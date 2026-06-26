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期貨新聞

26/06/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數169928張減逾四萬九張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為169928張，較前減49401張；若計入其他月份的未平倉合約，總數384721張，增33309張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
25/06(四)169928-4940138472133309
24/06(三)219329-3761435141215260
23/06(二)256943169433615213639
22/06(一)2552491851632251325504
18/06(四)236733-29657297009-25949

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
25/06(四)72903-139841587998708
24/06(三)86887-15419150091304
23/06(二)102306-1278149787-3543
22/06(一)103584-2880153330-837
18/06(四)10646428181541674506

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社26日專訊》

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