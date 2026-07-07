《日入而息》潘功勝稱債券通南向通額度增至八千億人幣，香港黃金中央結算系統今起試營運

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|政府推8大配套措施建黃金交易生態系統，與上金所首階段「實物聯通」，推「HAU」價格代碼；李家超稱香港黃金中央結算系統今起進行試營運，冀強化香港黃金儲存及精煉設施
|滙控艾橋智稱計劃數月內將香港黃金儲存能力擴至200噸，目標在黃金市場佔有率達20%至25%；滙豐指黃金中央清算系統試行首日完成首批交易，廖宜建稱助港成區域清算樞紐；渣打經香港黃金中央清算及結算系統完成七筆黃金交易；溫拓思稱積極參與黃金市場，擁有黃金倉儲，冀未來更好把握機會；中銀香港擔任香港黃金中央清算系統結算機構及港金結算指定倉庫
|積金局更新指引，黃金ETF改以按類別核准，以便利更多黃金ETF納入強積金基金可投資選項
|余偉文稱人民幣業務資金安排額度周五增至五千億人幣，研推7日離岸人民幣流動資金投標機制；金管局研發行離岸人民幣短期債務工具可行性
|港交所與跨境清算公司簽署合作備忘錄，加強香港離岸人民幣結算基礎設施建設
|證監會歡迎推進香港固定收益及貨幣市場發展新措施；證監會梁鳳儀稱現正是香港推進FIC市場發展路線圖良好契機
|建滔集團(00148)再遭大股東減持，套現25.6億元，持股量降至31.98%
|寶蓋新材(08090)暗盤收高逾6%，每手賺195元；瑞為技術(07656)暗盤潛水近12%，每手蝕508元；基本半導體(09971)暗盤收高逾17%，每手賺1096元；東方科脈(01770)暗盤收高近5%，每手賺178元；易控智駕(07687)暗盤收高近9%，每手賺394元；MOMENTA-W(06880)暗盤收高逾1%，每手賺68元
|中國6月外匯儲備降至3.42萬億美元，連續第20個月增持黃金
|央視網斥「低俗賭約」靠擦邊誘發散戶羊群效應，促投資者回歸理性
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|三星盈利未能提振韓股，Kospi股指連跌2日，年內第六度熔斷；三星電子盈利超預期，得益於熱烈AI晶片需求
|恒指衝擊廿天線見阻力倒跌119點報23496，快手重挫12%，生科股回吐
|滬綜指收挫1.26%跌破四千點，兩市成交縮量5099億元
|歐元最新報1.1425/27，日圓最新報161.92/93
|小紅書上市前遭前員工實名狙擊，投訴VIE架構矛盾及勞工賠償風險
|寶蓋新材(08090)暗盤報7.6元，高招股價逾22%
|瑞為技術(07656)暗盤報21.6元，低招股價少於1%
|MOMENTA-W(06880)暗盤報296元，高招股價少於1%
|基本半導體(09971)暗盤報34.72元，高招股價近10%
|東方科脈(01770)暗盤報84元，高招股價近7%
|易控智駕(07687)暗盤報80.6元，低招股價逾8%
|同仁堂醫養(02667)近下限定價首掛仍較招股價低逾13%，超購逾250倍；首掛跌幅持續擴大收低逾39%，每手蝕1075元
|英國金融時報指滙控(00005)暫停向部分高風險私募信貸基金續貸
|北控水務(00371)完成發行2026年度第四期中期票據
|支付寶AI開放平台上線，面向企業、服務商開啟邀測
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|中科聞歌(01956)計劃參與大灣區及北都建設，目標成為全球AI市場領頭羊
|煤氣(00003)旗下VENEX首獲可持續交通燃料認證
|美臻集團(01825)收到約1088.2萬元提早還款，續停牌
|中國海外宏洋集團(00081)6月中海宏洋系列公司實現合約銷售額按年下跌3.7%
|中海外(00688)6月合約物業銷售金額按年上升5.5%，上半年升11.8%
|立訊精密(02475)發售價每股63.28元
|聯交所:大中華金融(00431)上市地位周四起將予以取消
|誼礫控股(00076)附屬簽訂合作協議，建立石墨相關及AI支持交易平台
|奇瑞汽車(09973)建議採納H股獎勵計劃，涉不多於約3%股份
|信利國際(00732)6月營業淨額按年減少約1.5%，上半年跌約14%
|八馬茶業(06980)約3193.3萬股內資股轉換為H股
|金地商置(00535)6月合約銷售總額按年跌68.2%
|雲工場(02512)4名相關董事完成培訓
|滴普科技(01384)訂立招商合作協議
|城建設計(01599)第二季公司重要項目中標共計約9.59億人幣
|中石化油服(01033)子公司中標天然氣管道施工總承包項目，金額約18億元人民幣
|天工國際(00826)啟動超細晶粒棒材生產項目，其用於印製電路板
|永義國際(01218)已對集團貸款融資業務相關內部程序進行詳細審閱，防日後發生不合規事件
|時代中國控股(01233)6月合同銷售金額按年跌18.4%
|雲頂新耀(01952)授權人將收取1.1億美元前期付款
|廣西暴雨至少2死逾5萬人受災，習近平指示全力搶險救援、安置群眾；廣西暴雨增至4死8失聯，湖北強對流釀11死，甘肅山體滑坡15人仍被困
|發改委指目前重點行業AI滲透率破80%，「十五五」強化模型、算力等關鍵技術攻關
|7月起新車智駕芯片自主化率須高於70%？網信辦表示謠言
|金監總局表示扎實推進防範化解金融風險，堅守不爆雷底線
|中國6月外匯儲備降至3.42萬億美元，連續第20個月增持黃金
|人行100億逆回購利率持平，淨回籠595億
|世界人工智能大會7月17-20日上海舉行，會前已達162億元意向合作
|雲迹科技搘服務機器人出海處於藍海起點，未來將打通垂直空間與物聯生態
|蘋果折疊機量產在即，據報藍思科技供核心零件，富士康高價招工
|央視網斥「低俗賭約」靠擦邊誘發散戶羊群效應，促投資者回歸理性
|台股收跌2.31%，報45479.11點
|外交部表示中方願根據委內瑞拉災情發展，繼續提供更多支持和幫助
|伊朗據報向霍爾木茲海峽的商船發射了至少兩枚導彈
|美國中期選舉前通脹焦慮重燃，特朗普敦促零售業仿傚沃爾瑪減價
|KOSPI指數下跌超過8%，觸發熔斷；韓股下跌逾6%，投資者質疑AI獲利的可持續性
|日本名目薪酬增幅再次突破3%，料強化日本央行升息立場
|美國6月服務業數據現分歧，擴張放緩惟就業重拾增長；華爾街警告，美股面臨「雙重泡沫」，或現50%劇烈下調
|三星盈利未能提振韓股，Kospi股指連跌2日，年內第六度熔斷；三星電子盈利超預期，得益於熱烈AI晶片需求
|港交所日市黃金期貨合約成交創新紀錄
|上金所吸收香港貴金屬中央結算系統有限公司入會；彭博協助推出HAU支持香港黃金中央清算新系統試營運
|政府推8大配套措施建黃金交易生態系統，與上金所首階段「實物聯通」，推「HAU」價格代碼；李家超稱香港黃金中央結算系統今起進行試營運，冀強化香港黃金儲存及精煉設施
|積金局更新指引，黃金ETF改以按類別核准，以便利更多黃金ETF納入強積金基金可投資選項
|中銀香港擔任香港黃金中央清算系統結算機構及港金結算指定倉庫
|渣打經香港黃金中央清算及結算系統完成七筆黃金交易；溫拓思稱積極參與黃金市場，擁有黃金倉儲，冀未來更好把握機會
|滙控艾橋智稱計劃數月內將香港黃金儲存能力擴至200噸，目標在黃金市場佔有率達20%至25%；滙豐指黃金中央清算系統試行首日完成首批交易，廖宜建稱助港成區域清算樞紐
|工銀亞洲完成首批「實物聯通」及「香港金」交易，全力支持香港國際黃金交易中心建設；交通銀行香港成功參與香港黃金中央清算系統試運行；信銀國際通過香港黃金清算結算系統完成首筆交易；建行亞洲表示深度參與香港國際黃金交易中心建設，完成HAU首批實物入庫及多筆交易與清算
|團結香港基金倡黃金ETF等產品納強積金可投資範圍
|潘功勝稱國家外匯儲備將繼續提高在港資產配置比例，常態化在港發行央行票據；債券通南向通年度投資額度升至8000億人幣，人民幣業務資金安排增至5000億人幣
|金管局增加債券通南向通年度投資淨額度，研發行離岸人民幣短期債務工具可行性；余偉文稱人民幣業務資金安排額度周五增至五千億人幣，研推7日離岸人民幣流動資金投標機制
|港交所與跨境清算公司簽署合作備忘錄，加強香港離岸人民幣結算基礎設施建設
|證監會歡迎推進香港固定收益及貨幣市場發展新措施；證監會梁鳳儀稱現正是香港推進FIC市場發展路線圖良好契機
|渣打歡迎人行、金管局及證監會推動固定收益和貨幣市場發展一系列措施
|金管局指今年六月底官方外匯儲備資產為4459億美元
|華夏基金香港指南向通擴容釋放強政策訊號，香港作為跨境資金配置平台角色進一步增強
|瑞士寶盛指新加坡連續第四年蟬聯全球生活成本最昂貴城市榜首，香港跌至第四位
|私人財富管理公會指香港私人銀行及私人財管業務保持強勁增長，客戶信心創三年新高
|戴德梁行料全年樓價升近10%，下半年上落幅度約2%，寫字樓租金升幅上調至最多6%
|觀塘絲寶國際大廈全層1.26億沽出，原業主持貨8年帳蝕四成
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|GUM表示上半年強積金人均賺1.85萬，AI晶片浪潮帶動76億資金追入美亞日股
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|永明指人工智能投資熱潮正由美國擴展至全球，帶動上游硬件供應鏈需求
|Atlas Capital拓聯合家辦及外部資產管理業務，由張建生出任策略顧問
|科大商學院中環中心分階段啟用，可配合活動規模組合不同空間
|迅清結算歡迎債券市場優化措施，將南向通債券納入回購支持範圍
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