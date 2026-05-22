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22/05/2026 09:15

期指高開207點報25599，國指期貨升76點報8568

　　期指高開207點報25599，國指期貨高開76點報8568，科指期貨高開44點報4826。
《經濟通通訊社22日專訊》

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