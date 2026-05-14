《日入而息》習特會歷時逾2小時談經貿及台灣問題，傳美准向阿里等10家中企售H200晶片

印尼中國商會指鎳礦開採配額削減及稅務增加等威脅營商環境

英方擬將中資英國鋼鐵國有化，中國商務部表示應積極尋找雙方可接受方案

中美元首會晤前，中國超級油輪「遠花湖」通過霍爾木茲海峽

習近平稱中美經貿團隊達成總體平衡積極成果；台灣問題處理不好，中美就會碰撞甚至衝突；將構建「中美建設性戰略穩定關係」，作為中美關係新定位；中美元首開始會談，習近平稱讓2026年成為中美關係繼往開來歷史性、標誌性年份；習近平為特朗普舉行歡迎儀式，之後舉行會談；習近平同特朗普參觀天壇，馬斯克、黃仁勳稱會談非常順利；中美元首會談結束，習近平會見隨特朗普訪華美國企業家

駐美大使謝鋒稱中美不打交道是不行的，兩國應廣泛開展合作；中國外交部表示願與美將兩國關係新定位轉化為相向而行的行動；中國商務部表示中美就解決經貿問題和拓展務實合作深入交流；中美據報或設立貿易委員會，降低對方約300億美元特選商品的關稅

特朗普稱習近平是「很偉大的領導人」，企業代表團期待達成合作；特朗普訪華團三大領域商界領袖名單；美國國務卿魯比奧指中美關係重要且非常有建設性