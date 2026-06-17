17/06/2026 19:38
《日入而息》夏寶龍結束考察調研予四個肯定，德勤維持香港全年IPO集資三千億望穩守三甲
|李家超指夏寶龍調研予四個肯定，包括肯定特區政府編制五年規劃工作；夏寶龍次日考察行程，視察葵涌貨櫃碼頭及新皇崗口岸
|德勤預計上半年約70隻新股在A股上市，集資693億元人民幣；上半年香港新股集資額排名全球第二，料全年集資額三千億，可望穩守三甲；對今年香港新股集資額持審慎樂觀態度，美國大型新股上市未影響本港股市成交額
|黃百鳴內幕交易罪成判囚5個月，撤銷擔保即時服刑；證監會指電影製作人黃栢鳴因證監會內幕交易案即時入獄服刑五個
|證監會續推進10億元賠償予恒大獨立少數股東計劃；尋求對泰加保險（控股）有限公司前主席作出收購令
|陳美寶稱11 SKIES商場部分料2028年起投入營運，機管局正與發展商緊密商討商場定位及營運模式
|北都專屬法例草案下周交立會，甯漢豪：涵蓋與粵人流物流數據流協作
|小紅書傳最快年底來港上市，尋求逾700億美元估值
|SENASIC(06675)首掛開高逾72%每手賺2648元，超購逾5000倍中籤率僅2%；首掛收高1.27倍接近全日最高價，每手賺4668元
|陸家嘴論壇今日開幕，何立峰將發表主旨演講；何立峰稱穩步推進金融領域制度型開放，有力有序推進地方政府債務化解
|吳清稱中國資本市場抗風險能力提升，引導養老金等加大股權投資力度；嚴查嚴處借科技之名蹭熱點、炒概念甚至操縱市場等違法行為；推出主動ETF屬公募行業重大創新，先行落地試點產品；擴大第五套標準使用範圍至人工智能領域；支持上市公司併購及再融資，支持港股上市公司境內上市；支持在滬深交易所推出主動ETF，推進人民幣外匯期貨試點
|人行潘功勝稱授權6家銀行在上海自貿區開展離岸人民幣外匯交易；完善短端利率調控機制，適時增加隔夜逆回購操作品種；研設特定情景非銀流動性支持宏觀審慎工具，設立境外央行類機構回購工具
|聯儲局新主席沃什將迎來首個重大考驗，聲明措辭備受關注；資者或要為新聯儲局時代做準備，不確定性及波動性或加劇；彭博經濟研究指伊朗與美國簽署諒解備忘錄，為6月美國CPI下降打開大門；普徠仕指美國增長穩健通脹持續，料聯儲局維持利率不變
《即日市況》
|觀望聯儲議息恒指收跌181點報24312，內需股第二日捱沽，快手再炒分拆可靈
《深滬股市》
|滬綜指收升0.4%，陸家嘴論壇新政聚焦貨幣新調控工具
《美元匯價》
|歐元最新報1.1602/04，日圓最新報160.19/20
《公司業績》
|超智能控股(01402)全年虧轉盈36.7萬元，不派息
《公司資訊》
|小紅書傳最快年底來港上市，尋求逾700億美元估值
|白鴿在線通過上市聆訊，去年虧損4666.9萬人幣
|內地模擬集成電路公司聖邦股份(03661)招股入場費8606元，GIC、高瓴等基石認購
|科拓股份(02272)招股入場費2397元，無基石投資者
|SENASIC(06675)首掛開高逾72%每手賺2648元，超購逾5000倍中籤率僅2%；首掛收高1.27倍接近全日最高價，每手賺4668元
|樂舒適(02698)附屬Sunmart訂立三份外匯遠期合約，對沖外幣資產匯率波動風險
|宏利金融(00945)高槓桿保單產品惹監管關注，撤回相關融資安排
|3HK推售INMO AI智能眼鏡，另贈客戶800億個Al Tokens
|中銀香港(02388)資產管理推出全天候環球投資級別債券基金
|滙豐夥Google雲端拓AI，料每個項目增益逾億美元；滙豐推出數碼貿易融資方案HSBC TradeCash，助企業快速獲取營運資金
|騰訊(00700)今斥5億回購約111.8萬股；微信支付發布AI專屬卡，用戶可通過智能體對話完成消費
|阿里雲新增巴黎、柔佛地域，將擴建日本、墨西哥數據中心；螞蟻集團發表可持續發展報告，研發投入逾350億人幣創紀錄攻堅AI
|競委會接納Keeta承諾修改合作餐廳協議，Keeta自願改條款允餐廳自家「賣平餐」
|平安好醫生(01833)升級平安智享家醫AI醫生服務
|長實(01113)21 BORRETT ROAD第1期沽兩大宅套現2.75億，項目兩期四天套現逾9.5億
|長久股份(06959)擬變更所得款項淨額約1.3億元，把握中國低線城市汽車市場增長趨勢
|中國神華(01088)5月煤炭銷售量按年升11.7%，首五月升3.3%
|新宇環保(00436)合營企業遭裁定須償還貸款本金5448萬元
|中駿集團控股(01966)尋求法院認許計劃的呈請已於昨日進行聆訊，計劃已獲認許
|石四藥(02005)受託人於公開市場上購買合共38萬股公司股份
|巨子生物(02367)收到藥監局頒發的關於交聯重組膠原蛋白植入劑的註冊證
|訊飛醫療科技(02506)與PT DSST Mas Gemilang訂立諒解備忘錄
|會德豐地產古洞北住宅項目命名Park Silicon，提供781伙
|復宏漢霖(02696)漢倍優（帕妥珠單抗注射液）通過GMP符合性檢查；HLX3902注射液用於轉移性去勢抵抗性前列腺癌及其他晚期實體瘤治療的1期臨床試驗申請獲批
|東原仁知(02352)羅韶穎辭任聯席行政總裁，段澤坤接任
|OSL(00863)獲頒澳大利亞金融服務牌照，提供機構級數字資產、支付及託管服務
|藍月亮(06993)升級與抖音、京東等戰略合作，將合作延伸至產品共創及全渠道融合等
|Lalamove 6月首兩周「優先訂單」按年升逾1.3倍，推「世界盃」獎賞送逾千元優惠券
《中國要聞》
|國新辦白皮書指構建更加公正合理全球治理體系；外交部表示全球南方崛起勢不可擋，建好金磚國家等重要合作平台
|發改委指上海7月舉辦2026世界人工智能大會
|國務院表示強化AI就業創造效應，推動彈性就業
|陸家嘴論壇今日開幕，何立峰將發表主旨演講；何立峰稱穩步推進金融領域制度型開放，有力有序推進地方政府債務化解
|吳清稱中國資本市場抗風險能力提升，引導養老金等加大股權投資力度；嚴查嚴處借科技之名蹭熱點、炒概念甚至操縱市場等違法行為；推出主動ETF屬公募行業重大創新，先行落地試點產品；擴大第五套標準使用範圍至人工智能領域；支持上市公司併購及再融資，支持港股上市公司境內上市；支持在滬深交易所推出主動ETF，推進人民幣外匯期貨試點
|金監總局丁向群稱支持新型金融業務上海先行先試，支持配合化解地方債務風險
|上海國際金融中心發展離岸金融行動方案即將發布；上海離岸金融行動方案發布，支持浦東新區開展離岸金融先行先試
|上交所就主動ETF投資運作做出要求，應合理控制基金組合換手率；上交所邱勇稱加強風險監測和預警預判，全力做好穩市工作；深交所發布主動管理ETF業務指引，明確設置合適的業績比較基準
|上交所發布人工智能大模型企業適用科創板第五套上市標準審核指引
|外匯局將新增推出「一攬子」增量政策，發放新一批QDII額度
|人行潘功勝稱授權6家銀行在上海自貿區開展離岸人民幣外匯交易；完善短端利率調控機制，適時增加隔夜逆回購操作品種；研設特定情景非銀流動性支持宏觀審慎工具，設立境外央行類機構回購工具
|人行4203億逆回購利率持平，淨投放2613億；通過境外央行類機構回購工具提供人民幣流動性；人行即日優化公開市場臨時隔夜正、逆回購操作機制
|路透指中國聘請多家銀行安排可能的歐元債券發行
|外賣補貼新規徵求意見，不得利用資本優勢擾亂市場秩序
|山姆總裁劉鵬任沃爾瑪中國法定代表人
|字節張一鳴蟬聯新財富500首富，粵浙京滬上榜者佔六成
|小紅書指世界盃期間嚴打賭球，兩周處置涉賭筆記6.5萬條
|海康威視回應7月起硬盤漲價：部分存儲產品成本上漲
|智譜科創板IPO輔導狀態變更為「輔導驗收」，擬募資150億
《寶島快訊》
|台股收升0.15%，報45877.39點
《大國博弈》
|中國政府特使翟雋訪卡塔爾稱希望有關各方堅持和平選擇
|王毅呼籲共同抵制任何繞過安理會的單邊行徑；多邊主義看似失靈，因聯合國權威沒得到尊重；料伊美第二階段談判難度更大，和平大門不應關上
|美暫緩拉黑DS等逾百家中企，京促停止將經貿科技問題政治化；路透指美國暫緩將DeepSeek、長鑫科技等超百家中企列入黑名單
《國際要聞》
|G7領導人同意加強對俄羅斯油氣制裁，重申伊朗永不會獲得核武器
《外圍經濟》
|日本20年期和30年期國債孳息率下跌約7個基點
|英國5月CPI按年升幅維持在2.8%，較預期3%低
|聯儲局新主席沃什將迎來首個重大考驗，聲明措辭備受關注；資者或要為新聯儲局時代做準備，不確定性及波動性或加劇；彭博經濟研究指伊朗與美國簽署諒解備忘錄，為6月美國CPI下降打開大門；普徠仕指美國增長穩健通脹持續，料聯儲局維持利率不變
|美國商務部長致函Anthropic，警告要限制頂級人工智能模型使用
|蘋果將於明年推出帶鏡頭的AirPods及可摺疊iPhone
|SpaceX上市3日飆升49%，市值超越亞馬遜躍居全球第五；SpaceX長期投資者紅杉資本力撐太空數據中心，矢言將永久持股；沽空投資者伯里稱想沽空SpaceX，但成本過高
|OpenAI在2026年首季燒掉37億美元，超過收入一半
《其他消息》
|夏寶龍次日考察行程，視察葵涌貨櫃碼頭及新皇崗口岸
|香港銀行公會組織代表團到訪杭州，探討深化科創與金融合
|馬時亨稱貿發局在全球設51個辦事處，研究是否調整資源將部分轉至新市場
|教育局發布中小學數字教育藍圖，聚焦四大重點，教師每三年須培訓30小時
|陳美寶稱11 SKIES商場部分料2028年起投入營運，機管局正與發展商緊密商討商場定位及營運模式
|德勤預計上半年約70隻新股在A股上市，集資693億元人民幣；上半年香港新股集資額排名全球第二，料全年集資額三千億，可望穩守三甲；對今年香港新股集資額持審慎樂觀態度，美國大型新股上市未影響本港股市成交額
|大新溫嘉煒預期本港失業率未來幾個月或續於3.5%至4%水平徘徊
|鄭若驊丈夫潘樂陶再增持豪宅，斥1.2億購入中半山雅賓利大廈複式戶
|黃百鳴內幕交易罪成判囚5個月，撤銷擔保即時服刑；證監會指電影製作人黃栢鳴因證監會內幕交易案即時入獄服刑五個月
|北都專屬法例草案下周交立會，甯漢豪：涵蓋與粵人流物流數據流協作
|去年經機場及郵輪訪港非內地客逾730萬人次，旅發局8月拓馬來西亞市場
|政府檢討生育獎勵金，累計發放14.4億，配套措施涵蓋稅務房屋醫療教育
|投委會理大聯合研究指香港虛擬資產投資者的行為有正面轉變，羊群心態傾向顯著下降
|FSMOne指明年及後年恒指目標價27000點及29000點，憧憬AI模型股納入指數
|證監會續推進10億元賠償予恒大獨立少數股東計劃；尋求對泰加保險（控股）有限公司前主席作出收購令
|政府7月16日起推滲水調查新程序，料提早57個工作天發出維修通知；政府將於下月16日起實施調查私人樓宇滲水新程序
【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇