246點，跌47點，低水142點

13/05/2026 17:11  《外圍焦點》特朗普對中國展開國事訪問，美國公布PPI

13/05/2026 16:46  即月期指最後交易價26293升38點，成交76636張

13/05/2026 16:31  即月期指最後交易價26293升38點，低水95點

13/05/2026 15:04  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7436.25升9.75點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

說說心理話

美伊談判不過是特朗普的獨角戲

12/05/2026 15:25

中東戰火

鮑威爾勢為短期內減息製造門檻

04/05/2026 10:49

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區