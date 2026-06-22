《日入而息》英國首相施紀賢宣布辭任，港交所優化客戶按金規定

機器人公司酷哇科技擬申請香港IPO，獲軟銀投資

酷哇科技據報擬申請在港上市，估值逾30億美元

華健未來-B(06132)暗盤報121元，高招股價近48%

星源材質(06067)暗盤報12.65元，高招股價近41%

海清智元(01392)開高逾三倍每手暴賺過萬，超購逾7000倍無人穩中；首掛收高2.71倍，收市升幅略回每手仍賺9750元

日清食品(01475)控股股東日清日本全年溢利為67.83億日圓，按年升75.22%

京東(09618)618下單用戶數再創新高，京東MALL灣仔店單日單店銷售額創紀錄；劉強東稱將來不需快遞員，旗下70萬藍領工人進行技術培訓；京東開源視覺語言實時交互模型JoyAI-VL-Interaction

紅星美凱龍(01528)委託建發建管提供建設管理及銷售服務

天津發展(00882)回應涉泰加保險案，董事會評估不影響集團營運

中華煤氣(00003)與吉利(00175)遠程戰略合作共拓香港甲醇應用

四環醫藥(00460)軒竹生物藥品「安久衛」近日已成功完成首例患者入組

圖達通(02665)公司獲納入富時全球股票指數系列

銀諾醫藥(02591)用於治療青少年肥胖症的新藥臨床試驗於7月開始

石四藥集團(02005)甲磺酸沙非胺片視同通過一致性評價，是國內企業第三家獲批

第一太平(00142)就建議VITRO REIT首次公開發售提交註冊聲明

翰思艾泰(03378)獲納入富時全球股票微盤股指數

英矽智能(02026)與SK生物製藥達成一項價值高達25億美元的神經免疫疾病領域的AI驅動研發合作

長久股份(06959)時媛已獲委任為公司副總裁兼財務總監

禮邦醫藥(09637)料海外收入貢獻較大

石藥集團(01093)已於上周四就H股建議上市，向聯交所提交其最新上市申請

合景泰富集團(01813)清盤呈請聆訊進一步延期

寶龍地產(01238)尋求法院批准計劃呈請已於上周三聆訊，計劃已獲批准

科濟藥業-B(02171)藥監局批准愷力美（舒瑞基奧侖賽注射液）新藥上市申請

Webull HK開通日股交易服務，透過日經集團旗下QUICK供實時日本市場資訊

北京燃氣藍天(06828)銀行已重續融資，新融資為本金金額最高達2億元等值非承諾定期貸款融資

康哲藥業(00867)1類新藥重組全人源抗狂犬病病毒雙特異性抗體斯樂韋米單抗注射液中國上市許可申請獲批

極智嘉(02590)擬24個月內回購總值不超過20億元H股