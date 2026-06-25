即月期指最後交易價23081跌309點，成交154092張

即月期指最後交易價23081，跌309點，高水4點，成交154092張。即月國指期貨最後交易價7609，跌145點，高水1點，成交257863張。另外，即月科指期貨最後交易價4409，跌69點，高水3點，成交309075張。

《經濟通通訊社25日專訊》