《日入而息》李澤鉅稱現今環境「現金為王」，網易首季經調整純利微升0.3%

長和(00001)李澤鉅稱現時大環境複雜多變難以預測，集團必須保持審慎「現金為王；長和指將尋求一切可行途徑保障集團在巴拿馬港口權益；；傳怡和洽購百佳，長和目前無出售百佳計劃，又稱讚同事盡力做，並為顧客提高折扣

長實(01113)趙國雄稱下半年計劃推出波老道二期，有序推出啟德花語海一、二期；售UKPN套現，長實財務健康無賣產壓力

李澤楷稱對香港電訊(06823)營運及盈利能力充滿信心，AI正加快普及，集團積極應對新局面

電盈李澤楷稱不透露世界盃轉播權作價，向股東提供MIRROR演唱會「優先飛」很難辦得到

銅鑼灣崇光百貨再融資臨危，據報利福國際仍有20億港元缺口

本港4月份消費物價指數升1.7%，遜預期

網易首季經調整淨利潤按年升0.3%至113億人民幣，派息0.144美元

同程旅行(00780)首季純利升16.5%至7.8億人幣，經調整盈利升19%

美團(03690)無人機宣布低空航網正式投入營運，另全面開啟授權服務商招募；料2至3年無人機錄規模化前端盈利，下半年或第三季在港增更多固定降落點

騰訊(00700)操作系統級AI助手「馬維斯」上線，6個AI「牛馬」24小時待命；騰訊會議推出「AI同傳」功能，時延低於3秒，發言與翻譯接近同步；騰訊WeTech Academy攜手香港機電工程署「氫能周」活動今日揭幕；今斥5億回購111.9萬股

彭博指Manus考慮籌集10億美元，以解除Meta對其收購