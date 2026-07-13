【夜期時段】即月期指最新報24225點，升24點，高水11點

即月期指在夜期時段開市報24210點，升9點，低水4點，最新報24225點，升24點，高水11點，合約成交211張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8070點，升12點，高水4點，最新報8067點，升9點，高水1點，合約成交365張。
《經濟通通訊社13日專訊》
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13/07/2026 17:20
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