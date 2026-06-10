《日入而息》螞蟻國際傳融資10億美元或為港上市作準備，宏福苑大火7人及兩公司被控25項罪

螞蟻國際據報尋求融資10億美元，估值達100億美元，或為今年在港上市作準備

宏業及鴻毅兩公司及7人涉宏福苑大火被控25項罪，3人涉誤殺，案件押後至9月2日再訊

陳茂波稱內地仍鼓勵合規資金流入香港，研完善跨境理財通；SpaceX IPO禁香港及內地投資者參與，陳茂波稱這舉動將損害美國利益

內媒起底「跨境投資」生意88元可參與認購SpaceX IPO？號稱「零限制」幾塊錢開通帳戶；指數基金料15日內吞SpaceX三成流通股，或放大股價波動風險

港交所(00388)陳翊庭稱今年以來66隻新股在港上市，新股市場處於良好勢頭

溜溜梅(06658)截飛孖展超購達4310倍，SENASIC(06675)招股翌日孖展超購180倍

聯想(00992)全品類產品據報7月將再漲價，有經銷商已收到備貨通知

林定國稱跨部門小組研優化AI法律配套，適時展開有關深偽技術立法工作

內地5月CPI增1.2%略低於預期，PPI增幅擴至3.9%勝預期；機構指內地輸入性通脹壓力顯現，PPI與CPI分化格局料持續；機構指內需仍偏弱，料人行近期不會主動降準降息

美銀指若日本央行鴿派升息，可能引發日圓拋售及干預行動；星巴克據悉考慮日本業務未來選項，包括出售股權和IPO