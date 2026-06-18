《日入而息》香港計劃8月3日推出五年期國債期貨，煤氣8月1日起加價4.4%承諾兩年內凍結收費

李家超稱全力編制香港五年規劃，對接國家新興產業發展

北部都會區金融諮詢工作小組首次會議，參與銀行將探討按個別項目度身訂造融資安排

QS世界大學排名2027港五所院校續列百強，教育局表示充分肯定政府投資教育的政策成效

中國城市基礎設施指公司與認購人同意即時終止認購協議，股份下午起恢復買賣

香港近期啟動5年期人民幣國債期貨上市，陳茂波稱滬港合作邁向系統聯動；許正宇率團出席陸家嘴論壇，倡滬港「雙樞紐」協同賦能企業出海；證監會梁鳳儀稱短期內公布國債期貨掛牌交易時間表；證監會指香港計劃於今年8月3日推出五年期國債期貨；農行董事長谷澍稱智能體定義和規範標準需要統一；渣打禤惠儀稱隨著滬港聯動不斷深化，中國金融開放空間將進一步擴大；滙豐歡迎國債期貨在香港推出

金管局建議加銀行牌照費23%至75萬，料不會影響香港金融競爭力；美息變化對香港利率環境有所影響，籲市民需充分考慮及管理利率風險；本港三間發鈔行維持最優惠利率不變，經絡料拆息短期未有大跌空間，Ｈ按按息維持3.25厘水平；渣打香港維持港元最優惠貸款利率5.25厘不變；中銀香港維持港元最優惠利率5厘不變；滙豐維持最優惠利率5厘不變；恒生維持5厘港元最優惠利率

中銀香港指沃什議息「首秀」受關注，聯儲政策前景仍存較大不確定性；恒生指股票市場對年底前美國再度加息風險已大致反映在價格中；新加坡銀行指美聯儲意外偏鷹，惟溫和加息不會對股市構成重大衝擊；嘉信理財指聯儲局按兵不動，通脹壓力持續影響

未補價居屋出租先導計劃擴至白表，設三千名額，九月起申請

ManpowerGroup調查指香港僱主招聘意欲轉趨保守維持觀望，23%受訪者預算未來三個月增加人手

羅兵咸報告指亞太區客戶資產於2030年料達154.3萬億美元，高淨值及大眾富裕階層成主力

中原CCL按周升0.58%連升3周共1.01%，升破159點水平

彭博指香港崇光百貨最後關頭完成貸款再融資，涉63.9億元

香港競爭力排名升至全球第二，政府效率商業法規膺全球第一