《日入而息》傳騰訊發美元及人民幣離岸債券籌30億美元，「粵車南下」擴展至大灣區九市

騰訊(00700)擬發行美元及人民幣離岸債券，集資約30億美元；騰訊就全球中期票據計劃更新財務資料，現有175.1億美元未償還票據；標普予騰訊擬發行雙幣種優先無抵押債券「A+」評級；騰訊今斥5億回購約111.6萬股；微信宣布面向小程式開發者提供接入微信AI生態能力

滙控(00005)CEO稱即使AI廣泛普及，人仍然是銀行業核心

新地(00016)簽訂200億元五年期定期及循環銀團貸款，部分將用作債項再融資

國泰(00293)警告若燃油價格居高不下，夏季後或削減航班

舜宇(02382)據報首次發行30億元人民幣點心債，最快本月進行推介

雷軍再增持金山軟件(03888)約877萬股，持股升至24.56%

富衛(01828)獲李澤楷增持逾14萬股，涉資近425萬元，持股升至66.13%

美聯黃建業稱調高全年住宅物業成交預測，全年樓價料升15%

京東(09618)與騰訊(00700)據報就AI Agent合作，打造跨場景智能服務新模式

彭博指月之暗面啟動新一輪融資，籌集至多20億美元

政府擬訂《國安條例》附屬法例，釐清「危害國家安全罪行」界定機制；立法會討論國安附屬法例，林定國稱無增新罪行或罰則，僅釐清界定機制

「粵車南下」擴展至大灣區九市，7月25日起每日名額增至200個

「習金會」平壤錦繡山迎賓館登場；習近平稱堅定支持朝鮮社會主義事業，金正恩稱鞏固發展新時代朝中友誼；朝媒發表社論歡迎習近平到訪，籲兩國加強團結與支援合作；習近平抵達平壤，對朝鮮展開兩天國事訪問；習近平啟程訪朝，彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同；中國外交部表示朝鮮半島問題上，中方立場和政策保持連續與穩定；李在明稱必須與朝對話，對華保持必要交流

菲律賓8級大地震，南部有建築物坍塌，學校及醫院疏散；菲律賓地震造成至少5人死亡，海嘯波浪最高約1.4米；菲律賓棉蘭老島7.8級大地震，太平洋多個國家和地區發海嘯警報