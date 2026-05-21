《日入而息》李澤鉅稱現今環境「現金為王」，網易首季經調整純利微升0.3%

|長和(00001)李澤鉅稱現時大環境複雜多變難以預測，集團必須保持審慎「現金為王；長和指將尋求一切可行途徑保障集團在巴拿馬港口權益；；傳怡和洽購百佳，長和目前無出售百佳計劃，又稱讚同事盡力做，並為顧客提高折扣
|長實(01113)趙國雄稱下半年計劃推出波老道二期，有序推出啟德花語海一、二期；售UKPN套現，長實財務健康無賣產壓力
|李澤楷稱對香港電訊(06823)營運及盈利能力充滿信心，AI正加快普及，集團積極應對新局面
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|銅鑼灣崇光百貨再融資臨危，據報利福國際仍有20億港元缺口
|本港4月份消費物價指數升1.7%，遜預期
|網易首季經調整淨利潤按年升0.3%至113億人民幣，派息0.144美元
|同程旅行(00780)首季純利升16.5%至7.8億人幣，經調整盈利升19%
|美團(03690)無人機宣布低空航網正式投入營運，另全面開啟授權服務商招募；料2至3年無人機錄規模化前端盈利，下半年或第三季在港增更多固定降落點
|騰訊(00700)操作系統級AI助手「馬維斯」上線，6個AI「牛馬」24小時待命；騰訊會議推出「AI同傳」功能，時延低於3秒，發言與翻譯接近同步；騰訊WeTech Academy攜手香港機電工程署「氫能周」活動今日揭幕；今斥5億回購111.9萬股
|彭博指Manus考慮籌集10億美元，以解除Meta對其收購
|北京回應中俄第二條天然氣管道項目磋商進展：願繼續深化務實合作；商務部表示推動中俄經貿合作提質升級，加強在區域合作中相互協作
|港股收盤痛失牛熊線逾月半首見，A股拖累恒指收跌264點報25386，北水亦流出
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|歐元最新報1.1627/68，日圓最新報158.96/00
|偉易達(00303)全年純利跌14.5%至1.3億美元，息36美仙
|網易(09999)首季經調整淨利潤按年升0.3%至113億人民幣，派息0.144美元
|同程旅行(00780)首季純利升16.5%至7.8億人幣，經調整盈利升19%
|丹諾醫藥-B(06872)暗盤報115.6元，高招股價近53%
|醫渡科技(02158)中標天津市腫瘤醫院智能臨床研究平台建設項目，涉資739萬人幣
|中國移動(00941)全國上線Token套餐，價格低至每月5元
|中顯智能(08395)齊家控股午後停牌，停牌前報1.2元升近20%
|長和(00001)將尋求一切可行途徑保障集團在巴拿馬港口權益；；傳怡和洽購百佳，長和目前無出售百佳計劃，又稱讚同事盡力做，並為顧客提高折扣；長和李澤鉅稱現時大環境複雜多變難以預測，集團必須保持審慎「現金為王」
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|工行(01398)杜拜分行擬發債，美元浮息或人民幣離岸債二選一
|友邦(01299)香港兩成準退休人士擬在退休後透過強積金繼續投資，推出全新「退休收益基金」回應市場
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|騰訊(00700)操作系統級AI助手「馬維斯」上線，6個AI「牛馬」24小時待命；騰訊會議推出「AI同傳」功能，時延低於3秒，發言與翻譯接近同步；騰訊WeTech Academy攜手香港機電工程署「氫能周」活動今日揭幕；今斥5億回購111.9萬股
|阿里(09988)股東信稱AI業務告別「燒錢期」，正式進入商業化回報周期
|BOSS直聘(02076)首4月軟件工程師招聘職位增近11%，大企業春招明顯回暖
|HashKey(03887)已完成對SignalPlus的4000萬美元投資協議並達成全面戰略合作
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|恒地(00012)大埔迎林據報已終止與中大學生校外住宿合作計劃，將收回項目並不排除日後重推
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|新世界(00017)今年暫沽1300伙，銷售金額已突破200億按年升1.7倍
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|石四藥(02005)取得國家藥監局有關精氨酸培哚普利片(5mg)藥品生產註冊批件
|金川國際(02362)獲提部分要約，每股作價0.3元折讓逾53%，繼續停牌
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|復宏漢霖(02696)注射用HLX48用於晚期/轉移性實體瘤治療的1期臨床試驗申請獲國家藥監局批准
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|復宏漢霖(02696)HLX3902注射液用於轉移性去勢抵抗性前列腺癌及其他晚期實體瘤治療的1期臨床試驗於澳洲獲批開展；注射用HLX43用於治療晚期非小細胞肺癌的國際多中心2期臨床研究完成首例患者給藥
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|司法部表示規範涉企檢查不是放鬆監管，對食品藥品、安全生產等堅持最嚴檢查
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|海關總署對港車澳車北上、粵車南下實施一站式監管
|商務部表示服務消費是消費擴容升級重要抓手，將加快培育新增長點；持續健全農村商業體系，打通農產品銷售渠道
|內地4月青年失業率降至16.3%，其他年齡組失業率同回落
|內地汽、柴油價格明起分別上調75元、70元，年內第八漲
|《礦產資源法實施條例》公布，對特定戰略性礦產資源規劃管控
|人行1000億逆回購利率持平，淨投放995億；SWIFT指4月人民幣國際支付佔比回落至2.85%，排名降至第六
|心臟支架集採第二輪接續採購開標，27個產品擬中選
|特斯拉監督版FSD已在多個國家推出，包括中國
|黃仁勳稱英偉達已基本將中國AI芯片市場讓給華為
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|SK中國聯席總裁到海蘭信考察，探討海底數據中心技術落地等
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|台股收升3.37%，報41368.21點
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|巴基斯坦總理夏巴茲周六起訪問中國4天，將見習近平、李強
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|菲律賓爆豬瘟，內地即日起禁止輸入當地豬、野豬及其相關產品
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|特朗普表示願多花幾天等待伊方消息，伊朗簽協議前不會減免制裁
|美國起訴古巴前領導人勞爾卡斯特羅，古巴批評完全出於政治動機；美特使指美國需恢復在格陵蘭的存在；特朗普家族與司法部達成和解，獲永久豁免過往稅務審查
|日本4月出口按年增14.8%，原油進口暴跌64%
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|房屋局表示新建單位面積「封底」加10%，大戶比例增至25%
|GUM指5月人均暫賺3682元，年初至今累積回報達17424元
|華泰聯合證券指港股迎結構性復甦，首季港股IPO前五大項目平均規模增212%；瑞銀指有信心港股年內突破30000點大關，全年新股集資額料可穩居全球前三
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|Ken Griffin旗下城堡證券亞洲擴軍，今年增聘60人，半數落戶香港
|仲量聯行指4月僅中環區甲級寫字樓空置率回落，中環租金升2.1%
|復活節假期帶動，香港機場4月客運量567萬人次，按年升9.4%
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