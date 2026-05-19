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19/05/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數231811張減6607張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為231811張，較前減6607張；若計入其他月份的未平倉合約，總數300505張，減5024張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
18/05(一)231811-6607300505-5024
15/05(五)238418-7327305529-1666
14/05(四)245745-45284307195-44068
13/05(三)2910294857335126355997
12/05(二)24245690002952669143

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
18/05(一)11710425921572432165
15/05(五)114512-20509155078-17320
14/05(四)135021-3371723981126
13/05(三)135358-90171272-637
12/05(二)135448890171909815

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社19日專訊》

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