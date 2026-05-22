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期貨新聞

22/05/2026 19:08

《日入而息》中證監對老虎、富途及長橋沒收違法所得及嚴厲處罰，極兔速遞、中國鋁業及百濟神州染藍

中證監擬對老虎、富途、長橋嚴厲處罰，並沒收境內外全部違法所得；中證監重錘打擊境外券商內地展業，富途老虎盤前齊瀉逾四成
中證監等八部門出台整治方案，2年內全面取締境外證券期貨基金機構非法跨境經營活動
極兔速遞、中國鋁業及百濟神州加入恒指成分股，成分股數目增至93隻；MiniMax及智譜納入恒生科技指數成分股，剔除金蝶及金山軟件；翰森製藥及康方生物加入恒生中國企業指數，剔除舜宇及海爾智家
黃百鳴內幕交易案罪成，涉賣盤天馬影視前唆使胞妹買入股份，官斥解釋荒謬；黃百鳴內幕交易罪成，證監會指沒有人能凌駕法律之上
香港證監會增強措施以應對偽造文件及洗錢風險並提高開戶標準
渣打(02888)CEO「低價值人力資本」惹關注，有指金管局向其查詢，金管局：不作評論；渣打CEO為「低價值人力資本」論道歉，澄清是指低價值職位易受自動化影響
聯想(00992)料本財年AI相關收入錄高雙位數增長，若H200晶片獲批將利好內地市場增長
港燈(02638)6月燃料調整費上調5.3仙至每度電31.3仙，料未來數月續攀升
丹諾醫藥(06872)開高近一倍每手賺3715元，超購逾9000倍無人穩獲一手；收高近1.8倍每手大賺6765元，較開市再高四成每手多賺逾三千元
中原CCL按周升0.86%，連升5周共2.49%，今年樓價升幅近一成
太古地產(01972)成功以底價20.27億統一鰂魚涌舊樓業權
國家發改委表示從未要求中國科技企業不得接受外商投資；4月主要經濟數據放緩因外部不確定因素增、內需仍弱；「六張網」及低空、AI等基建均能深掘內需潛力，可有效擴投資、穩增長；今夏全國最高用電負荷料增至16億千瓦，將做好能源電力保供準備；出台配套文件加快人工智能落地，加快建設具身智能訓練基礎設施
王毅下周赴美主持聯合國安理會高級別會議，隨後訪問加拿大；加拿大安大略省禁政府和警察使用中國製無人機，憂數據安全風險
　
《即日市況》　
恒指升219點收報25606再失牛熊線，北水流出65億元，環球鼓舞惟港股連續第二周下跌
　
《深滬股市》　
滬綜指收升0.87%返四千一，本周仍跌0.5%連挫兩周
　
《美元匯價》　
歐元最新報1.1603/05，日圓最新報159.11/12
　　
《公司資訊》　
丹諾醫藥(06872)開高近一倍每手賺3715元，超購逾9000倍無人穩獲一手；收高近1.8倍每手大賺6765元，較開市再高四成每手多賺逾三千元
三新股昨日截止認購申請，深演智能(02723)孖展超購達4059倍
時代鄰里(09928)斥6000萬元人民幣認購理財產品
致浩達控股(01707)委任新獨立非執董詹芸莉
智譜(02513)開放GLM-5.1高速版API予部分企業客戶
聯想(00992)料本財年AI相關收入錄高雙位數增長，若H200晶片獲批將利好內地市場增長
國泰(00293)推出一站式保險平台，涵蓋旅遊、醫療及家居等多元保險方案
小米(01810)發布YU7 GT售38.99萬元，屬「跑車級SUV」馬力超千匹
騰訊(00700)今斥5億回購113.2萬股；微信詳解消息撤回機制，文字撤回限時2分鐘，短但剛好
京東(09618)宣布推出JD SPACE京東天地，9月起陸續於宿遷、北京等地落成
美團(03690)開源數字人視頻生成模型LongCat-Video-Avatar 1.5，生成10秒視頻僅需1分鐘
英媒指比亞迪(01211)加快洽談進軍F1，曾會晤前紅牛車隊負責人
渣打(02888)CEO「低價值人力資本」惹關注，有指金管局向其查詢，金管局：不作評論；渣打CEO為「低價值人力資本」論道歉，澄清是指低價值職位易受自動化影響
鷹君(00041)羅嘉瑞家族再買柏傲莊III 6伙單位涉資約5586萬，手上共持有10伙柏傲莊單位
嘉里(000683)合作發展海盈山第4B期最快下月推價單單位
3香港及3SUPREME推「一PLAN化」，涵蓋寵物醫療及長者北上需求
亞洲電視控股(00707)拖欠債權人約741萬，遭高院頒令清盤
霍汶希擢升為英皇娛樂行政總裁，陳志昂出任營運總監
紀榮道將出任宏利香港及澳門行政總裁，接替白凱榮
中國電力(02380)發行20億元人民幣中期票據
滙豐推獎賞錢定期存款優惠，3個月港元定存高達2.435厘，平安數字銀行6個月加至2.7厘
九建以底價2.77億成功統一中環歌賦街舊樓業權
京東方精電(00710)受託人由市場購買合共15.8萬股股份
佰澤醫療(02609)劉燕已辭任公司副總裁
弘陽地產(01996)延長提早重組支持協議費用期限及基礎重組支持協議費用期限
復宏漢霖(02696)注射用HLX316在晚期/轉移性實體瘤患者中的1期臨床研究於中國境內完成首例患者給藥
現代牧業(01117)完成收購中國聖牧1.28%股份，提出強制性現金要約每股作價0.35元
雲知聲(09678)接連中標河南省腫瘤醫院等多個三甲醫院的醫療大模型專案
騰盛博藥(02137)與Vir申索仲裁未達成和解，暫停elebsiran三期臨床投資
德適(02526)AI AutoVision獲得中國國家藥品監督管理局第三類醫療器械註冊證
港燈(02638)6月燃料調整費上調5.3仙至每度電31.3仙，料未來數月續攀升
白雲山(00874)附屬廣州醫藥與興證資管簽訂買賣協議，出售應收賬款
億都(00259)旗下算豐信息TaaS業務進駐香港數碼港
　
《中國要聞》　
王文濤稱中方高舉開放合作旗幟，堅定維護多邊貿易體制、反對築牆設壘
鏈博會6月22日至26日北京舉行，擬邀國家領導人出席開幕式
「十五五」新型儲能發展實施方案據報編制完成，待徵意見後發布
國家發改委表示從未要求中國科技企業不得接受外商投資；4月主要經濟數據放緩因外部不確定因素增、內需仍弱；「六張網」及低空、AI等基建均能深掘內需潛力，可有效擴投資、穩增長；今夏全國最高用電負荷料增至16億千瓦，將做好能源電力保供準備；出台配套文件加快人工智能落地，加快建設具身智能訓練基礎設施
中證監等八部門出台整治方案，2年內全面取締境外證券期貨基金機構非法跨境經營活動
中證監擬對老虎、富途、長橋嚴厲處罰，並沒收境內外全部違法所得；
中證監重錘打擊境外券商內地展業，富途老虎盤前齊瀉逾四成
國務院促進未落戶常住人口與戶籍人口同等享有基本公共服務
2025年全國1%人口抽樣調查公報指全國人口14.05億人，性別比為104.21
商務部等5部門調整《向特定國家出口易製毒化學品管理目錄》
AI驅動股價上漲引監管關注，傳多家上市公司被問詢
中科宇航創新研究院落地廣州黃埔，重點布局太空製造等
深圳對購買智能家居產品補貼15%，每人每件最高1500元
人行1530億逆回購利率持平，全周放水3015億
內地三年期、五年期國債中標利率分別為1.26%、1.4197%，均創新低
DeepSeek推進100億美元融資，梁文鋒承諾續開發開源AI模型
耐克中國華北物流中心啟用，位處北京經開區，服務覆蓋全國電商消費者
　
《寶島快訊》　
台股收升2.18%，報42267.97點創新高
　
《大國博弈》　
王毅下周赴美主持聯合國安理會高級別會議，隨後訪問加拿大；加拿大安大略省禁政府和警察使用中國製無人機，憂數據安全風險
中國機電商會對歐委會近期公布《工業加速器法案》提案嚴正關切
新加坡外長維文5月24-26日對中國進行工作訪問
　
《國際要聞》　
魯比奧稱美國與古巴談判沒實質進展，達成協議機率不高
英內閣推夏季省錢措施挽民望，英格蘭地區兒童免費坐巴士
　
《外圍經濟》　
SpaceX取消在德州「星艦」V3號發射任務，今日將再次嘗試
土耳其法院裁定反對黨黨魁選舉結果無效，股市重挫6%
美國德州就加密私隱問題起訴Meta及WhatsApp
　
《其他消息》　
特首下月率團訪中亞，何力治稱冀香港企業可以較低門檻參與當地標誌性項目
香港與哈薩克斯坦簽三項司法協定，涵蓋移交逃犯、刑事協助及遣返囚犯
陳茂波訪蘇黎世稱香港成資金安全港，IPO集資全球第一
政府延長啟德智慧綠色集體運輸系統招標期限至8月14日
佐敦文苑樓劏房火警釀一死四傷，消防表示大廈消防裝置有效運作
機場二號客運大樓離港設施下周三啟用，15間航空公司分批進駐
TenPay Global與境內退稅代理機構合作，稅款可退至境外電子錢包
黃百鳴內幕交易案罪成，涉賣盤天馬影視前唆使胞妹買入股份，官斥解釋荒謬；黃百鳴內幕交易罪成，證監會指沒有人能凌駕法律之上
證監會增強措施以應對偽造文件及洗錢風險並提高開戶標準
政制及內地事務局局長謝小華據報再沽出西半山三房單位套現3000萬，連沽2豪宅套現6020萬
分析料智譜、MiniMax有望納入恒生科指，或吸引數十億美元資金流入
屋宇署3月批出14份建築圖則
經絡料下月美聯儲議息會議按兵不動，HIBOR續徘徊2至3厘水平
蔡若蓮率團訪瑞士，借鑑巴塞爾及蘇黎世頂尖大學，為北都大學城規劃鋪路
惠理基金指市場重新聚焦企業盈利及AI資本開支，黃金需求有望持續上升
中原CCL按周升0.86%，連升5周共2.49%，今年樓價升幅近一成
公司遷冊制度實施一年，36家企業成功落戶香港，包括兩家國際保險集團

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22/05/2026 16:31  即月期指最後交易價25554升162點，低水52點

22/05/2026 15:05  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7492.0，升26點

22/05/2026 09:15  期指高開207點報25599，國指期貨升76點報8568

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