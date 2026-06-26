恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數169928張減逾四萬九張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為169928張，較前減49401張；若計入其他月份的未平倉合約，總數384721張，增33309張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|25/06(四)
|169928
|-49401
|384721
|33309
|24/06(三)
|219329
|-37614
|351412
|15260
|23/06(二)
|256943
|1694
|336152
|13639
|22/06(一)
|255249
|18516
|322513
|25504
|18/06(四)
|236733
|-29657
|297009
|-25949
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|25/06(四)
|72903
|-13984
|158799
|8708
|24/06(三)
|86887
|-15419
|150091
|304
|23/06(二)
|102306
|-1278
|149787
|-3543
|22/06(一)
|103584
|-2880
|153330
|-837
|18/06(四)
|106464
|2818
|154167
|4506
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社26日專訊》
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