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期貨新聞

07/07/2026 19:08

《日入而息》潘功勝稱債券通南向通額度增至八千億人幣，香港黃金中央結算系統今起試營運

人行潘功勝稱債券通南向通年度投資額度升至8000億人幣，人民幣業務資金安排增至5000億人幣；國家外匯儲備將繼續提高在港資產配置比例，常態化在港發行央行票據
政府推8大配套措施建黃金交易生態系統，與上金所首階段「實物聯通」，推「HAU」價格代碼；李家超稱香港黃金中央結算系統今起進行試營運，冀強化香港黃金儲存及精煉設施
滙控艾橋智稱計劃數月內將香港黃金儲存能力擴至200噸，目標在黃金市場佔有率達20%至25%；滙豐指黃金中央清算系統試行首日完成首批交易，廖宜建稱助港成區域清算樞紐；渣打經香港黃金中央清算及結算系統完成七筆黃金交易；溫拓思稱積極參與黃金市場，擁有黃金倉儲，冀未來更好把握機會；中銀香港擔任香港黃金中央清算系統結算機構及港金結算指定倉庫
積金局更新指引，黃金ETF改以按類別核准，以便利更多黃金ETF納入強積金基金可投資選項
余偉文稱人民幣業務資金安排額度周五增至五千億人幣，研推7日離岸人民幣流動資金投標機制；金管局研發行離岸人民幣短期債務工具可行性
港交所與跨境清算公司簽署合作備忘錄，加強香港離岸人民幣結算基礎設施建設
證監會歡迎推進香港固定收益及貨幣市場發展新措施；證監會梁鳳儀稱現正是香港推進FIC市場發展路線圖良好契機
建滔集團(00148)再遭大股東減持，套現25.6億元，持股量降至31.98%
寶蓋新材(08090)暗盤收高逾6%，每手賺195元；瑞為技術(07656)暗盤潛水近12%，每手蝕508元；基本半導體(09971)暗盤收高逾17%，每手賺1096元；東方科脈(01770)暗盤收高近5%，每手賺178元；易控智駕(07687)暗盤收高近9%，每手賺394元；MOMENTA-W(06880)暗盤收高逾1%，每手賺68元
中國6月外匯儲備降至3.42萬億美元，連續第20個月增持黃金
央視網斥「低俗賭約」靠擦邊誘發散戶羊群效應，促投資者回歸理性
彭博：中證監稱密切關注海納國際有關內幕交易指控，強調有嚴格內部管理制度
廣西暴雨至少2死逾5萬人受災，習近平指示全力搶險救援、安置群眾；廣西暴雨增至4死8失聯，湖北強對流釀11死，甘肅山體滑坡15人仍被困
三星盈利未能提振韓股，Kospi股指連跌2日，年內第六度熔斷；三星電子盈利超預期，得益於熱烈AI晶片需求
　
《即日市況》　
恒指衝擊廿天線見阻力倒跌119點報23496，快手重挫12%，生科股回吐
　　
《深滬股市》　
滬綜指收挫1.26%跌破四千點，兩市成交縮量5099億元
　　
《美元匯價》
歐元最新報1.1425/27，日圓最新報161.92/93
　　　
《公司資訊》　
小紅書上市前遭前員工實名狙擊，投訴VIE架構矛盾及勞工賠償風險
寶蓋新材(08090)暗盤報7.6元，高招股價逾22%
瑞為技術(07656)暗盤報21.6元，低招股價少於1%
MOMENTA-W(06880)暗盤報296元，高招股價少於1%
基本半導體(09971)暗盤報34.72元，高招股價近10%
東方科脈(01770)暗盤報84元，高招股價近7%
易控智駕(07687)暗盤報80.6元，低招股價逾8%
同仁堂醫養(02667)近下限定價首掛仍較招股價低逾13%，超購逾250倍；首掛跌幅持續擴大收低逾39%，每手蝕1075元
英國金融時報指滙控(00005)暫停向部分高風險私募信貸基金續貸
北控水務(00371)完成發行2026年度第四期中期票據
支付寶AI開放平台上線，面向企業、服務商開啟邀測
偉能集團(01608)董事會主席高瞻辭任，由陳盛光接任
兆科眼科(06622)老花眼創新藥獲批准於博鰲超級醫院作為臨床急需進口藥品使用
智譜(02513)公司已撤回建議首次公開發行A股的輔導備案之報道，屬陳述失實並且惡意炒作之嫌
中科聞歌(01956)計劃參與大灣區及北都建設，目標成為全球AI市場領頭羊
煤氣(00003)旗下VENEX首獲可持續交通燃料認證
美臻集團(01825)收到約1088.2萬元提早還款，續停牌
中國海外宏洋集團(00081)6月中海宏洋系列公司實現合約銷售額按年下跌3.7%
中海外(00688)6月合約物業銷售金額按年上升5.5%，上半年升11.8%
立訊精密(02475)發售價每股63.28元
聯交所:大中華金融(00431)上市地位周四起將予以取消
誼礫控股(00076)附屬簽訂合作協議，建立石墨相關及AI支持交易平台
奇瑞汽車(09973)建議採納H股獎勵計劃，涉不多於約3%股份
信利國際(00732)6月營業淨額按年減少約1.5%，上半年跌約14%
八馬茶業(06980)約3193.3萬股內資股轉換為H股
金地商置(00535)6月合約銷售總額按年跌68.2%
雲工場(02512)4名相關董事完成培訓
滴普科技(01384)訂立招商合作協議
城建設計(01599)第二季公司重要項目中標共計約9.59億人幣
中石化油服(01033)子公司中標天然氣管道施工總承包項目，金額約18億元人民幣
天工國際(00826)啟動超細晶粒棒材生產項目，其用於印製電路板
永義國際(01218)已對集團貸款融資業務相關內部程序進行詳細審閱，防日後發生不合規事件
時代中國控股(01233)6月合同銷售金額按年跌18.4%
雲頂新耀(01952)授權人將收取1.1億美元前期付款
　　
《中國要聞》　
廣西暴雨至少2死逾5萬人受災，習近平指示全力搶險救援、安置群眾；廣西暴雨增至4死8失聯，湖北強對流釀11死，甘肅山體滑坡15人仍被困
發改委指目前重點行業AI滲透率破80%，「十五五」強化模型、算力等關鍵技術攻關
7月起新車智駕芯片自主化率須高於70%？網信辦表示謠言
金監總局表示扎實推進防範化解金融風險，堅守不爆雷底線
中國6月外匯儲備降至3.42萬億美元，連續第20個月增持黃金
人行100億逆回購利率持平，淨回籠595億
世界人工智能大會7月17-20日上海舉行，會前已達162億元意向合作
雲迹科技搘服務機器人出海處於藍海起點，未來將打通垂直空間與物聯生態
蘋果折疊機量產在即，據報藍思科技供核心零件，富士康高價招工
央視網斥「低俗賭約」靠擦邊誘發散戶羊群效應，促投資者回歸理性
　　
《寶島快訊》　
台股收跌2.31%，報45479.11點
　　
《大國博弈》　
外交部表示中方願根據委內瑞拉災情發展，繼續提供更多支持和幫助
　　
《國際要聞》　
伊朗據報向霍爾木茲海峽的商船發射了至少兩枚導彈
美國中期選舉前通脹焦慮重燃，特朗普敦促零售業仿傚沃爾瑪減價
　　
《外圍經濟》　
KOSPI指數下跌超過8%，觸發熔斷；韓股下跌逾6%，投資者質疑AI獲利的可持續性
日本名目薪酬增幅再次突破3%，料強化日本央行升息立場
美國6月服務業數據現分歧，擴張放緩惟就業重拾增長；華爾街警告，美股面臨「雙重泡沫」，或現50%劇烈下調
三星盈利未能提振韓股，Kospi股指連跌2日，年內第六度熔斷；三星電子盈利超預期，得益於熱烈AI晶片需求
　　
《黃金交易》　
港交所日市黃金期貨合約成交創新紀錄
上金所吸收香港貴金屬中央結算系統有限公司入會；彭博協助推出HAU支持香港黃金中央清算新系統試營運
政府推8大配套措施建黃金交易生態系統，與上金所首階段「實物聯通」，推「HAU」價格代碼；李家超稱香港黃金中央結算系統今起進行試營運，冀強化香港黃金儲存及精煉設施
積金局更新指引，黃金ETF改以按類別核准，以便利更多黃金ETF納入強積金基金可投資選項
中銀香港擔任香港黃金中央清算系統結算機構及港金結算指定倉庫
渣打經香港黃金中央清算及結算系統完成七筆黃金交易；溫拓思稱積極參與黃金市場，擁有黃金倉儲，冀未來更好把握機會
滙控艾橋智稱計劃數月內將香港黃金儲存能力擴至200噸，目標在黃金市場佔有率達20%至25%；滙豐指黃金中央清算系統試行首日完成首批交易，廖宜建稱助港成區域清算樞紐
工銀亞洲完成首批「實物聯通」及「香港金」交易，全力支持香港國際黃金交易中心建設；交通銀行香港成功參與香港黃金中央清算系統試運行；信銀國際通過香港黃金清算結算系統完成首筆交易；建行亞洲表示深度參與香港國際黃金交易中心建設，完成HAU首批實物入庫及多筆交易與清算
團結香港基金倡黃金ETF等產品納強積金可投資範圍
　　
《其他消息》　
潘功勝稱國家外匯儲備將繼續提高在港資產配置比例，常態化在港發行央行票據；債券通南向通年度投資額度升至8000億人幣，人民幣業務資金安排增至5000億人幣
金管局增加債券通南向通年度投資淨額度，研發行離岸人民幣短期債務工具可行性；余偉文稱人民幣業務資金安排額度周五增至五千億人幣，研推7日離岸人民幣流動資金投標機制
港交所與跨境清算公司簽署合作備忘錄，加強香港離岸人民幣結算基礎設施建設
證監會歡迎推進香港固定收益及貨幣市場發展新措施；證監會梁鳳儀稱現正是香港推進FIC市場發展路線圖良好契機
渣打歡迎人行、金管局及證監會推動固定收益和貨幣市場發展一系列措施
金管局指今年六月底官方外匯儲備資產為4459億美元
華夏基金香港指南向通擴容釋放強政策訊號，香港作為跨境資金配置平台角色進一步增強
瑞士寶盛指新加坡連續第四年蟬聯全球生活成本最昂貴城市榜首，香港跌至第四位
私人財富管理公會指香港私人銀行及私人財管業務保持強勁增長，客戶信心創三年新高
戴德梁行料全年樓價升近10%，下半年上落幅度約2%，寫字樓租金升幅上調至最多6%
觀塘絲寶國際大廈全層1.26億沽出，原業主持貨8年帳蝕四成
地政總署指第二季批出7份預售樓花同意書涉2419伙，當中682伙來自古洞項目
GUM表示上半年強積金人均賺1.85萬，AI晶片浪潮帶動76億資金追入美亞日股
CBRE指地產各板塊全線回暖，豪宅樓價全年料升5%至10%
永明指人工智能投資熱潮正由美國擴展至全球，帶動上游硬件供應鏈需求
Atlas Capital拓聯合家辦及外部資產管理業務，由張建生出任策略顧問
科大商學院中環中心分階段啟用，可配合活動規模組合不同空間
迅清結算歡迎債券市場優化措施，將南向通債券納入回購支持範圍
　

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07/07/2026 16:31  即月期指最後交易價23474跌71點，低水23點

07/07/2026 15:05  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7572.0跌19.5點

07/07/2026 09:15  期指低開51點報23494，國指期貨跌41點報7748

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