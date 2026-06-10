《日入而息》螞蟻國際傳融資10億美元或為港上市作準備，宏福苑大火7人及兩公司被控25項罪

|螞蟻國際據報尋求融資10億美元，估值達100億美元，或為今年在港上市作準備
|宏業及鴻毅兩公司及7人涉宏福苑大火被控25項罪，3人涉誤殺，案件押後至9月2日再訊
|陳茂波稱內地仍鼓勵合規資金流入香港，研完善跨境理財通；SpaceX IPO禁香港及內地投資者參與，陳茂波稱這舉動將損害美國利益
|內媒起底「跨境投資」生意88元可參與認購SpaceX IPO？號稱「零限制」幾塊錢開通帳戶；指數基金料15日內吞SpaceX三成流通股，或放大股價波動風險
|港交所(00388)陳翊庭稱今年以來66隻新股在港上市，新股市場處於良好勢頭
|溜溜梅(06658)截飛孖展超購達4310倍，SENASIC(06675)招股翌日孖展超購180倍
|聯想(00992)全品類產品據報7月將再漲價，有經銷商已收到備貨通知
|林定國稱跨部門小組研優化AI法律配套，適時展開有關深偽技術立法工作
|內地5月CPI增1.2%略低於預期，PPI增幅擴至3.9%勝預期；機構指內地輸入性通脹壓力顯現，PPI與CPI分化格局料持續；機構指內需仍偏弱，料人行近期不會主動降準降息
|美銀指若日本央行鴿派升息，可能引發日圓拋售及干預行動；星巴克據悉考慮日本業務未來選項，包括出售股權和IPO
|歐盟對俄制裁或涉中國境內企業，外交部表示堅決反對缺乏國際法依據做法；凌激與歐委會經貿總司長會談，推進中歐貿易投資磋商機制
|恒指上演六連跌再挫157點報24407，險觸今年低位，地緣政治擾動資源、金融股挫
|滬綜指收低0.42%，大消費板塊逆勢活躍
|歐元最新報1.1557/58，日圓最新報160.43/47
|溜溜梅(06658)截飛孖展超購達4310倍，SENASIC(06675)招股翌日孖展超購180倍
|小鵬(09868)董事長何小鵬兼任機械人業務CEO，計劃第四季人形機械人量產
|紐曼思(02530)已推出全新的DHA藻油產品
|和鉑醫藥-B(02142)HBM7004用於治療晚期實體瘤的新藥臨床試驗申請獲國家藥監局受理
|山東黃金(01787)計劃在港設立財資中心，可集中管理境外資金
|港交所(00388)優化指定股票指數期貨合約於收市後交易時段價格限制擴大至±6%
|億都(00259)旗下算豐信息與InfiX.ai簽署全面戰略合作協議
|中廣核能(01811)5月完成發電量按年減少9.5%至1560.2吉瓦時
|潤電(00836)5月附屬電廠售電量按年增加12.2%，首5個月增14.4%
|瑞銀指中國據報推2萬億AI數據中心建設計劃，中芯(00981)、華虹(01347)等將受惠
|港交所(00388)陳翊庭稱今年以來66隻新股在港上市，新股市場處於良好勢頭
|渣打(02888)委任Tanate Phutrakul為公司獨立非執董，7月1日起生效
|中銀香港(02388)、中國移動(00941)香港與京東集團(09618)達成跨行業戰略合作，京東商品陸續進駐BoC Pay+專屬購物平台MyLink商城
|滙豐促成騰訊(00700)發行新一批美元及人民幣票據，伍富斌稱交易反映對港資本市場深度及流動性信
|騰訊(00700)今斥5億元回購約108.1萬股；微信官宣朋友圈搜索功能，正逐步向用戶開放；海爾智慧家庭首批接入微信AI生態，實現以微信控制家電產品
|百度(09888)升級高考服務，AI志願報告由真人專家審核認證
|阿里(09988)千問上線高考志願填報Agent，免費提供志願諮詢服務；螞蟻國際據報尋求融資10億美元，估值達100億美元，或為最快今年在港上市作準備
|聯想(00992)全品類產品據報7月將再漲價，有經銷商已收到備貨通知
|喆麗控股(02209)YesStyle在美國開設全新實體零售店
|嘉里(00683)合作發展海盈山4B期首推75伙，入場價由1342.7萬起
|綠景（中國）流浮山72.6萬呎地皮被接管出售，意向價5.5億較買入價低1.6億
|金朝陽葵涌iCITY二期累沽115伙，套現3.17億元
|華潤醫藥(03320)旗下複方阿膠漿獲納入中國癌症相關性疲乏臨床實踐診療指南
|中軟國際(00354)發布allmeta Ontology，企業無需手動編排工作流或撰寫提示詞
|中國宏橋(01378)控股股東中國宏橋控股今日從公開市場購買合共2050萬股公司股份
|華商能源(00206)附屬成立合營企業，訂立LNG載運及加注船造船合約
|OSL(00863)成為方德證券獨家合作夥伴，助其開展數字資產業務
|中國交通建設(01800)控股股東累計增持公司H股股份5460.2萬股
|越秀交通基建(01052)5月路費收入按年跌8.5%
|晨訊科技(02000)首5個月收入按年下跌15.8%至1.48億元
|江山控股(00295)首五月太陽能發電站總發電量按年跌17.4%
|寶勝國際(03813)5月綜合經營收益淨額按年跌2.7%，首五月跌1.2%
|裕元集團(00551)5月綜合經營收益淨額按年下跌2.5%
|新城發展(01030)5月合約銷售金額按年跌逾29%，首5個月跌39%
|國稅總局指前5月居民境外收入累計補繳稅款約130億元
|五部門發文深化「帶押過戶」改革，降低企業「過橋」資金成本
|兩部門今年「吃貨季」提質擴需，支持主流電商平台設中國消費名品專區
|財政部、商務部明確服務業發展資金支持期限至2028年
|工信部表示到2028年，城域算力1毫秒時延圈覆蓋率不低於75%
|內地計劃到2030年打造逾160列鐵路旅遊列車，鼓勵金融機構提供融資支持
|市監總局指及時提報質量認證領域涉外難點、堵點問題及潛在風險
|統計局表示算力需求增長等帶動有色金屬等相關行業價格上漲；汽油和服務價格變動支撐5月CPI同比漲幅
|新一期儲蓄國債今日發售，個人養老金帳戶首度可買入
|內地5月CPI增1.2%略低於預期，PPI增幅擴至3.9%勝預期；機構指內地輸入性通脹壓力顯現，PPI與CPI分化格局料持續；機構指內需仍偏弱，料人行近期不會主動降準降息
|人行1590億逆回購利率持平，淨投放1590億；人行上海總部指導轄內金融機構推出多項金融惠老舉措
|上海副市長陳宇劍涉嚴重違紀違法受查
|華為余承東稱鴻蒙智行「智界RX」今秋亮相，跳出數字序列命名；榮耀與微信首個A2A合作上線，語音控制YOYO智能體發微信消息、打微信電話
|路透指中國下發第二批燃料出口配額1800萬噸，與去年基本持平
|字節跳動AI製藥業務線據報開啟拆分融資，「AI4S」進入產業化階段
|火山方舟版權商業化平台上線，周星馳影視IP首批入駐
|拼多多新公司落戶雄安，首批招聘1000人，計劃提供5000個工作崗位
|賽豆AI汽車品牌AIVA概念車亮相，首款量產車型ME7擬年內發布
|微博回應禁言追覓科技CEO俞浩稱因發布拉踩企業等違規內容
|Meta與信實集團在印度共建AI數據中心
|中礦資源董事長與津巴布韋礦業部長就雙邊礦業合作等達成共識
|小紅書上線RED Skill功能，創作者可上傳和掛載Skill
|台股收跌3.31%，報43225.54點
|國台辦表示第十八屆海峽論壇6月13日廈門舉行，國民黨副主席張榮恭將出席
|台積電5月營收同比增長30%、環比增長1.5%，CFO稱不排除調漲產品售價
|歐盟對俄制裁或涉中國境內企業，外交部表示堅決反對缺乏國際法依據做法；凌激與歐委會經貿總司長會談，推進中歐貿易投資磋商機制
|中英環境部長對話會在京舉行，圍繞生物多樣性保護等交流
|聯通(00762)美國限制營運提案或嚴重擾亂全球通信網絡
|伊朗媒體指革命衛隊擊中該地區21個美國空中和海上目標；科威特接連遭空襲，中國使館促在科國民提高防範意識減少出行
|剛果民主共和國伊波拉確診病例增至598宗，115人死亡
|菲律賓南部強震增至45死近500傷
|韓國KOSPI指數午後一度重挫逾6%，晶片股延續跌勢
|美銀指若日本央行鴿派升息，可能引發日圓拋售及干預行動；星巴克據悉考慮日本業務未來選項，包括出售股權和IPO
|思博瑞投資料美聯儲將維持利率不變，政策調整時機最快或要到12月；軟銀尋求60億美元保證金貸款的談判據悉已停滯
|指數基金料15日內吞SpaceX三成流通股，或放大股價波動風險；SpaceX IPO禁香港及內地投資者參與，陳茂波稱這舉動將損害美國利益
|比特幣創FTX崩盤以來最大周跌幅，市場或進入隱性熊市
|美伊再起衝突考驗停火協議，金價一度跌破4200美元
|Anthropic才提交IPO申請，本周即發布旗下最強模型Fable 5
|立法會明舉行特別內會會議討論國安附屬法例立法
|證監會表示香港持牌公司可為內地投資者開立新帳戶，惟須符合規定；陳茂波稱內地仍鼓勵合規資金流入香港，研完善跨境理財通；內媒起底「跨境投資」生意88元可參與認購SpaceX IPO？號稱「零限制」幾塊錢開通帳戶
|海關副署長張寶峰晤澳門行政法務司司長黃少澤，交流推進橫琴合作區發展等
|丁向群會見香港金管局總裁余偉文，就深化兩地銀行業合作等交流
|「粵車南下」名額倍增，陳美寶稱香港有足夠承載力，廣東省將增設多個車輛驗車中心
|許正宇稱企業來港設財資中心，香港能更好服務企業需求
|陳國基稱善用中央惠港政策，打造香港成世界級旅遊目的地
|林定國稱跨部門小組研優化AI法律配套，適時展開有關深偽技術立法工作
|黃天祐稱市場誠信能帶來獨特經濟紅利，證監會嚴格把關新股披露質素及打擊市場貪腐行為
|蔡若蓮稱逾19間院校提交北都大學城發展意向，反應踴躍
|河套香港園區第一期四幅地塊招標，創科及人才公寓用地8月31日截標
|公務員劃一加薪2%，楊何蓓茵稱肯定工作維持士氣，同時審慎理財應對外圍風險
|羅兵咸歡迎政府公布香港企業財資中心發展行動計劃，提升香港成為企業財資中心主要樞紐優勢
|鷹君羅嘉瑞家族再以1970萬增持柏傲莊，累計持有7個單位涉資7555萬
|去年僱員住院保障使用指數急升16.5%，人均保費近1萬元，輕症比例偏高
|安永指政府以積極主動姿態推動企業財資中心發展，進一步鞏固香港作為國際金融中心地位
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