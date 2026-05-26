恒指期貨現貨月份未平倉合約總數105824張，減55136張

恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五(22日)共為105824張，較前減55136張；若計入其他月份的未平倉合約，總數158928張，減30020張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|22/05(五)
|105824
|-55136
|158928
|-30020
|21/05(四)
|160960
|-1323
|188948
|-150
|20/05(三)
|162283
|7411
|189098
|9881
|19/05(二)
|154872
|-7760
|179217
|-6362
|18/05(一)
|162632
|7487
|185579
|14085
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|22/05(五)
|34184
|-17846
|63170
|-4598
|21/05(四)
|52030
|-1799
|67768
|-1294
|20/05(三)
|53829
|3979
|69062
|4509
|19/05(二)
|49850
|-444
|64553
|-247
|18/05(一)
|50294
|3406
|64800
|9833
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社26日專訊》
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