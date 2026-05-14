14/05/2026 19:27
《日入而息》習特會歷時逾2小時談經貿及台灣問題，傳美准向阿里等10家中企售H200晶片
|中美元首開始會談，習近平稱讓2026年成為中美關係繼往開來歷史性、標誌性年份；習近平為特朗普舉行歡迎儀式，之後舉行會談；習近平同特朗普參觀天壇，馬斯克、黃仁勳稱會談非常順利；習近平稱中美經貿團隊達成總體平衡積極成果；台灣問題處理不好，中美就會碰撞甚至衝突；將構建「中美建設性戰略穩定關係」，作為中美關係新定位；中美元首會談結束，習近平會見隨特朗普訪華美國企業家；習近平設晚宴歡迎特朗普，下午同遊天壇呼應9年前故宮行
|路透指美國批准向阿里、騰訊等10家中國企業出售英偉達H200芯片
|阿里健康(00241)全年純利升35.2%至19.4億人幣，連特別息共19.47分人幣
|華虹(01347)首季純利升4.58倍至2092.9萬美元，收入升22%
|萬科(02202)據報出售房地產項目股權用於償債，釋放融資方式轉變信號
|渣打指香港經濟今年將保持強勁，上調香港今年GDP預測至4.3%
|星展指今年本港樓價料升10%，有望本輪周期內重返2021年高位
|駐美大使謝鋒稱中美不打交道是不行的，兩國應廣泛開展合作；中國外交部表示願與美將兩國關係新定位轉化為相向而行的行動；中國商務部表示中美就解決經貿問題和拓展務實合作深入交流；中美據報或設立貿易委員會，降低對方約300億美元特選商品的關稅
|內地4月末M2同比增速擴至8.6%，M1增速收窄至5%；內地4月新增人民幣貸款減少100億元，時隔九個月再轉負；內地4月社會融資規模增量6200億元，遜預期；內地4月末社融規模存量456.89萬億元，同比增長7.8%
《即日市況》
|北水淨流出97億元恒指逾四百點升幅盡銷，阿里升4%騰訊輕微倒跌
《深滬股市》
|習特會乏提振，滬綜指收跌1.52%失4200點
《美元匯價》
|歐元最新報1.1706/08，日圓最新報157.91/92
《公司業績》
|華虹(01347)首季純利升4.58倍至2092.9萬美元，收入升22%
|第一太平(00142)附屬PLDT上季純利跌2%至88.7億披索
|宏利(00945)香港及澳門首季核心盈利按年增長27%至25億元
|阿里健康(00241)全年純利升35.2%至19.4億人幣，連特別息共19.47分人幣
|南戈壁(01878)首季虧損收窄至803.6萬美元
《公司資訊》
|深圳愛德泰科技擬赴港IPO，估值或達40億美元，集資最少5億美元
|半導體存儲解決方案提供商佰維存儲再向港交所遞上市申請，今年首季虧轉盈28.8億人幣
|中廣核能(01811)4月發電量同比減少1.6%
|中電信(00728)牽頭投建ALC國際海纜今在港登陸
|諾科達(00519)參與香港具身智能生產力應用共創計劃發布儀式
|騰訊(00700)開源Agent Memory，最高降低61%Token消耗
|阿里(09988)料未來一年AI相關產品收入佔比破五成，吳泳銘稱未來數據中心規模較2022年增十倍；內媒指阿里雲日均Token收入較4月初增逾5倍，月收入達數億元
|萬科(02202)據報出售房地產項目股權用於償債，釋放融資方式轉變信號
|南商推新優惠3個月港元定存高達2.68厘，大新6個月加至2.6厘
|招金礦業(01818)旗下礦區發生事故停產，正評估對集團整體營運影響
|國泰航空(00293)6月1日起登機閘口關閉時間提前至起飛前15分鐘
|港鐵(00066)首設「機電系統整合測試中心」，為新鐵路項目提前機電測試
|中創智領(00564)泓楷基金完成向超聚變數字技術投資，基金實繳出資5050萬元人民幣
|中煤能源(01898)4月商品煤銷量按年跌3.2%，首四月跌10.3%
|榮昌生物(09995)斥7000萬元人民幣購買理財產品
|長光辰芯(03277)穩定價格行動及穩定價格期結束
|曹操出行(02643)擬於市場上進行股份購回，總額最高2億元
|內地周大福(01929)據報部分一口價金飾明起漲價5%-20%，年內首漲
|洛陽鉬業(03993)調整於2027年到期12億美元零息有擔保可換股債券轉換價為每股H股27.55港元
|長盈集團(00689)向JCJ Investment提供本金金額為300萬紐元之貸款額度
|大明國際(01090)首季淨利潤按年升4.39倍至2210萬人幣
《中國要聞》
|商務部表示激發中歐班列發展潛力，深化與沿線國經貿合作；中國外貿基本盤依然穩固，料年內保持穩中有進；50個有獎發票試點城市已投入獎金近49億元
|中央財政安排5億元，支持4.1萬所學校開展足球訓練及競賽
|官媒指中國商業液氧甲烷火箭進入規模化應用階段
|工信部等三部門表示新能源車和電池企業要加強產品安全管理，不得誇大和虛假宣傳
|藍箭航天朱雀二號改進型遙五運載火箭成功試飛
|北京老佛爺百貨將於5月27日結束營業
|全國生育友好城市、生育友好單位創建工作啟動，每三年一個周期
|暴雨持續，廣東啟動防汛Ⅳ級應急響應促致力降低災害損失
|今年地方債發行已破4萬億，分析指靠前發力、早發快用
|人行連續六日開展5億逆回購利率持平，淨回籠265億；內地4月末M2同比增速擴至8.6%，M1增速收窄至5%；內地4月新增人民幣貸款減少100億元，時隔九個月再轉負；內地4月社會融資規模增量6200億元，遜預期；內地4月末社融規模存量456.89萬億元，同比增長7.8%；明日開展3000億買斷式逆回購，5月共淨減1萬億連縮三個月
|字節跳動、上汽等入股具身智能機器人研發商自變量科技
|脈脈前四月AI領域崗位量增8.7倍，AI科學家月薪逾13萬領跑春招
|亞太經合組織第二次高官會5月18-19日上海舉辦
《寶島快訊》
|台股收收升0.91%，報41751.75點
|台積電表示到2030年全球芯片市場規模或將超過1.5萬億美元
|鴻海第一季度淨利潤逾499億新台幣，高於市場預期
《大國博弈》
|印尼中國商會指鎳礦開採配額削減及稅務增加等威脅營商環境
|英方擬將中資英國鋼鐵國有化，中國商務部表示應積極尋找雙方可接受方案
|中美元首會晤前，中國超級油輪「遠花湖」通過霍爾木茲海峽
|習近平稱中美經貿團隊達成總體平衡積極成果；台灣問題處理不好，中美就會碰撞甚至衝突；將構建「中美建設性戰略穩定關係」，作為中美關係新定位；中美元首開始會談，習近平稱讓2026年成為中美關係繼往開來歷史性、標誌性年份；習近平為特朗普舉行歡迎儀式，之後舉行會談；習近平同特朗普參觀天壇，馬斯克、黃仁勳稱會談非常順利；中美元首會談結束，習近平會見隨特朗普訪華美國企業家
|駐美大使謝鋒稱中美不打交道是不行的，兩國應廣泛開展合作；中國外交部表示願與美將兩國關係新定位轉化為相向而行的行動；中國商務部表示中美就解決經貿問題和拓展務實合作深入交流；中美據報或設立貿易委員會，降低對方約300億美元特選商品的關稅
|特朗普稱習近平是「很偉大的領導人」，企業代表團期待達成合作；特朗普訪華團三大領域商界領袖名單；美國國務卿魯比奧指中美關係重要且非常有建設性
|路透指美國批准向阿里、騰訊等10家中國企業出售英偉達H200芯片；瑞銀料中國增購農產品、飛機，換晶圓限制放寬；美股投資者關注特朗普訪華商機，英偉達及波音訂單成為核心看點；分析指市場盼緩解中美緊張，中國股市或迎補漲機會
《國際要聞》
|菲律賓參議院大樓傳出槍聲，前警察總監籲阻止其被送往國際刑事法院
|日本政府據報正考慮補貼家庭燃料開支，消息傳出後日債現拋售壓力；包裝轉黑白仲未夠本，日本卡樂B將於9月起上調薯片價格達10%
《外圍經濟》
|外國股票拋售和離岸投機交易增加，韓國外匯市場波動加劇
|韓國總統李在明向貝森特提及簽署貨幣互換協議的必要
|日本30年期國債孳息率創1999年以來最高水平
|英國首季GDP增長0.6%，符預期
|特朗普唱好中美關係，美債小幅上漲，美元等G-10貨幣持穩；美國參議院低票通過沃什的聯儲局主席任命，民主黨議員幾乎全反對；聯儲局再次大幅削減國庫券購買規模；彭博經濟研究指內衣指標及神奇五類顯示美國消費面臨壓力
|福特創逾六年最大漲幅，分析師看好與寧德時代合作帶來的優勢
|本田汽車錄得上市以來首次年度虧損
《其他消息》
|政府向宏福苑業主發出「收購建議信件」，限期8月31日
|城堡投資據報要求核心研究員遷離香港，基於數據安全考慮
|渣打指香港經濟今年將保持強勁，上調香港今年GDP預測至4.3%
|星展指今年本港樓價料升10%，有望本輪周期內重返2021年高位
|樂風集團TWO BEDFORD PLACE被恒生銀行接管，項目推出至今所有交易均未完成
|花旗今年擬增亞洲主經紀業務人力一成，搶攻對沖基金商機
|公屋綜合輪候時間跌至4.7年創八年新低，「簡約公屋」成關鍵
|王維基稱若剩一間超市「香港人成輸家」，冀藉減價戰提升市佔率至20%
|本港3月出口貨量及進口貨量分別按年上升28.8%及34.6%
|安永指今年首季42家A股上市銀行淨利潤按年增長3.16%；去年中國上市銀行雖整體業績穩中有進，但個體表現存在分化
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