《日入而息》傳騰訊發美元及人民幣離岸債券籌30億美元，「粵車南下」擴展至大灣區九市

|騰訊(00700)擬發行美元及人民幣離岸債券，集資約30億美元；騰訊就全球中期票據計劃更新財務資料，現有175.1億美元未償還票據；標普予騰訊擬發行雙幣種優先無抵押債券「A+」評級；騰訊今斥5億回購約111.6萬股；微信宣布面向小程式開發者提供接入微信AI生態能力
|滙控(00005)CEO稱即使AI廣泛普及，人仍然是銀行業核心
|新地(00016)簽訂200億元五年期定期及循環銀團貸款，部分將用作債項再融資
|國泰(00293)警告若燃油價格居高不下，夏季後或削減航班
|舜宇(02382)據報首次發行30億元人民幣點心債，最快本月進行推介
|雷軍再增持金山軟件(03888)約877萬股，持股升至24.56%
|富衛(01828)獲李澤楷增持逾14萬股，涉資近425萬元，持股升至66.13%
|美聯黃建業稱調高全年住宅物業成交預測，全年樓價料升15%
|京東(09618)與騰訊(00700)據報就AI Agent合作，打造跨場景智能服務新模式
|彭博指月之暗面啟動新一輪融資，籌集至多20億美元
|政府擬訂《國安條例》附屬法例，釐清「危害國家安全罪行」界定機制；立法會討論國安附屬法例，林定國稱無增新罪行或罰則，僅釐清界定機制
|「粵車南下」擴展至大灣區九市，7月25日起每日名額增至200個
|「習金會」平壤錦繡山迎賓館登場；習近平稱堅定支持朝鮮社會主義事業，金正恩稱鞏固發展新時代朝中友誼；朝媒發表社論歡迎習近平到訪，籲兩國加強團結與支援合作；習近平抵達平壤，對朝鮮展開兩天國事訪問；習近平啟程訪朝，彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同；中國外交部表示朝鮮半島問題上，中方立場和政策保持連續與穩定；李在明稱必須與朝對話，對華保持必要交流
|菲律賓8級大地震，南部有建築物坍塌，學校及醫院疏散；菲律賓地震造成至少5人死亡，海嘯波浪最高約1.4米；菲律賓棉蘭老島7.8級大地震，太平洋多個國家和地區發海嘯警報
|韓日股市遭遇黑色星期一，韓國KOSPI指數收市下跌逾8%，匯市靠穩；韓國KOSPI指數跌破8000點，韓元對美元貶至17年低位
|恒指收跌304點報24657刷逾兩月新低，憂崑崙芯IPO難產百度急瀉
|滬指收跌1.7%創2個月低，失守4000點，有色、芯片股領跌
|歐元最新報1.1511/13，日圓最新報159.98/02
|18C特專科企仙工智能通過港IPO聆訊，去年虧損擴至4707萬人幣
|A股AI終端硬件核心供應商領益智造通過本港上市聆訊，首季少賺29%
|中港照相(01123)料全年轉賺最多900萬元
|新地(00016)簽訂200億元五年期定期及循環銀團貸款，部分將用作債項再融資
|國泰(00293)警告若燃油價格居高不下，夏季後或削減航班
|舜宇(02382)據報首次發行30億元人民幣點心債，最快本月進行推介
|泉峰控股(02285)擬回購最多1.5億元股份
|靈寶黃金(03330)上調回購股份上限至最多3000萬股
|騰訊(00700)就全球中期票據計劃更新財務資料，現有175.1億美元未償還票據；標普予騰訊(00700)擬發行雙幣種優先無抵押債券「A+」評級；騰訊擬發行美元及人民幣離岸債券，集資約30億美元；今斥5億回購約111.6萬股；微信宣布面向小程式開發者提供接入微信AI生態能力
|京東(09618)與騰訊(00700)據報就AI Agent合作，打造跨場景智能服務新模式
|京東(09618)公司遭惡意造謠，小笨文化等機構已被依法懲處
|石四藥(02005)成為注射用頭孢唑肟鈉藥品上市許可持有人
|世茂(00813)東涌喜來登酒店傳遭銀團接管，涉45億貸款違約
|恒地(00012)夥希慎(00014)紅磡首岸第4期首推60伙，折實售價688萬起
|11 SKIES被嘲「死場」，林天福澄清尚未全面開放，原定2028年才完工
|AXA安盛集團推出AXA Global Private業務，初期將聚焦亞洲迅速增長高淨值市場；多年來嚴格遵守各項監管條例，對業務發展充滿信心
|六福集團(00590)全力維護知識產權，累計打擊逾1500宗侵權案件
|創想三維(03388)美國及內地相關侵權糾紛不會對公司營運產生重大不利影響
|國泰(00293)A350客機為旅客提供實時收看2026世界盃賽事服務
|致富證券港股交易費減高達50%
|老虎證券（香港）推限時迎新獎賞，開戶送SpaceX股票
|英派藥業-B(07630)穩定價格行動及穩定價格期結束
|金輝集團(00137)收購兩艘船舶，涉1.02億美元
|蘇州瑞博生物(06938)擬動用最多1億元人民幣回購公司H股
|百奧家庭互動(02100)主席戴堅購入合計51萬股公司普通股
|迷策略(02440)旗下Grade10再夥卡樂在上海舉辦卡展，展出逾20萬美元成交F1卡牌
|滙控(00005)CEO稱即使AI廣泛普及，人仍然是銀行業核心
|Trip.com首批4間外幣找換店進駐香港國際機場，第三季增設自助找換機
|勝宏科技(02476)董事長傳涉桃色糾紛，公司澄清不影響日常經營
|小米(01810)發布17T系列手機售2999元起，機器人亮相操作手機拍照
|屈臣氏集團與歐萊雅推出首個共同研發獨家美妝產品
|正通汽車(01728)終止持續關連交易，付63萬人幣代價及承擔翻新費
|越秀地產(00123)5月合同銷售金額按年上升約18%至113億人幣
|保利置業(00119)5月合同銷售金額按年升10.3%，首五月則跌10.1%
|數科集團(02350)王冠辭任公司執行董事及行政總裁，沈曄獲委任為獨立非執董
|輕鬆健康(02661)附屬與英大人壽簽3份健康管理服務合作協議
|啟明東方(03626)續租長沙灣工業大樓物業，租期兩年
|中國智能健康(00348)出售405.12萬股經緯天地股份，總代價約226.9萬元
|友邦(01299)香港及澳門推出終身分紅保險計劃
|奇瑞(09973)回應與印度塔塔合作表示不會在印度市場直接投資和技術轉讓
|鄭濬將出任大華銀行（中國）行政總裁，董慶賢接任大華銀行（香港）行政總裁
|韓正歡迎白俄羅斯持續拓展對華貿易合作領域，實現互利共贏
|吳清稱落實四個堅持，力爭建設一流投資機構取得突破性進展
|暴雨持續，國家防總對廣東、福建等地啟動防汛四級應急響應
|住建部指「十五五」將繼續建設改造城市地下管網約77萬公里；發改委今年安排1600億元資金支持城市地下管網建設改造
|財政部表示「十五五」時期中央財政將較大力度支持城市更新；
|網信辦、市監總局規範網絡測評表示須委託有資質機構測試
|金監總局表示嚴密防範外部衝擊風險，深入整治金融領域無序競爭
|中證監回應跨境券商整治，已開帳戶不會被強制註銷、資產不會被強制清理
|廣州住房公積金貸款類型增加自住房建造、翻建、大修等
|機構指AI浪潮支撐，料中國5月美元計出口增速加快至15%、進口略縮至25%
|人行2185億逆回購利率持平，淨投放2075億
|違規插手市場經濟活動，國資委原副部長級幹部潘良被開除黨籍；新疆自治區政府原副主席陳偉俊大搞權錢交易被雙開
|茅台醬香酒線上銷售渠道擴張，授權電商淨增63家至206家
|螞蟻集團推出海外AI支付解決方案，商戶可實現全球智能體營運
|國產GPU四小龍之一燧原科技科創板IPO將於6月15日上會
|字節跳動聲明沒有造車計劃，和「賽豆」無股權合作
|車規級存儲芯片價格近三個月暴漲180%，內地多款新能源車加價
|彭博指月之暗面啟動新一輪融資，籌集至多20億美元
|潤澤智算據報尋求200億貸款融資用於北都興建運算數據中心
|喜茶茶坊海外首店紐約開業，8款茶特調首次進入美國市場
|高德發布全球首個3D原生城市世界模型ABot-Earth0.5，製圖效率提升千倍
|市監總局約談美宜佳總部，涉多家門店銷售過期食品等食安問題
|瑞幸咖啡全國門店現製茶飲及非咖品類總銷售額超過200億人幣
|台股收跌3.48%，報43502.78點
|「習金會」平壤錦繡山迎賓館登場；習近平稱堅定支持朝鮮社會主義事業，金正恩稱鞏固發展新時代朝中友誼；朝媒發表社論歡迎習近平到訪，籲兩國加強團結與支援合作；習近平抵達平壤，對朝鮮展開兩天國事訪問；習近平啟程訪朝，彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同；中國外交部表示朝鮮半島問題上，中方立場和政策保持連續與穩定；李在明稱必須與朝對話，對華保持必要交流
|中東再爆衝突，京表示各方應履行停火承諾，保持談判勢頭
|菲律賓8級大地震，南部有建築物坍塌，學校及醫院疏散；菲律賓地震造成至少5人死亡，海嘯波浪最高約1.4米；菲律賓棉蘭老島7.8級大地震，太平洋多個國家和地區發海嘯警報
|伊朗戰火第101日，德黑蘭導彈襲以色列，特朗普砲轟內塔尼亞胡
|日本第1季GDP增長率年化終值下修為1.8%；日本10年期國債孳息率上漲5個基點至2.715%，受美國加息預期影響
|韓日股市遭遇黑色星期一，韓國KOSPI指數收市下跌逾8%，匯市靠穩；韓國KOSPI指數跌破8000點，韓元對美元貶至17年低位
|印尼股市大跌，印尼盾兌美元匯率創歷史新低
|摩根大通將10年期美債孳息率預期上調至4.70厘；分析指夏季通脹升溫，鷹派勢力再度抬頭；瑞士嘉盛指聯儲局料轉向更鷹派立場，點陣圖或顯示年內不會減息
|比特幣亞洲交易時段走勢回穩，MicroStrategy擬入市刺激反彈
|黃仁勳及SK集團會長崔泰源會見記者，發布AI合作願景
|丘應樺稱中亞訪問非常成功有很大合作空間，盧金榮指廠商會計劃年內再到訪中亞；馬時亨稱中亞行超級成功，料更多哈薩克國企來港上市
|政府擬訂《國安條例》附屬法例，釐清「危害國家安全罪行」界定機制；立法會討論國安附屬法例，林定國稱無增新罪行或罰則，僅釐清界定機制
|醫管局成立引進創新藥物及醫療器械辦公室，引入更多新藥械好藥械治療病人
|中原十大屋苑周末錄9宗成交，按周跌35.7%重回單位數水平
|達美航空香港－洛杉磯每日直航航線正式啟航
|「粵車南下」擴展至大灣區九市，7月25日起每日名額增至200個
|預測市場等於賭博？港大狀稱動搖港合法博彩市場惟現有法例難規管
|道富市場指道富機構投資者風險偏好指標在5月仍處正值區間，較4月高位已明顯回落
|美聯黃建業稱調高全年住宅物業成交預測，全年樓價料升15%
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇