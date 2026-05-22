《日入而息》中證監對老虎、富途及長橋沒收違法所得及嚴厲處罰，極兔速遞、中國鋁業及百濟神州染藍

丹諾醫藥(06872)開高近一倍每手賺3715元，超購逾9000倍無人穩獲一手；收高近1.8倍每手大賺6765元，較開市再高四成每手多賺逾三千元

三新股昨日截止認購申請，深演智能(02723)孖展超購達4059倍

時代鄰里(09928)斥6000萬元人民幣認購理財產品

致浩達控股(01707)委任新獨立非執董詹芸莉

智譜(02513)開放GLM-5.1高速版API予部分企業客戶

聯想(00992)料本財年AI相關收入錄高雙位數增長，若H200晶片獲批將利好內地市場增長

國泰(00293)推出一站式保險平台，涵蓋旅遊、醫療及家居等多元保險方案

小米(01810)發布YU7 GT售38.99萬元，屬「跑車級SUV」馬力超千匹

騰訊(00700)今斥5億回購113.2萬股；微信詳解消息撤回機制，文字撤回限時2分鐘，短但剛好

京東(09618)宣布推出JD SPACE京東天地，9月起陸續於宿遷、北京等地落成

美團(03690)開源數字人視頻生成模型LongCat-Video-Avatar 1.5，生成10秒視頻僅需1分鐘

英媒指比亞迪(01211)加快洽談進軍F1，曾會晤前紅牛車隊負責人

渣打(02888)CEO「低價值人力資本」惹關注，有指金管局向其查詢，金管局：不作評論；渣打CEO為「低價值人力資本」論道歉，澄清是指低價值職位易受自動化影響

鷹君(00041)羅嘉瑞家族再買柏傲莊III 6伙單位涉資約5586萬，手上共持有10伙柏傲莊單位

嘉里(000683)合作發展海盈山第4B期最快下月推價單單位

3香港及3SUPREME推「一PLAN化」，涵蓋寵物醫療及長者北上需求

亞洲電視控股(00707)拖欠債權人約741萬，遭高院頒令清盤

霍汶希擢升為英皇娛樂行政總裁，陳志昂出任營運總監

紀榮道將出任宏利香港及澳門行政總裁，接替白凱榮

中國電力(02380)發行20億元人民幣中期票據

滙豐推獎賞錢定期存款優惠，3個月港元定存高達2.435厘，平安數字銀行6個月加至2.7厘

九建以底價2.77億成功統一中環歌賦街舊樓業權

京東方精電(00710)受託人由市場購買合共15.8萬股股份

佰澤醫療(02609)劉燕已辭任公司副總裁

弘陽地產(01996)延長提早重組支持協議費用期限及基礎重組支持協議費用期限

復宏漢霖(02696)注射用HLX316在晚期/轉移性實體瘤患者中的1期臨床研究於中國境內完成首例患者給藥

現代牧業(01117)完成收購中國聖牧1.28%股份，提出強制性現金要約每股作價0.35元

雲知聲(09678)接連中標河南省腫瘤醫院等多個三甲醫院的醫療大模型專案

騰盛博藥(02137)與Vir申索仲裁未達成和解，暫停elebsiran三期臨床投資

德適(02526)AI AutoVision獲得中國國家藥品監督管理局第三類醫療器械註冊證

港燈(02638)6月燃料調整費上調5.3仙至每度電31.3仙，料未來數月續攀升

白雲山(00874)附屬廣州醫藥與興證資管簽訂買賣協議，出售應收賬款