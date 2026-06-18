《日入而息》香港計劃8月3日推出五年期國債期貨，煤氣8月1日起加價4.4%承諾兩年內凍結收費

|證監會指香港計劃於今年8月3日推出五年期國債期貨；李家超指香港推出國債期貨為重要發展里程碑，陳茂波稱有助提升國債流動性和市場深度；滙豐歡迎國債期貨在香港推出
|港交所(00388)與金管局推出試點項目，為衍生產品收市後交易時段提供數碼支付方案；渣打(02888)歡迎數碼支付方案試點項目推出，支持衍生產品收市後交易時段；中銀香港(02388)歡迎金管局與港交所推出央行數碼貨幣聯合試點項目；滙豐歡迎港交所與金管局推出試點項目為衍生產品收市後交易時段提供數碼支付方案
|中華煤氣(00003)指8月1日起加價4.4%，定額保養月費加至11元，承諾兩年內凍結收費
|金管局指美息變化對香港利率環境有所影響，籲市民需充分考慮及管理利率風險；本港三間發鈔行維持最優惠利率不變，經絡料拆息短期未有大跌空間，Ｈ按按息維持3.25厘水平；滙豐維持最優惠利率5厘不變；恒生維持5厘港元最優惠利率；渣打香港維持港元最優惠貸款利率5.25厘不變；中銀香港維持港元最優惠利率5厘不變
|香港競爭力排名升至全球第二，政府效率商業法規膺全球第一
|中原CCL按周升0.58%連升3周共1.01%，升破159點水平
|彭博指香港崇光百貨最後關頭完成貸款再融資，涉63.9億元
|曹操出行(02643)與八達通簽訂戰略合作協議，探索其robotaxi在港落地；曹操出行以香港為RoboX戰略標桿城市，5年後全球部署10萬輛Robotaxi
|廣汽(02238)目標衝擊全年30萬輛海外銷售目標
|未補價居屋出租先導計劃擴至白表，設三千名額，九月起申請
|伊朗外交部表示不出席原定周五在瑞士舉行的簽字儀式；美伊諒解備忘錄文本14點內容，最終協議須安理會確認；特朗普稱若伊朗諒解備忘錄失敗，他很樂意歸咎於萬斯；美伊簽署諒解備忘錄，華外交部盼各方切實兌現承諾；美伊簽署諒解備忘錄，安本指美國股市將受惠於地緣政治風險下降
|發改委將印發實施現代物流領域「十五五」專項規劃；推動地方擴大對零碳園區、零碳運輸走廊投資力度；把中國產業競爭力簡單歸因「補貼」完全錯誤；做好煤炭等生產供應，確保迎峰度夏電力穩定供應；做好煤炭等生產供應，確保迎峰度夏電力穩定供應；雲霄直流輸電權市場化交易啟動，113家經營主體參與申報；算力網與新型電網協同存堵點，將更注重供需適配；月底前下達2000億設備更新和第三批625億消費品以舊換新資金
|恒指跌387點收報23924，內房內險股急挫，智譜逆市破頂
|滬綜指收跌0.43%失落4100，本周升1.46%連漲兩周
|歐元最新報1.1477/78，日圓最新報160.78/80
|海清智元(01392)暗盤報22.78元，高招股價2.16倍
|曹操出行(02643)與八達通簽訂戰略合作協議，探索其robotaxi在港落地
|廣汽(02238)目標衝擊全年30萬輛海外銷售目標
|迷策略(02440)將於本年度第四季度推出一項全新的收藏卡融資服務
|大快活集團(00052)有關尹錦滔董事之新聞，與集團業務無關
|首程控股(00697)旗下公司參與投資兩個REIT
|聯想控股(03396)旗下聯想集團20億美元發債及回購屬權益調整，不影響今年度損益
|聯想(00992)20億美元可轉債據悉超購數倍，逾160家機構參與認購
|CMON(01792)建議1股供3股籌最多1.46億元，供股價折讓近一成半
|太興集團(06811)獨立非執董黃紹開捲泰加保險案，公司稱營運不受影響
|美團(03690)、淘寶閃購、京東外賣表示堅決擁護國家規範外賣平台補貼行為
|商湯(00020)獲Gartner評為全球生成式視覺AI「技術創新者」
|重慶農村商業銀行(03618)延長委任獨董寬限期至9月19日
|澳洲監管機構擬對滙豐處以3500萬澳元罰款，指其未盡責防範欺詐
|港交所旗下LME聯手上期所，10月推「上海熱軋卷板」美元期貨合約；港交所(00388)與金管局推出試點項目，為衍生產品收市後交易時段提供數碼支付方案；渣打(02888)歡迎數碼支付方案試點項目推出，支持衍生產品收市後交易時段；中銀香港(02388)歡迎金管局與港交所推出央行數碼貨幣聯合試點項目；滙豐歡迎港交所與金管局推出試點項目為衍生產品收市後交易時段提供數碼支付方案
|中建材(03323)附屬業務涉PCB材料獲熱炒，專家提醒熱潮或近水尾高追有風險
|京東MALL香港灣仔店今日開幕，推出「先玩後買、先用後購」沉浸式消費模式
|騰訊(00700)今斥5億回購約114.4萬股；騰訊雲與信銀國際簽署戰略合作協議，推進「金融科技2.0」數碼轉型
|龍湖(00960)啟德「尚．珒溋」累套現約153.7億，全推餘下車位應市
|曹操出行(02643)以香港為RoboX戰略標桿城市，5年後全球部署10萬輛Robotaxi
|亞博科技控股(08279)向香港聯交所提交由GEM轉往主板上市申請
|弘陽地產(01996)延長提早重組支持協議費用期限及基礎重組支持協議費用期限
|新華通訊頻媒(00309)Ngans Lawyers LLP向高院對公司提出清盤呈請
|可孚醫療(01187)控股股東質押股份
|弘毅文化集團(00419)趙令歡已辭任非執行董事兼董事會主席
|中國萬天控股(01854)附屬公司與數字華夏機器人訂立戰略合作框架協議
|國泰(00293)貨運引入香港華民航空空中巴士A330貨機
|石藥集團(01093)奧曲肽長效注射液(SYHX2008)在美國獲臨床試驗批准；依達格魯肽α注射液的第二項上市申請獲國家藥監局受理
|金泰豐國際控股(09689)根據一般授權配售新股份失效
|發改委將印發實施現代物流領域「十五五」專項規劃；推動地方擴大對零碳園區、零碳運輸走廊投資力度；把中國產業競爭力簡單歸因「補貼」完全錯誤；做好煤炭等生產供應，確保迎峰度夏電力穩定供應；做好煤炭等生產供應，確保迎峰度夏電力穩定供應；雲霄直流輸電權市場化交易啟動，113家經營主體參與申報；算力網與新型電網協同存堵點，將更注重供需適配；月底前下達2000億設備更新和第三批625億消費品以舊換新資金
|發改委指截至3月底我國智能算力規模188萬P，為去年兩倍；中基協指截至5月底公募基金管理規模39.48萬億元，再創歷史新高
|五部門開展新能源汽車下鄉活動，鄉村換購不受補貼資格數量限制
|工信部等七部門引導平台企業加強智能體等AI領域創新布局
|商務部等八部門表示用好個人消費貸款財政貼息政策支持購買AI產品
|商務部持續關注外國商務人士訴求，營造更友好高效環境；辦好「出口中國」活動，7月擬英國組織專場
|市監總局督導貨拉拉落實反壟斷合規整改，平台抽成費率降至約9%
|內地5月全社會用電量同比增速升至6.9%
|內地汽柴油價每噸降515元、495元，年內第三次下調
|影石高管稱遭黑水軍攻擊，24小時內湧現1490個異常帳號
|多家民營銀行1年期以上定期存款停售，中長期存款下架潮蔓延
|人行2480億逆回購利率持平，全周放水8238億；人行研究局表示密切關注穩定幣對國際貨幣體系、跨境支付影響
|華為乾崑智駕ADS高階功能包7月1日起漲價3000元
|8家車企傳被註銷生產資質，眾泰汽車表示資質合法有效
|東風汽車將建10個海外製造基地和5個研發中心
|光大銀行指中國居民境外資產配置加速擴張，去年底QDII基金規模增超50%
|嬰幼兒紙尿褲檢出毒性物質甲酰胺，3家涉事品牌否認
|燧原科技科創板IPO審核狀態變更為提交註冊
|台股收升1.28%，報46465.20點
|商務部指中歐經貿溝通順暢，為計劃中部長級磋商做好準備
|G7稱降低對華關鍵礦產依賴，京表示停止以小圈子規則破壞經貿秩序
|特朗普稱滿意加拿大限制中國電動車進口配額安排
|伊朗外交部表示不出席原定周五在瑞士舉行的簽字儀式；美伊諒解備忘錄文本14點內容，最終協議須安理會確認；特朗普稱若伊朗諒解備忘錄失敗，他很樂意歸咎於萬斯；美伊簽署諒解備忘錄，華外交部盼各方切實兌現承諾；美伊簽署諒解備忘錄，安本指美國股市將受惠於地緣政治風險下降
|特朗普稱蘋果將與英特爾合作在美國生產晶片
|印尼央行一個月內第3度加息，加大對匯市干預
|瑞士央行維持政策利率在0厘不變，符預期
|德國工業就業人數降至660萬人，為十年來最低水平
|彭博社調查指九成經濟學家預計日本央行最遲12月份再次加息
|韓國KOSPI指數升破9000點大關，創歷史新高；韓國監管機構就單個股票槓桿產品向投資者發布警示
|美國5月零售銷售增0.9%勝預期，反映消費意慾依然高企；聯儲局新主席沃什成立五個工作組，其中一個聚焦6.7萬億美元資產負債表；聯儲局轉鷹，花旗將聯儲局降息預期時點延至10月；摩根資管許長泰料今年美聯儲不會調整利率
|散戶爆炒SpaceX，韓國「西學螞蟻」搶購8億美元股票
|李家超稱全力編制香港五年規劃，對接國家新興產業發展
|北部都會區金融諮詢工作小組首次會議，參與銀行將探討按個別項目度身訂造融資安排
|QS世界大學排名2027港五所院校續列百強，教育局表示充分肯定政府投資教育的政策成效
|中國城市基礎設施指公司與認購人同意即時終止認購協議，股份下午起恢復買賣
|香港近期啟動5年期人民幣國債期貨上市，陳茂波稱滬港合作邁向系統聯動；許正宇率團出席陸家嘴論壇，倡滬港「雙樞紐」協同賦能企業出海；證監會梁鳳儀稱短期內公布國債期貨掛牌交易時間表；證監會指香港計劃於今年8月3日推出五年期國債期貨；農行董事長谷澍稱智能體定義和規範標準需要統一；渣打禤惠儀稱隨著滬港聯動不斷深化，中國金融開放空間將進一步擴大；滙豐歡迎國債期貨在香港推出
|金管局建議加銀行牌照費23%至75萬，料不會影響香港金融競爭力；美息變化對香港利率環境有所影響，籲市民需充分考慮及管理利率風險；本港三間發鈔行維持最優惠利率不變，經絡料拆息短期未有大跌空間，Ｈ按按息維持3.25厘水平；渣打香港維持港元最優惠貸款利率5.25厘不變；中銀香港維持港元最優惠利率5厘不變；滙豐維持最優惠利率5厘不變；恒生維持5厘港元最優惠利率
|中銀香港指沃什議息「首秀」受關注，聯儲政策前景仍存較大不確定性；恒生指股票市場對年底前美國再度加息風險已大致反映在價格中；新加坡銀行指美聯儲意外偏鷹，惟溫和加息不會對股市構成重大衝擊；嘉信理財指聯儲局按兵不動，通脹壓力持續影響
|未補價居屋出租先導計劃擴至白表，設三千名額，九月起申請
|ManpowerGroup調查指香港僱主招聘意欲轉趨保守維持觀望，23%受訪者預算未來三個月增加人手
|羅兵咸報告指亞太區客戶資產於2030年料達154.3萬億美元，高淨值及大眾富裕階層成主力
|中原CCL按周升0.58%連升3周共1.01%，升破159點水平
|彭博指香港崇光百貨最後關頭完成貸款再融資，涉63.9億元
|香港競爭力排名升至全球第二，政府效率商業法規膺全球第一
|金管局公布首季支付卡統計，信用卡流通量按年增33%，交易額升13.6%
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇