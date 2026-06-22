22/06/2026 19:09
《日入而息》英國首相施紀賢宣布辭任，港交所優化客戶按金規定
|施紀賢宣布辭去英國首相及工黨黨魁職務
|財政部禁止政府採購46家美企產品，在華美資企業除外；商務部將10家美國實體列入出口管制名單，禁出口兩用物項
|港交所(00388)指優化客戶按金規定，進一步提升衍生產品市場效率
|陳茂波指國債期貨為人民幣資產構建更完備風險管理工具包；正與內地商討擴跨境投資渠道，研允散戶認購港新股
|彭博指至少四家銀行進口大型金條，為香港7月推出新黃金清算系統備貨
|海清智元(01392)開高逾三倍每手暴賺過萬，超購逾7000倍無人穩中；首掛收高2.71倍，收市升幅略回每手仍賺9750元
|極智嘉(02590)擬24個月內回購總值不超過20億元H股
|微信原生AI助手「小微」小範圍內測，可操作微信功能、調用小程序
|路透指中國擬啟用第二個終端，接收受制裁的俄羅斯天然氣
|內地5月青年失業率降至15.6%，創11個月最低；內地前5月財收增4%、支出增0.8%，證券印花稅收入大漲88.8%；中國首5月FDI同比降8.6%，高技術產業FDI逆勢增19.4%
|內地6月LPR連續13個月維持不變，5年期以上3.5%，1年期3%
《即日市況》
|港股四連跌恒指收跌156點，車股內房跌幅領前，國壽逆市飆8%
《深滬股市》
|滬綜指收漲1.78%重上4100，兩市成交達3.7萬億五個月高
《美元匯價》
|歐元最新報1.1456/58，日圓最新報161.74/75
《公司資訊》
|機器人公司酷哇科技擬申請香港IPO，獲軟銀投資
|酷哇科技據報擬申請在港上市，估值逾30億美元
|華健未來-B(06132)暗盤報121元，高招股價近48%
|星源材質(06067)暗盤報12.65元，高招股價近41%
|海清智元(01392)開高逾三倍每手暴賺過萬，超購逾7000倍無人穩中；首掛收高2.71倍，收市升幅略回每手仍賺9750元
|日清食品(01475)控股股東日清日本全年溢利為67.83億日圓，按年升75.22%
|京東(09618)618下單用戶數再創新高，京東MALL灣仔店單日單店銷售額創紀錄；劉強東稱將來不需快遞員，旗下70萬藍領工人進行技術培訓；京東開源視覺語言實時交互模型JoyAI-VL-Interaction
|紅星美凱龍(01528)委託建發建管提供建設管理及銷售服務
|天津發展(00882)回應涉泰加保險案，董事會評估不影響集團營運
|中華煤氣(00003)與吉利(00175)遠程戰略合作共拓香港甲醇應用
|四環醫藥(00460)軒竹生物藥品「安久衛」近日已成功完成首例患者入組
|圖達通(02665)公司獲納入富時全球股票指數系列
|銀諾醫藥(02591)用於治療青少年肥胖症的新藥臨床試驗於7月開始
|石四藥集團(02005)甲磺酸沙非胺片視同通過一致性評價，是國內企業第三家獲批
|第一太平(00142)就建議VITRO REIT首次公開發售提交註冊聲明
|翰思艾泰(03378)獲納入富時全球股票微盤股指數
|英矽智能(02026)與SK生物製藥達成一項價值高達25億美元的神經免疫疾病領域的AI驅動研發合作
|長久股份(06959)時媛已獲委任為公司副總裁兼財務總監
|禮邦醫藥(09637)料海外收入貢獻較大
|石藥集團(01093)已於上周四就H股建議上市，向聯交所提交其最新上市申請
|合景泰富集團(01813)清盤呈請聆訊進一步延期
|寶龍地產(01238)尋求法院批准計劃呈請已於上周三聆訊，計劃已獲批准
|科濟藥業-B(02171)藥監局批准愷力美（舒瑞基奧侖賽注射液）新藥上市申請
|Webull HK開通日股交易服務，透過日經集團旗下QUICK供實時日本市場資訊
|北京燃氣藍天(06828)銀行已重續融資，新融資為本金金額最高達2億元等值非承諾定期貸款融資
|康哲藥業(00867)1類新藥重組全人源抗狂犬病病毒雙特異性抗體斯樂韋米單抗注射液中國上市許可申請獲批
|極智嘉(02590)擬24個月內回購總值不超過20億元H股
|屈臣氏集團成立brand lab，將龐大零售網絡轉化為以數據驅動的品牌增長動力
《中國要聞》
|李強將出席第十七屆夏季達沃斯論壇，在開幕式發表特別致辭
|丁薜祥出席鏈博會開幕式，強調中國競爭力不靠保護補貼；黃仁勳稱AI將為供應鏈賦予智能，中國是重要科技與產業中心
|商務部等三部門抓緊研究出台藥品分段生產實施細則
|商務部表示今年前5個月近4000家外資企業追加在華投資
|三部門允許外資股權投資機構參與非相關行業上市公司證券發行；印發利用外資固穩促優行動方案，支持外資企業境內上市
|國家能源集團指煤炭板塊全速穩產增產，護航區域電力負荷高峰需求
|路透指中國擬啟用第二個終端，接收受制裁的俄羅斯天然氣
|端午期間海南離島免稅購物金額超2億，同比增長8.6%
|深圳端午二手房簽約量同比增28%，創近六年同期新高
|內地5月青年失業率降至15.6%，創11個月最低；內地前5月財收增4%、支出增0.8%，證券印花稅收入大漲88.8%；中國首5月FDI同比降8.6%，高技術產業FDI逆勢增19.4%
|內地6月LPR連續13個月維持不變，5年期以上3.5%，1年期3%
|人行4765億逆回購利率持平，淨回籠3415億；SWIFT：5月人民幣國際支付佔比降至2.75%，排名第六；潘功勝晤印尼財政部部長，就印尼在中國發行熊貓債等交流
|字節跳動據報暫不考慮上市，估值有望突破萬億美元
|雷軍回應與董明珠「十億賭約」稱後悔開這個玩笑
|微信原生AI助手「小微」小範圍內測，可操作微信功能、調用小程序
|豆包App灰測打車功能，曹操出行提供服務
|「千帆星座」建設與運營主體垣信衛星啟動新一輪融資
《寶島快訊》
|台股收升2.75%，衝上四萬七報47742點，創歷史新高
《大國博弈》
|王毅印度晤伊朗高層，停火助開啟伊美關係新前景
|商務部表示中國對澳洲進口牛肉加徵55%關稅
|財政部禁止政府採購46家美企產品，在華美資企業除外；商務部將10家美國實體列入出口管制名單，禁出口兩用物項
《國際要聞》
|伊朗傳媒指美伊首輪技術磋商包含五項重要共識；伊朗戰火第115日，美伊瑞士首輪「技術磋商」結束，達成談判路線圖；卡塔爾天然氣廠爆炸，18人失踪；伊朗前最高領袖哈梅內伊的葬禮將於7月4日開始
|剛果伊波拉病例超過1000，254人死亡
|英國國王個人稅單將首次對外公開；施紀賢宣布辭去英國首相及工黨黨魁職務
|高市支持度跌至55.8%，為去年10月出任首相以來新低
|馬斯克帳面收益達1160億美元，身家超過蓋茨
《外圍經濟》
|美伊和平談判一波三折，金價及油價同步上漲
|日股及韓股同創紀錄新高，日經指數突破72000點；日本上月減持756億美元海外證券，或拋美債為匯市干預籌措資金
|SpaceX獲三大評級機構授予投資等級評級，展望穩定
|SK海力士市場首超三星，韓國擬對兩大巨頭的槓桿ETF採取單獨措施
|Sumsub成為首個支援第三方AI代理設定合規流程驗證平台
《其他消息》
|李家超出席福州閩港合作會議，就航空航運物流等達成多項合作成果
|陳茂波今啟程訪大連和西安，將率團出席夏季達沃斯論壇；國債期貨為人民幣資產構建更完備風險管理工具包；下半年經濟審慎樂觀，港股交投活躍流通量佳；正與內地商討擴跨境投資渠道，研允散戶認購港新股
|陸啟康不建議宏福苑火災獨立委員會轉法定調查委員會，第五輪聽證會今展開
|蔡若蓮稱全力驅動所有學校全面為學生推行AI教育，為國際創科中心建設做好人才支撐
|證監會黃天祐稱指數基金管理人盡責管理動力不足，關注企業治理水平惡化
|逾400名投資者出席滙豐投資者高峰會，包括小米CFO林世偉、文遠知行CFO李璇等
|政府不再定義「貧窮」，陳國基稱貧窮線不計資產不精準，退休者持多個物業視作貧窮不合理
|宏利調查指港人預期每年平均需要約9.4萬元，以應付突發醫療開支
|彭博指至少四家銀行進口大型金條，為香港7月推出新黃金清算系統備貨
|梁振英稱本港首份五年規劃要取捨，不要只做新股上市或商業銀行服務
|會財局譴責康宏金融前高層因串謀詐騙刑事定罪而構成會計師失當行為，罰款76萬元
|滙豐保險指三分之二香港及中國內地高淨值人士未有傳承計劃
|香港穆斯林友善旅遊排名連升兩年，位居全球第二
|中原十大屋苑周末錄5宗成交，按周升66.7%，端午節三天假錄10宗成交
|利嘉閣：料下半年中小型住宅樓價升8%，全年升逾16%
|星巴克香港辦公室據報裁員20%，涉約60個職位，倫敦同受影響
|屋宇署指4月批出10份建築圖則，14份入伙紙
|北角海璇維港海景3房套11.16萬租出，呎租99元，創北角區同類單位新高
|本港今年第一季錄得352億元的國際收支盈餘；本港第一季整體本地生產總值按年上升5.9%；2026年3月從業人士及職位空缺分別0.4%及12%
|港機集團與河內理工大學簽署合作備忘錄，推進越南航空培訓
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇