《再戰明天》英國及美國公布PMI，聯想蔚來網易公布業績

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英國及美國公布PMI，聯想蔚來網易公布業績，料為周四（21日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，周四本港時間9:30am，日本央行審議委員小枝淳子發表講話。5:00pm，法國銀行與保險業監管機構公布其年度報告，法國央行總裁維勒魯瓦德加洛將出席，預計將回答記者提問。晚上8:00pm，英倫銀行MPC委員泰勒發表講話。



*日本公布進出口數據，歐元區公布消費者信心指數*



數據方面，周四7:00am（本港時間．下同），澳洲公布5月製造業採購經理人指數。7:50am，日本公布4月出口，年率升幅料由11.5%收窄至9.2%；4月進口年率升幅料由10.9%收窄至8.5%；4月貿易收支料由6430億日圓跌至負445億日圓。9:30am，澳洲公布4月失業率，料維持於4.3%。4:30pm，香港公布4月綜合消費物價指數，年率升幅料由1.7%擴大至1.9%。同一時間，英國公布5月製造業採購經理人指數，料由53.7降至53；5月綜合採購經理人指數料由52.6降至51.6；5月服務業採購經理人指數料由52.7降至51.7。8:30pm，美國公布4月建築許可，月率料由下滑11.4%改善至升2.3%；4月新屋動工料由150.2萬降至141.9萬，月率料由10.8%逆轉至下滑5.1%；連續申請失業救濟金人數料由178.2萬升至178.7萬；首次申請失業救濟金人數料由21.1萬降至21萬。9:45pm，美國公布5月製造業採購經理人指數，料由54.5降至53.8；5月綜合採購經理人指數料由51.7降至51.6；5月服務業採購經理人指數料由51升至51.1。10:00pm，歐元區公布5月消費者信心指數，料維持於負20.6。11:00pm，美國公布5月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由10降至8。



在本港，明日公布業績的公司有:同程旅行(00780)、聯想集團(00992)、蔚來-SW(09866)、網易-S(09999)等。

《經濟通通訊社20日專訊》