  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
期貨新聞

14/07/2026 08:15

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數271860張，減834張

　　恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為271860張，較前減834張；若計入其他月份的未平倉合約，總數343170張，增7371張。

近一周恒生國指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
13/07(一)271860-8343431707371
10/07(五)272694459233579917062
09/07(四)268102-5756318737-866
08/07(三)2738581227431960314906
07/07(二)26158420903046972284

近一周恒生國指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
13/07(一)117048975517226217193
10/07(五)107293577015506917574
09/07(四)1015231058713749513773
08/07(三)90936-7259123722-5659
07/07(二)98195-2135129381-1976

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社14日專訊》

【你點睇？】美伊戰火再升級，霍爾木茲海峽再度關閉，你認為美伊衝突會否再次升級至全面軍事衝突？今次局勢升溫會否導致全球通脹惡化？ ► 立即投票

上一篇新聞︰14/07/2026 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數143131張，增6886張

下一篇新聞︰13/07/2026 19:12  《再戰明天》沃什出席眾議院聽證會，美國公布CPI

其他
More

14/07/2026 09:15  期指低開55點報24146，國指期貨跌7點報8052

14/07/2026 09:08  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7553.75跌9.25點

14/07/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數226943張減7053張

13/07/2026 19:09  《日入而息》屯門第16區二期項目收28份意向書，傳SHEIN本周四進行香港上市聆訊

13/07/2026 17:28  《外圍焦點》英倫銀行官員發表演講，美聯儲理事發表講話

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第137日，特朗普矢言將控制海峽，鏟平...

14/07/2026 09:33

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，長息掀戰幔，中銀香港特選客12個...

12/07/2026 10:55

貨幣攻略

一枚「巨浪」能平息萬里海濤？

09/07/2026 15:43

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金