恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數231811張減6607張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為231811張，較前減6607張；若計入其他月份的未平倉合約，總數300505張，減5024張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|18/05(一)
|231811
|-6607
|300505
|-5024
|15/05(五)
|238418
|-7327
|305529
|-1666
|14/05(四)
|245745
|-45284
|307195
|-44068
|13/05(三)
|291029
|48573
|351263
|55997
|12/05(二)
|242456
|9000
|295266
|9143
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|18/05(一)
|117104
|2592
|157243
|2165
|15/05(五)
|114512
|-20509
|155078
|-17320
|14/05(四)
|135021
|-337
|172398
|1126
|13/05(三)
|135358
|-90
|171272
|-637
|12/05(二)
|135448
|890
|171909
|815
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社19日專訊》
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