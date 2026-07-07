《日入而息》潘功勝稱債券通南向通額度增至八千億人幣，香港黃金中央結算系統今起試營運

人行潘功勝稱債券通南向通年度投資額度升至8000億人幣，人民幣業務資金安排增至5000億人幣；國家外匯儲備將繼續提高在港資產配置比例，常態化在港發行央行票據

政府推8大配套措施建黃金交易生態系統，與上金所首階段「實物聯通」，推「HAU」價格代碼；李家超稱香港黃金中央結算系統今起進行試營運，冀強化香港黃金儲存及精煉設施

滙控艾橋智稱計劃數月內將香港黃金儲存能力擴至200噸，目標在黃金市場佔有率達20%至25%；滙豐指黃金中央清算系統試行首日完成首批交易，廖宜建稱助港成區域清算樞紐；渣打經香港黃金中央清算及結算系統完成七筆黃金交易；溫拓思稱積極參與黃金市場，擁有黃金倉儲，冀未來更好把握機會；中銀香港擔任香港黃金中央清算系統結算機構及港金結算指定倉庫

積金局更新指引，黃金ETF改以按類別核准，以便利更多黃金ETF納入強積金基金可投資選項

余偉文稱人民幣業務資金安排額度周五增至五千億人幣，研推7日離岸人民幣流動資金投標機制；金管局研發行離岸人民幣短期債務工具可行性

港交所與跨境清算公司簽署合作備忘錄，加強香港離岸人民幣結算基礎設施建設

證監會歡迎推進香港固定收益及貨幣市場發展新措施；證監會梁鳳儀稱現正是香港推進FIC市場發展路線圖良好契機

建滔集團(00148)再遭大股東減持，套現25.6億元，持股量降至31.98%

寶蓋新材(08090)暗盤收高逾6%，每手賺195元；瑞為技術(07656)暗盤潛水近12%，每手蝕508元；基本半導體(09971)暗盤收高逾17%，每手賺1096元；東方科脈(01770)暗盤收高近5%，每手賺178元；易控智駕(07687)暗盤收高近9%，每手賺394元；MOMENTA-W(06880)暗盤收高逾1%，每手賺68元

中國6月外匯儲備降至3.42萬億美元，連續第20個月增持黃金

央視網斥「低俗賭約」靠擦邊誘發散戶羊群效應，促投資者回歸理性

彭博：中證監稱密切關注海納國際有關內幕交易指控，強調有嚴格內部管理制度

廣西暴雨至少2死逾5萬人受災，習近平指示全力搶險救援、安置群眾；廣西暴雨增至4死8失聯，湖北強對流釀11死，甘肅山體滑坡15人仍被困