《日入而息》中證監對老虎、富途及長橋沒收違法所得及嚴厲處罰，極兔速遞、中國鋁業及百濟神州染藍

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|中證監等八部門出台整治方案，2年內全面取締境外證券期貨基金機構非法跨境經營活動
|極兔速遞、中國鋁業及百濟神州加入恒指成分股，成分股數目增至93隻；MiniMax及智譜納入恒生科技指數成分股，剔除金蝶及金山軟件；翰森製藥及康方生物加入恒生中國企業指數，剔除舜宇及海爾智家
|黃百鳴內幕交易案罪成，涉賣盤天馬影視前唆使胞妹買入股份，官斥解釋荒謬；黃百鳴內幕交易罪成，證監會指沒有人能凌駕法律之上
|香港證監會增強措施以應對偽造文件及洗錢風險並提高開戶標準
|渣打(02888)CEO「低價值人力資本」惹關注，有指金管局向其查詢，金管局：不作評論；渣打CEO為「低價值人力資本」論道歉，澄清是指低價值職位易受自動化影響
|聯想(00992)料本財年AI相關收入錄高雙位數增長，若H200晶片獲批將利好內地市場增長
|港燈(02638)6月燃料調整費上調5.3仙至每度電31.3仙，料未來數月續攀升
|丹諾醫藥(06872)開高近一倍每手賺3715元，超購逾9000倍無人穩獲一手；收高近1.8倍每手大賺6765元，較開市再高四成每手多賺逾三千元
|中原CCL按周升0.86%，連升5周共2.49%，今年樓價升幅近一成
|太古地產(01972)成功以底價20.27億統一鰂魚涌舊樓業權
|國家發改委表示從未要求中國科技企業不得接受外商投資；4月主要經濟數據放緩因外部不確定因素增、內需仍弱；「六張網」及低空、AI等基建均能深掘內需潛力，可有效擴投資、穩增長；今夏全國最高用電負荷料增至16億千瓦，將做好能源電力保供準備；出台配套文件加快人工智能落地，加快建設具身智能訓練基礎設施
|王毅下周赴美主持聯合國安理會高級別會議，隨後訪問加拿大；加拿大安大略省禁政府和警察使用中國製無人機，憂數據安全風險
|恒指升219點收報25606再失牛熊線，北水流出65億元，環球鼓舞惟港股連續第二周下跌
|滬綜指收升0.87%返四千一，本周仍跌0.5%連挫兩周
|歐元最新報1.1603/05，日圓最新報159.11/12
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|三新股昨日截止認購申請，深演智能(02723)孖展超購達4059倍
|時代鄰里(09928)斥6000萬元人民幣認購理財產品
|致浩達控股(01707)委任新獨立非執董詹芸莉
|智譜(02513)開放GLM-5.1高速版API予部分企業客戶
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|騰訊(00700)今斥5億回購113.2萬股；微信詳解消息撤回機制，文字撤回限時2分鐘，短但剛好
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|美團(03690)開源數字人視頻生成模型LongCat-Video-Avatar 1.5，生成10秒視頻僅需1分鐘
|英媒指比亞迪(01211)加快洽談進軍F1，曾會晤前紅牛車隊負責人
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|鷹君(00041)羅嘉瑞家族再買柏傲莊III 6伙單位涉資約5586萬，手上共持有10伙柏傲莊單位
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|霍汶希擢升為英皇娛樂行政總裁，陳志昂出任營運總監
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|滙豐推獎賞錢定期存款優惠，3個月港元定存高達2.435厘，平安數字銀行6個月加至2.7厘
|九建以底價2.77億成功統一中環歌賦街舊樓業權
|京東方精電(00710)受託人由市場購買合共15.8萬股股份
|佰澤醫療(02609)劉燕已辭任公司副總裁
|弘陽地產(01996)延長提早重組支持協議費用期限及基礎重組支持協議費用期限
|復宏漢霖(02696)注射用HLX316在晚期/轉移性實體瘤患者中的1期臨床研究於中國境內完成首例患者給藥
|現代牧業(01117)完成收購中國聖牧1.28%股份，提出強制性現金要約每股作價0.35元
|雲知聲(09678)接連中標河南省腫瘤醫院等多個三甲醫院的醫療大模型專案
|騰盛博藥(02137)與Vir申索仲裁未達成和解，暫停elebsiran三期臨床投資
|德適(02526)AI AutoVision獲得中國國家藥品監督管理局第三類醫療器械註冊證
|港燈(02638)6月燃料調整費上調5.3仙至每度電31.3仙，料未來數月續攀升
|白雲山(00874)附屬廣州醫藥與興證資管簽訂買賣協議，出售應收賬款
|億都(00259)旗下算豐信息TaaS業務進駐香港數碼港
|王文濤稱中方高舉開放合作旗幟，堅定維護多邊貿易體制、反對築牆設壘
|鏈博會6月22日至26日北京舉行，擬邀國家領導人出席開幕式
|「十五五」新型儲能發展實施方案據報編制完成，待徵意見後發布
|國家發改委表示從未要求中國科技企業不得接受外商投資；4月主要經濟數據放緩因外部不確定因素增、內需仍弱；「六張網」及低空、AI等基建均能深掘內需潛力，可有效擴投資、穩增長；今夏全國最高用電負荷料增至16億千瓦，將做好能源電力保供準備；出台配套文件加快人工智能落地，加快建設具身智能訓練基礎設施
|中證監等八部門出台整治方案，2年內全面取締境外證券期貨基金機構非法跨境經營活動
|中證監擬對老虎、富途、長橋嚴厲處罰，並沒收境內外全部違法所得；
中證監重錘打擊境外券商內地展業，富途老虎盤前齊瀉逾四成
|國務院促進未落戶常住人口與戶籍人口同等享有基本公共服務
|2025年全國1%人口抽樣調查公報指全國人口14.05億人，性別比為104.21
|商務部等5部門調整《向特定國家出口易製毒化學品管理目錄》
|AI驅動股價上漲引監管關注，傳多家上市公司被問詢
|中科宇航創新研究院落地廣州黃埔，重點布局太空製造等
|深圳對購買智能家居產品補貼15%，每人每件最高1500元
|人行1530億逆回購利率持平，全周放水3015億
|內地三年期、五年期國債中標利率分別為1.26%、1.4197%，均創新低
|DeepSeek推進100億美元融資，梁文鋒承諾續開發開源AI模型
|耐克中國華北物流中心啟用，位處北京經開區，服務覆蓋全國電商消費者
|台股收升2.18%，報42267.97點創新高
|王毅下周赴美主持聯合國安理會高級別會議，隨後訪問加拿大；加拿大安大略省禁政府和警察使用中國製無人機，憂數據安全風險
|中國機電商會對歐委會近期公布《工業加速器法案》提案嚴正關切
|新加坡外長維文5月24-26日對中國進行工作訪問
|魯比奧稱美國與古巴談判沒實質進展，達成協議機率不高
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|特首下月率團訪中亞，何力治稱冀香港企業可以較低門檻參與當地標誌性項目
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|TenPay Global與境內退稅代理機構合作，稅款可退至境外電子錢包
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|屋宇署3月批出14份建築圖則
|經絡料下月美聯儲議息會議按兵不動，HIBOR續徘徊2至3厘水平
|蔡若蓮率團訪瑞士，借鑑巴塞爾及蘇黎世頂尖大學，為北都大學城規劃鋪路
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|公司遷冊制度實施一年，36家企業成功落戶香港，包括兩家國際保險集團
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