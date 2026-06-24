24/06/2026 19:27
《日入而息》智譜傳配股籌數十億美元，東亞下調今年底恒指目標至27100點
|彭博指智譜(02513)據報考慮配股籌數十億美元，股價上市至今累升2000%
|東亞再度下調恒指目標價至27100點，下半年階段性反彈
|安永指香港上半年有84宗IPO，集資額排全球第二，維持全年集資3200億預測
|李家超到訪寧德時代，冀閩港在新能源產業加強合作，鼓勵更多福建企業落戶北都
|許正宇稱資訊迅速傳播加劇細價股操縱風險，監管機構多管齊下打擊
|嗶哩嗶哩(09626)擬回購不超過3億美元股份
|麥科醫藥-B(02335)首掛較招股價高開近87%，下限定價每手賺3164元；首掛收高1.03倍近最高價，每手賺3740元
|仙工智能(06106)首掛平開開報101.6元，超購5933倍暗盤仍收低；首掛收高逾4%每手賺220元，盤中曾暴漲38%
|Altrata指2025年全球超高淨值人士數目創新高，香港擁18290名超級富豪，位居全球第六大超高淨值經濟體
|官媒：多家私募收監管通知，要求暫停跨境TRS新增
|字節新一代豆包AI手機發布時間或延遲，原因與備案認證有關；字節跳動據報擬借款200億美元，為其最大規模境外貸款
|伊朗與阿曼將研究霍爾木茲海峽航行服務費用問題；巴基斯坦外交部指美伊技術性磋商將於本月30日恢復；美伊各說各話，特朗普指德黑蘭資金解凍後只能購買美國醫藥食品
《即日市況》
|恒指升75點收報23412終結五連跌，生科及晶片股猛漲，百五億北水流入
《深滬股市》
|滬綜指收升0.11%，半導體產業鏈全天強勢
《美元匯價》
|歐元最新報1.1346/48，日圓最新報161.74/77
《公司業績》
|中國動向(03818)全年盈轉虧1.6億人幣，不派息
《公司資訊》
|「果鏈」巨頭A股立訊精密通過港交所上市聆訊，去年多賺24%，傳集資最多234億元
|麥科醫藥-B(02335)首掛較招股價高開近87%，下限定價每手賺3164元；首掛收高1.03倍近最高價，每手賺3740元
|仙工智能(06106)首掛平開開報101.6元，超購5933倍暗盤仍收低；首掛收高逾4%每手賺220元，盤中曾暴漲38%
|雲頂新耀(01952)達成布地奈德腸溶膠囊商業化合作
|華億金控(08123)折讓近三成債轉股變相大股東增資，今日復牌
|中移動(00941)董事長稱將構建一體化算力網，布局超大規模智算中心
|阿里雲QoderWork推出「峰谷Token」，錯峰使用Qwen3.7-Max低至2折；阿里雲上調co域名註冊價格，7月1日生效
|彭博指智譜(02513)據報考慮配股籌數十億美元，股價上市至今累升2000%
|渣打(02888)計劃出售巴林財富及零售銀行業務，預計18至24個月內分階段完成
|東立地產油麻地原舍首推30伙，入場價378萬起
|聖邦股份(03661)發售價為每股85.2元
|石四藥(02005)受託人今購100萬股，總代價約219.3萬元
|綠城服務(02869)向高管及僱員授出約962.2萬份購股權
|正乾金融(01152)附屬夥京東科技就詞元供應等合作
|置富產業信託(00778)簽訂38億元可持續發展表現掛勾貸款
|中移動(00941)王利民辭任執董
|海螺水泥(00914)5.6億元人民幣向控股股東全購海螺設計院
|嗶哩嗶哩(09626)擬回購不超過3億美元股份
《中國要聞》
|李強稱中國新興領域技術和產品不是威脅，而是給世界賦能；二季度以來中國經濟運行良好，服務和新型消費亮點紛呈
|何立峰河南調研稱加快完善產業創新體系，推動外貿穩規模優結構
|劉國中稱打造生物醫藥新興支柱產業，培育發展腦機接口未來產業
|張國清稱聚焦主責主業，堅定不移深化國資國企改革
|工信部總工程師：保持適度超前，加強新一代通信網和算力網規劃建設；工信部等五部門聯合啟動工業5G獨立專網試點
|官媒指多家私募收監管通知，要求暫停跨境TRS新增
|瑞銀指中國AI模型成本優勢明顯，料受惠於全球AI市場擴張
|前5月全國銷售彩票額同比降4.7%，其中5月下降7.3%
|人行6625億逆回購利率持平，淨投放2422億
|字節新一代豆包AI手機發布時間或延遲，原因與備案認證有關；字節跳動據報擬借款200億美元，為其最大規模境外貸款
|一汽解放表示公司已布局中東市場，沙特子公司獲多批意向訂單
|周大福等內地金飾掛牌價續跌，年內跌幅近三成
《寶島快訊》
|台股收跌2.24%，報46043.6點
《大國博弈》
|華外交部指兩名日本人因違反中國法律被依法拘留
|商務部新規指損害中國產業鏈供應鏈安全的外國實體可遭限制措施；完善戰略礦產兩用物項出口管制違法違規行為舉報
|貝森特闡述美國政府最新AI戰略，直指最大風險是「被中國超越」；阿里巴巴起訴美國國防部，要求撤銷「中國軍方企業」認定
《國際要聞》
|伊朗與阿曼將研究霍爾木茲海峽航行服務費用問題；巴基斯坦外交部指美伊技術性磋商將於本月30日恢復；美伊各說各話，特朗普指德黑蘭資金解凍後只能購買美國醫藥食品
|美國眾議院通過房屋改革法案，將提交特朗普簽署生效；特朗普質疑加油劏客，已下令司法部調查汽油價格
《外圍經濟》
|金價跌破4100美元，科技股拋售及通脹風險影響市場情緒
|亞洲科技股反彈，三星電子大漲9%；韓國央行警告槓桿投資增加可能加劇金融市場風險；韓股進軍已發展市場受挫，MSCI最新評核維持其新興市場地位
|泰國央行維持利率在1厘不變，位於近四年最低水平
|澳洲5月核心通脹按年升3.6%，略高於預期
|美匯指數創11月以來最高水平，投資者上調聯儲局升息押注
|普徠仕指AI投資延伸至實體經濟，下一階段或更重視精選個股
|美官員指Anthropic旗下Mythos模型發現美國機密政府系統漏洞
|Alphabet股價盤後上漲，將取代Verizon納入道指
|軟銀孫正義放棄60多歲退休計劃，繼續工作10至15年
|SK海力士美國ADR擬7月10日掛牌，定價每股25.5萬韓元
|美光財報主宰AI故事走向，專家籲淡定切勿貿然沽貨
《其他消息》
|李家超稱閩港合作空間廣闊，鼓勵青年把握內地實習機會
|陳茂波稱加快北都建設並加強與大灣區聯動，促進科技與產業創新深度融合；北都專屬法例擬設跨境流動試點，蘇惠思稱冀今年內河套區先行；甯漢豪稱古洞北綜合大樓最新建設費用為97.1億，較上月報價減少約2.6億
|林定國稱國安附例非突襲立法，研AI規管兼顧發展
|許正宇稱資訊迅速傳播加劇細價股操縱風險，監管機構多管齊下打擊
|證監會年報指多元引擎驅動市場增長，港交所日均成交額升54%創新高
|羅兵咸PwC中國晉升31位新合夥人，11位駐任於香港地區
|滙豐指四分之三香港投資者使用AI輔助理財及投資，惟大部分人作決策仍倚重人類判斷
|東亞再度下調恒指目標價至27100點，下半年階段性反彈
|資產管理公司東主洗黑錢6400萬罪成還押候判，被告人為武漢前高官兒子
|安永指香港上半年有84宗IPO，集資額排全球第二，維持全年集資3200億預測
|本港5月消費物價指數升2%創逾一年高位，大新將今年通脹預測上調至1.7%
|仲量聯行指5月灣仔/銅鑼灣甲級商廈吸納量逾2年新高，空置率回落至9.8%
|GUM指6月強積金人均暫蝕1549元，年初至今人均回報仍逾2.2萬元
|Altrata指2025年全球超高淨值人士數目創新高，香港擁18290名超級富豪，位居全球第六大超高淨值經濟體
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