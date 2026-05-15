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15/05/2026 09:15

期指低開97點報26240，國指期貨跌60點報8800

　　期指低開97點報26240，國指期貨低開60點報8800，科指期貨低開41點報5047。
《經濟通通訊社15日專訊》

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