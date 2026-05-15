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15/05/2026 17:20

【夜期時段】即月期指最新報25777點，跌31點，低水186點

　　即月期指在夜期時段開市報25802點，跌6點，低水161點，最新報25777點，跌31點，低水186點，合約成交500張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報8655點，跌6點，低水36點，最新報8653點，跌8點，低水38點，合約成交572張。
《經濟通通訊社15日專訊》

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