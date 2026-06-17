《日入而息》夏寶龍結束考察調研予四個肯定，德勤維持香港全年IPO集資三千億望穩守三甲

李家超指夏寶龍調研予四個肯定，包括肯定特區政府編制五年規劃工作；夏寶龍次日考察行程，視察葵涌貨櫃碼頭及新皇崗口岸

德勤預計上半年約70隻新股在A股上市，集資693億元人民幣；上半年香港新股集資額排名全球第二，料全年集資額三千億，可望穩守三甲；對今年香港新股集資額持審慎樂觀態度，美國大型新股上市未影響本港股市成交額

黃百鳴內幕交易罪成判囚5個月，撤銷擔保即時服刑；證監會指電影製作人黃栢鳴因證監會內幕交易案即時入獄服刑五個

證監會續推進10億元賠償予恒大獨立少數股東計劃；尋求對泰加保險（控股）有限公司前主席作出收購令

陳美寶稱11 SKIES商場部分料2028年起投入營運，機管局正與發展商緊密商討商場定位及營運模式

北都專屬法例草案下周交立會，甯漢豪：涵蓋與粵人流物流數據流協作

小紅書傳最快年底來港上市，尋求逾700億美元估值

SENASIC(06675)首掛開高逾72%每手賺2648元，超購逾5000倍中籤率僅2%；首掛收高1.27倍接近全日最高價，每手賺4668元

陸家嘴論壇今日開幕，何立峰將發表主旨演講；何立峰稱穩步推進金融領域制度型開放，有力有序推進地方政府債務化解

吳清稱中國資本市場抗風險能力提升，引導養老金等加大股權投資力度；嚴查嚴處借科技之名蹭熱點、炒概念甚至操縱市場等違法行為；推出主動ETF屬公募行業重大創新，先行落地試點產品；擴大第五套標準使用範圍至人工智能領域；支持上市公司併購及再融資，支持港股上市公司境內上市；支持在滬深交易所推出主動ETF，推進人民幣外匯期貨試點

人行潘功勝稱授權6家銀行在上海自貿區開展離岸人民幣外匯交易；完善短端利率調控機制，適時增加隔夜逆回購操作品種；研設特定情景非銀流動性支持宏觀審慎工具，設立境外央行類機構回購工具