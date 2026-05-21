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期貨新聞

21/05/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數259725張增4764張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為259725張，較前增4764張；若計入其他月份的未平倉合約，總數320223張，增5835張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
20/05(三)25972547643202235835
19/05(二)254961-1856314388-505
18/05(一)256817-5984314893-4944
15/05(五)2628012907531983739990
14/05(四)233726-14373279847-14130

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
20/05(三)9082614341368472630
19/05(二)8939226931342172704
18/05(一)8669920851315132877
15/05(五)846141569212863626961
14/05(四)6892245311016754817

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社21日專訊》

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